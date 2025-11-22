México

Detienen a 10 presuntos integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos en Sinaloa

La detención fue dada gracias a un reporte anónimo de vecinos de la zona

Los 10 sujetos fueron detenidos
Los 10 sujetos fueron detenidos por posesión de armas y equipo táctico (@/sspsinaloa1)

El despliegue de fuerzas federales en el sector Portalegre, al norte de Culiacán, culminó este viernes con la detención de diez presuntos integrantes de una célula delictiva ligada a Los Chapitos. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la intervención se activó tras una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de hombres armados en la zona, lo que motivó el cierre de al menos dos vialidades y la ocupación de azoteas de viviendas aledañas por parte de elementos federales.

“Al realizar patrullajes de seguridad por el sector Portalegre y recibir una denuncia anónima al 089 sobre la presencia de personas armadas con un vehículo negro afuera de un domicilio, los policías estatales del GOES y agentes de la Guardia Nacional acudieron de manera coordinada e inmediata a verificar la situación en la dirección señalada”, se lee en el comunicado compartido.

El operativo, realizado en conjunto por el Ejército, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal (integrado por efectivos militares) y la Guardia Nacional, permitió asegurar tanto a los diez sujetos como un arsenal.

Estos fueron los artículos asegurados tras su detención

Luego de ser detenidos por elementos de seguridad federales y estatales, les fueron asegurados nueve fusiles, una ametralladora, una pistola, mil 225 cartuchos útiles, treinta y tres cargadores para arma larga, equipo táctico y ponchallantas.

Por otra parte, versiones extraoficiales han dado a conocer que los detenidos, son presuntamente originarios de Jalisco, Michoacán, Baja California y Sinaloa, y fueron localizados en el fraccionamiento Portalegre durante la mañana de este viernes.

Además, también se ha mencionado que los sujetos detenidos podrían pertenecer a ñla célula delictiva Los Chimales, brazo armado de la facción de los Chapitos, grupo que, según las versiones extraoficiales, fue creado por los hermanos Cannobio Inzunza y mantiene una disputa con los Mayos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente esta vinculación, por lo que la información sobre la presunta pertenencia de los detenidos a dicha organización criminal permanece sin corroboración institucional.

Finalmente, las autoridades informaron que el despliegue de fuerzas federales y estatales en la zona norte de Culiacán responde a la estrategia de contención ante la presencia de grupos armados, reforzando la vigilancia en sectores identificados como prioritarios por la incidencia de actividades delictivas.

La intervención de la Guardia Nacional y el Ejército en coordinación con la Policía Estatal evidencia la magnitud del operativo y la preocupación de las autoridades por el posible asentamiento de células vinculadas a organizaciones criminales de alto perfil.

“Con acciones como esta, los gobiernos federal y estatal reafirman su compromiso de salvaguardar la integridad de la sociedad sinaloense al inhibir la circulación de personas armadas y el uso de estos objetos ilícitos”, finalizan en el comunicado.

