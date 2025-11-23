México

Cuál es la ventaja de cambiar el aceite tradicional por el aceite de oliva para cocinar

Conoce los beneficios de este alimento

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de una variedad de aceites vegetales en las cocinas ha llevado a muchas personas a reevaluar sus elecciones para preparar alimentos. El debate sobre las propiedades del aceite tradicional frente al aceite de oliva ha cobrado vigencia a medida que surgen nuevas investigaciones sobre los impactos de cada uno en la salud. La opción de emplear aceite de oliva en la elaboración de platos cotidianos responde a criterios tanto nutricionales como de sabor y versatilidad gastronómica.

En el momento de decidir qué aceite utilizar, intervienen factores como la composición química, la estabilidad térmica y los beneficios documentados para el organismo. Cada uno de estos aspectos pone en valor la elección del aceite de oliva sobre otras alternativas frecuentes en la cocina tradicional.

Propiedades nutricionales

El aceite de oliva virgen
El aceite de oliva virgen extra se considera de la más alta calidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva destaca por un perfil lipídico compuesto principalmente por ácidos grasos monoinsaturados, en especial el ácido oleico, que representa hasta un 75 % de su composición. Estos componentes contribuyen a mantener niveles adecuados de colesterol en sangre y favorecen la salud cardiovascular. En contraposición, el aceite tradicional como el de maíz o girasol suele contener mayores porcentajes de ácidos grasos poliinsaturados, cuyo consumo excesivo puede alterar el equilibrio lipídico corporal. Además, el aceite de oliva virgen extra preserva antioxidantes naturales como polifenoles y vitamina E, factores que inciden en la protección de las células frente al daño oxidativo.

La calidad nutricional del aceite de oliva es reconocida por entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indica que el consumo de grasas saludables contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares. El valor energético es similar entre los diferentes tipos de aceites, aunque la diferencia radica en el tipo de ácidos grasos predominantes y sus efectos sobre la salud metabólica.

Estabilidad y uso en la cocina

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra ventaja relevante del aceite de oliva reside en su estabilidad ante las temperaturas que alcanza durante la cocción. El punto de humo del aceite de oliva virgen extra puede oscilar entre 190°C y 210°C, lo que le permite conservar mejor sus propiedades y evitar la formación de compuestos dañinos. Contrariamente, algunos aceites vegetales refinados tienen un punto de humo más bajo, lo que facilita la descomposición de los ácidos grasos y la aparición de sustancias tóxicas.

Especialistas en nutrición recomiendan emplear aceite de oliva para freír, saltear o aderezar, ya que su resistencia al calor permite preparar platos de manera más segura. Además, el aroma y el sabor del aceite de oliva pueden enriquecer la experiencia gastronómica al aportar matices distintos a cada preparación.

Impacto en la salud a largo plazo

Diversos estudios señalan que la inclusión habitual de aceite de oliva en la alimentación se asocia con una menor incidencia de enfermedades crónicas, como patologías cardíacas y trastornos neurodegenerativos. Se atribuye a los antioxidantes y a la estabilidad del ácido oleico el efecto protector observado entre las poblaciones que siguen la dieta mediterránea. Además, la elección de aceite de oliva puede facilitar el control del peso corporal, gracias a que favorece la saciedad en comparación con otras grasas.

Temas Relacionados

AceiteOlivaCocinaGastronomíamexico-noticias

Más Noticias

Se registra sismo de 4.1 de magnitud en Cd Constitucion, Baja California Sur

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.1

David Benavidez vence por nocaut técnico a Anthony Yarde y se posiciona como uno de los mejores en las 175 libras

“El Monstruo Mexicano” defendió de manera exitosa su campeonato mundial

David Benavidez vence por nocaut

Bedolla pidió a Canadá y Estados Unidos proteger migración de Mariposa Monarca: inauguraron santuario en el marco del Plan Michoacán

Los santuarios permanecerán abiertos al público hasta el 31 de marzo de 2026

Bedolla pidió a Canadá y

Oaxaca registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de 4.3

Tamales de maíz azul con hongos, un giro vegano lleno de sabor

Una propuesta culinaria que combina tradición con innovación, resaltando colores intensos y un relleno sorprendente

Tamales de maíz azul con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan casi 5 kilos de

Localizan casi 5 kilos de cocaína oculta en un carrito de helados en empresa de paquetería en Michoacán

Asesino de Carlos Manzo fue abatido con su propia arma pese a estar sometido: revelaron en audiencia

Caen líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción y comercio ilegal de agua

Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

ENTRETENIMIENTO

Quién es Osmel Sousa, “el

Quién es Osmel Sousa, “el zar de la belleza” a quien Fátima Bosch le dedicó la corona de Miss Universo 2025

Concierto de las Guerreras K-pop en CDMX: detalles de boletos, fechas y lugar

Cuál es la ideología política de Fátima Bosch, mexicana ganadora de Miss Universo 2025

Conoce los 10 podcast que cautivaron a los usuarios de Spotify en México esta semana

Fátima Bosch se volvió viral por bailar el trend de Claudia Sheinbaum “Más preparatorias cerca de la casa”

DEPORTES

David Benavidez vence por nocaut

David Benavidez vence por nocaut técnico a Anthony Yarde y se posiciona como uno de los mejores en las 175 libras

Tigres Femenil vs América Femenil, IA revela al ganador de la Final

David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea

Fulham vence 1-0 al Sunderland gracias al mexicano Raúl Jiménez

Pumas ya habría decidido quien será su entrenador para el siguiente torneo