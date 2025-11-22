México

Estas son las vitaminas que realmente ayudan a ganar músculo, según especialistas

Aunque la clave es el entrenamiento y una dieta rica en proteínas, diversas vitaminas y minerales juegan un papel determinante

Guardar
Aunque la clave es el
Aunque la clave es el entrenamiento y una dieta rica en proteínas, diversas vitaminas y minerales juegan un papel determinante

El crecimiento muscular no depende únicamente de los ejercicios de fuerza ni del consumo de proteínas. De acuerdo con especialistas en nutrición deportiva, la presencia adecuada de ciertas vitaminas y minerales es fundamental para que el organismo pueda producir energía, reparar fibras musculares y optimizar el rendimiento físico.

Una deficiencia de estos micronutrientes puede limitar la ganancia de masa muscular, aumentar la fatiga e incluso elevar el riesgo de lesiones.

Vitamina D: clave para la fuerza y la función muscular

La vitamina D es una de las más importantes para el rendimiento físico. Participa en la correcta contracción muscular y en la composición de las fibras, además de mejorar la fuerza y la coordinación. Su deficiencia se ha relacionado con pérdida de masa muscular y menor rendimiento deportivo.

Además, facilita la absorción de calcio, mineral esencial para la contracción muscular y el mantenimiento del tejido óseo.

Una adecuada ingesta de vitaminas
Una adecuada ingesta de vitaminas y minerales es clave para producir energía, reparar las fibras musculares y optimizar el rendimiento físico; su deficiencia puede frenar el crecimiento muscular y aumentar el riesgo de lesiones

Vitaminas del complejo B: energía y síntesis de proteínas

El complejo B desempeña un papel crucial en la obtención de energía y en el metabolismo de las proteínas, pilares indispensables para ganar músculo.

  • Vitamina B12: esencial para la producción de energía y el transporte de oxígeno a los músculos. Una deficiencia afecta la fuerza y la resistencia.
  • Vitamina B6: interviene en la descomposición del glucógeno, la reserva de energía dentro del músculo.
  • Vitamina B3: apoya la conversión de alimentos en energía utilizable durante el entrenamiento.

Sin un aporte adecuado de estas vitaminas, los músculos no pueden recuperarse ni crecer de forma óptima.

Vitamina C: recuperación más rápida y tejidos fuertes

La vitamina C actúa como antioxidante y ayuda a proteger los músculos del daño provocado por el ejercicio intenso. También favorece la producción de colágeno, proteína vital para tendones y ligamentos, además de fortalecer el sistema inmunológico para evitar interrupciones en la rutina de entrenamiento.

Una adecuada ingesta de vitaminas
Una adecuada ingesta de vitaminas y minerales es clave para producir energía, reparar las fibras musculares y optimizar el rendimiento físico; su deficiencia puede frenar el crecimiento muscular y aumentar el riesgo de lesiones

Vitamina E: protección contra el daño muscular

Otro antioxidante fundamental es la vitamina E, que reduce el estrés oxidativo generado por el esfuerzo físico. Consumirla a través de alimentos como semillas y frutos secos ayuda a disminuir el daño muscular y acelerar la recuperación.

Minerales esenciales: calcio, fósforo, potasio, hierro y zinc

Los especialistas también destacan el papel de los minerales:

  • Calcio: indispensable para la contracción muscular y la salud de los huesos.
  • Fósforo: interviene en la producción de ATP, la principal fuente de energía para los músculos.
  • Potasio: regula el equilibrio de líquidos y la contracción muscular, evitando calambres y fatiga.
  • Hierro: permite el transporte de oxígeno a los músculos mediante la producción de hemoglobina; sin oxígeno, no hay energía.
  • Zinc: contribuye a la producción de testosterona, hormona clave para el crecimiento muscular y la recuperación.
Una adecuada ingesta de vitaminas
Una adecuada ingesta de vitaminas y minerales es clave para producir energía, reparar las fibras musculares y optimizar el rendimiento físico; su deficiencia puede frenar el crecimiento muscular y aumentar el riesgo de lesiones

Un enfoque integral para desarrollar músculo

Los expertos coinciden en que las vitaminas y minerales no sustituyen al entrenamiento ni a una ingesta adecuada de proteínas, pero sí son determinantes para que el cuerpo pueda funcionar al máximo. Mantener una dieta equilibrada y variada es la mejor forma de obtener estos micronutrientes, aunque en algunos casos se puede recurrir a suplementos, siempre bajo supervisión profesional.

Temas Relacionados

vitaminasganar masa muscularmúsculocomplejo Bvitamina Dentrenamiento de fuerzamexico-noticias

Más Noticias

Quién es Bernardo Bosch Hernández y por qué está en el ojo del huracán tras la coronación de su hija Fátima Bosch

El triunfo de la mexicana en Miss Universo 2025 ha sido puesto en duda por un presunto conflicto de interés entre su padre y Raúl Rocha Cantú, copropietario de la marca

Quién es Bernardo Bosch Hernández

Explosión de tanque de gas dejó una familia en luto: un bebé muerto y heridas a su mamá y hermanas en Mecayapan, Veracruz

La falta de señal retrasó el auxilio a las lesionadas

Explosión de tanque de gas

Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2025 Edomex: ¿Cuántos pagos que se darán?

El programa beneficiará a 1,800 emprendedores con equipo y capacitación gratuita

Apoyo al Autoempleo para el

Tras muertes de mexicanos que vivían “el viaje de sus sueños” en Chile, sector salud lamenta deceso: “dejaron una huella invaluable”

Diversas instituciones de salud lamentaron la muerte de los mexicanos, quienes se encontraban de viaje en Chile

Tras muertes de mexicanos que

Ceci Flores pide a Sheinbaum apoyar a Madres Buscadoras: “¿Por qué no buscan a nuestros desaparecidos?”

La madre buscadora le pidió a la mandataria recordar su compromiso de apoyar a las familias de los desaparecidos

Ceci Flores pide a Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGJEM investiga a presunta “gotera”

FGJEM investiga a presunta “gotera” de Edomex y su relación previa con el padre Ernesto Baltazar Vilchis

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Bernardo Bosch Hernández

Quién es Bernardo Bosch Hernández y por qué está en el ojo del huracán tras la coronación de su hija Fátima Bosch

La Granja VIP en vivo hoy 22 de noviembre: Eleazar Gómez y César Doroteo son nominados

Quién es sexto eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Pese a las críticas, Junior H lidera apoyo en Poza Rica y limpia 130 casas tras las devastadoras inundaciones

Belinda y Cazzu: destapan audio de su primer encuentro

DEPORTES

Dónde y cuándo ver a

Dónde y cuándo ver a Donovan Carrillo en la Santa Claus Cup 2025 rumbo a Milano Cortina

FC Juárez vs Pachuca: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Play-In del Torneo de Apertura 2025

¿Volverá Pumas a ganar? Esta fue la última vez que conquistaron un título nacional e internacional

Francia entrena a policías de Jalisco para enfrentar disturbios durante el Mundial 2026

NBA en acción: todo sobre los encuentros que se juegan hoy 22 de noviembre