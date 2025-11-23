Ángela Aguilar dedica mensaje al hombre de su vida en medio de polémicas por desplantes y celos

Ángela Aguilar ha publicado unas series de videos previo al inicio de su tour por EEUU. (Captura de pantalla)

La reciente ola de rumores en torno a Ángela Aguilar volvió a encender las redes luego del video viral en el que supuestamente ella y Christian Nodal hacen un “desplante” a Vadhir Derbez durante los Latin Grammy 2025. En plena discusión pública sobre celos, incomodidades y tensiones, la cantante eligió enviar un mensaje muy distinto desde sus redes sociales: un homenaje lleno de cariño para su padre, Pepe Aguilar.

Un abrazo que acaparó miradas en redes sociales

En sus historias de Instagram, Ángela Aguilar publicó una fotografía donde aparece fundida en un abrazo con su papá durante su concierto en El Paso, Texas. En la imagen, Pepe Aguilar la sostiene con un beso en la cabeza, mientras ella sonríe con evidente emoción.

La postal se volvió viral de inmediato, no solo por el contexto familiar, sino por coincidir con los momentos de mayor tensión mediática entre Ángela, Nodal y Vadhir Derbez.

La cantante acompañó la fotografía con un mensaje que desató aún más comentarios en redes: “Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte”, una frase que muchos seguidores interpretaron como un respiro emocional en medio de las controversias.

La postal se volvió viral de inmediato. (@angela_aguilar_, Instagram)

La polémica del “desplante” y la reacción de Vadhir Derbez

El encuentro entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Vadhir Derbez en Las Vegas se convirtió en uno de los clips más analizados del evento. En el video se observa a Derbez acercándose para saludar a la pareja; Ángela responde brevemente “Antier” cuando él pregunta por su llegada, toma la mano de Nodal y se alejan mientras ella dice “perdón”. Derbez responde: “Ahorita los veo”.

La escena fue interpretada por miles de usuarios como un gesto incómodo. Ante la viralización, Vadhir Derbez reaccionó con humor: “Nodal ya no me habla… le dio celos, la canción. La escuchó y le pegó muy fuerte y ya no hablamos. No, en serio, pregúntale”, dijo entre risas.

Los involucrados fueron captados en los Latin Grammy 2025 (Tiktok/elytorres_91)

Más adelante aclaró que no hubo tensión y atribuyó la brevedad del saludo al caos habitual de la alfombra roja: “Estamos en un evento donde hay mucha gente… fue una interacción muy rápida, muy amena. Yo los respeto y los quiero, los admiro a los dos”.

Las redes también revivieron otra supuesta disputa: un presunto altercado entre Christian Nodal y José Madero por Ángela Aguilar, difundido por Martha Figueroa. Según su versión, ambos habrían tenido un intercambio de palabras porque Madero “le estaba tirando el can” a la cantante. Sin embargo, ninguno de los involucrados ha confirmado esta historia.

Pepe Madero, Nodal y Ángela habrían protagonizado un escándalo (Foto: Marlem Suárez @barbieperiodista/ Michael Tran - AFP)

Pepe Aguilar defiende a su hija y envía mensaje a mujeres mexicanas

Durante el concierto de Ángela en Texas, Pepe Aguilar aprovechó para lanzar un mensaje contundente en redes sociales sobre la crítica entre mujeres:

“Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí… Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, comentó en un video publicado en Instagram.

El cantante insistió en que su familia trabaja unida y con determinación: “Lo hacemos por nosotros y, en mi caso, si no canto me muero”.

En medio de polémicas, rumores y virales, Ángela Aguilar decidió centrar la conversación en un mensaje de amor familiar. Y aunque las especulaciones continúan, su fotografía abrazando a Pepe Aguilar dejó claro quién es “el hombre de su vida” en este momento: su padre.

(IG: @pepeaguilar_oficial)