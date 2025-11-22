Fidel Rueda se deslinda de video que revictimiza a la presidenta Sheinbaum y expone al responsable

El cantante aseguró que no autorizó la transmisión de un clip hecho con IA que ironiza sobre el acoso que sufrido por la mandataria en calles de la CDMX. (@fidlruedaoficial, Instagram)

El cantante de regional mexicano Fidel Rueda reaccionó a la controversia que generó la viralización en TikTok de videos grabados durante un concierto en Jiquilpan, Michoacán, donde se transmitió un clip editado con inteligencia artificial que revictimiza a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El video, de alto calado machista, ironiza la situación de acoso que sufrió la mandataria de parte de un hombre identificado como Uriel ‘N’ mientras recorría calles del centro Histórico de la capital.

Fidel Rueda se deslinda

A través de un video difundido en sus redes sociales, Fidel Rueda subrayó que no autorizó la transmisión del video en pantallas instaladas en el escenario, al tiempo que expresó su respeto a la presidenta Sheinbaum.

“Quiero aprovechar para ofrecer una disculpa pública a nuestra señora presidenta Claudia, ya que se merece todo mi respeto por el simple hecho de ser mujer, además por su investidura presidencial. Dicho esto, y esperamos que quede aclarado este asunto, en ningún momento quisimos ofender a nadie y mucho menos a nuestra señora presidenta”, indicó el cantante.

En una segunda publicación, esta vez en sus historias de Instagram, Rueda publicó una breve transmisión en vivo en la que la persona responsable de la difusión del clip deslinda al artista y ofrece disculpas por las consecuencias de sus acciones.

El cantante Fidel Rueda negó haber autorizado la difusión de un video que revictimiza a la presidneta Claudia Sheinbaum Pardo |Crédito: @fidelruedaoficial, Instagram

“Quiero ofrecer una disculpa por una reproducción de un video que llevé a cabo hace algunos días en donde se ven nuestras autoridades bailando. Obviamente, es un video falso, hecho con inteligencia artificial que me encontré en redes sociales. Al reproducir este video afecté a varias personas, incluidos el artista, sus músicos y sus colaboradores, con los cuales nada tiene que ver con la reproducción de este video”.

Claudia Sheinbaum acoso. (Redes sociales)

La conversación que desató en plataformas digitales la difusión del video derivó en ataques contra el cantante, cuyo comunicado y desvinculación de su staff se dan cuando el gobierno federal todavía no fija una postura al respecto.

No obstante, se espera que el hecho sea abordado por la presidenta durante sus actividades de este fin de semana o durante su conferencia matutina del lunes 24 de noviembre.

Los casos de Rafael Inclán y Pedro Sola

Antecedentes como un desafortunado chiste del actor Rafael Inclán y duros cuestionamientos de parte del presentador Pedro Sola, anticipan una postura contundente de parte de Sheinbaum.

Al inicio de su sexenio, Rafael Inclán desató críticas en su contra por referirse a la mandataria como una “ama de casa”, definición que la presidenta Sheinbaum usó para reivindicar el rol de las mujeres que se hacen cargo del hogar y, simultáneamente, exponer los retos que enfrenta la sociedad mexicana en igualdad.

En el caso de Pedro Sola, Sheinbaum calificó como “ignorante y clasista” al conductor del programa Ventaneando, quien al criticar la política social de Morena sugirió en X —antes Twitter— que solo las personas que pagan impuestos deberían poder votar.