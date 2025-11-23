México

Concierto de las Guerreras K-pop en CDMX: detalles de boletos, fechas y lugar

El espectáculo tributo invita a los fans a sumergirse en el universo de la película, reviviendo coreografías y canciones que han conquistado a varias generaciones

Rumi, Mira y Zoey conquistan
Rumi, Mira y Zoey conquistan México: el fenómeno de Las Guerreras K-pop se vive en carne propia con un espectáculo inmersivo (Netflix)

El fenómeno del K-pop continúa expandiéndose en la Ciudad de México; en esta ocasión, el Teatro Xola Julio Prieto se prepara para recibir un espectáculo que promete transportar a los asistentes al universo de las Guerreras K-pop.

Concierto de Las Guerreras K-pop en México

La propuesta escénica busca recrear la atmósfera vibrante y colorida de la cinta, que desde su estreno ha generado una auténtica revolución musical tanto en la pantalla grande como fuera de ella.

Los personajes principales, Rumi, Mira y Zoey, han logrado conectar con distintas generaciones, consolidando su lugar como referentes del pop coreano y dejando una huella imborrable en la cultura popular.

El Teatro Xola Julio Prieto
El Teatro Xola Julio Prieto de Ciudad de México acoge el espectáculo Las Guerreras K-pop, inspirado en el fenómeno global del pop coreano.(Netflix)

Cuándo y dónde será el concierto de La Guerreras K-pop

El tributo comenzó sus funciones el 16 denoviembre, pero también se llevara a cabo el 23 y 30 de noviembre, con un total de cinco funciones programadas en distintos horarios.

Durante noventa minutos, el público podrá revivir las coreografías y melodías que han hecho de la película un fenómeno, pues el recinto se transformará en un espacio inmersivo, diseñado para que los asistentes se sientan parte del fenómeno de Netflix.

Precio de los boletos para Las Guerreras K-pop

Las entradas para el evento ya están disponibles a través de Ticketmaster, la Cartelera de Teatro y en la taquilla del propio teatro. Los precios oscilan entre $244,25 y $288,50 (más cargos por servicio en compras en línea)

Cabe mencionar que el evento es apto para todas las edades, y se invita a los asistentes a acudir con atuendos inspirados en los personajes de la película para potenciar la experiencia.

El evento recrea la atmósfera
El evento recrea la atmósfera vibrante de la película y permite al público revivir coreografías y melodías icónicas del K-pop. (Sony Pictures)

El fenomeno en México y Latinoamérica

El fenómeno reciente de una película que arrasa en México ha dejado una huella clara en las redes sociales y en la cultura popular. Numerosos usuarios han compartido fan art, memes y comentarios, motivados por la forma en la que el filme acerca el vibrante universo del K-pop.

El impacto de “Golden” en el público

Más allá de la trama, la canción “Golden”, interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X, ha ganado un lugar especial como símbolo de empoderamiento y cohesión para los espectadores.

Su letra refleja la lucha interna y la determinación de los personajes principales del filme, resonando especialmente entre quienes se identifican con los mensajes de fuerza y autoafirmación.

La película KPop Demon Hunters
La película KPop Demon Hunters rompió récords en Netflix México con más de 236 millones de reproducciones desde su estreno en junio de 2025. (Netflix)

Las Guerreras K-pop y los records que ha roto

La llegada de KPop Demon Hunters al catálogo de Netflix en junio de 2025 marcó un antes y un después en la historia de la plataforma.

Con más de 236 millones de reproducciones, el filme estableció un nuevo récord, posicionándose como el más visto de todos los tiempos en el servicio de streaming dentro del país.

Sin embargo, el fenómeno no se limitó a las pantallas domésticas. Las funciones especiales en salas de cine replicaron el entusiasmo, traduciendo el éxito digital en recaudaciones.

