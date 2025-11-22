México

Mamá estadounidense se vuelve viral al contar sus retos con tradiciones y tareas mexicanas: “No sé que eran las pulseras de lluvia”

Su relato sobre altares, papel picado y “pulseras tricolor de lluvia” desató una conversación nacional sobre la falta de claridad en las indicaciones escolares

La tiktoker estadounidense Jenna Woody generó una ola de reacciones en redes sociales tras compartir, en un video reciente, las situaciones más inesperadas que ha tenido que enfrentar mientras ayuda a sus hijos con las tareas escolares en México.

Su testimonio, cargado de humor y sorpresa, reveló cómo el desconocimiento de algunos términos propios de las tradiciones nacionales puede convertirse en un verdadero desafío para quienes no crecieron dentro de la cultura mexicana.

En su grabación, Woody explicó que uno de los primeros aprendizajes que ha tenido que adquirir desde que reside en el país es descifrar las instrucciones que los maestros envían a los padres. Afirmó que, aunque parecían simples, muchas veces incluían elementos culturales que ella desconocía por completo. Como ejemplo, narró la tarea relacionada con el Día de Muertos: a su hija le solicitaron una maceta con flores de cempasúchil, mientras que a su hijo le pidieron una vela, papel picado y una calaverita de azúcar. La creadora admitió que se confundió al leer “papel picado”, pues dudó si debía interpretarlo de manera literal y entregar únicamente un papel roto en pedazos.

La situación no terminó ahí. Más adelante en el video relató otro momento que la dejó aún más confundida. Para una actividad alusiva al 20 de noviembre, su hija debía llevar unos pompones en colores patrios. Pero la tarea de su hijo decía “pulsera tricolor elaborada con lluvia”. Woody contó que, al leerlo, pensó en la lluvia como fenómeno meteorológico y no como el material brillante utilizado en manualidades. Su reacción provocó carcajadas entre los usuarios que vieron el clip.

La tiktoker comentó que incluso acudió a una papelería para preguntar qué significaba “lluvia”, pues no tenía idea de que se trataba de los delgados hilos metálicos utilizados comúnmente en adornos de fiestas. Pese a resolver la duda, siguió cuestionándose si las pulseras que elaboraría serían realmente como las que solicitaba la escuela. Confesó sentirse aliviada cuando leyó mensajes de otra madre en el grupo escolar que también desconocía el tipo exacto de pulsera.

El video rápidamente se viralizó y generó numerosas reacciones por parte de madres mexicanas que reconocieron haber pasado por confusiones similares. Entre los comentarios más destacados se leían frases como: “no manchen como varias mamás no saben cuáles son las pulseras tricolor de lluvia”, “hoy aprendí qué son las pulseras de lluvia”, “soy mexicana y fui a investigar qué es pulsera tricolor de lluvia” y “yo tampoco sabía qué era y soy mexicana”.

Las respuestas demostraron que, lejos de ser un caso aislado, la experiencia de Jenna Woody reflejó una problemática común: las tareas escolares suelen asumir conocimientos culturales que no siempre están claros ni siquiera para quienes nacieron en México. Su relato abrió así una conversación sobre la necesidad de que las escuelas acompañen las instrucciones con imágenes o explicaciones más precisas.

