Cuál es la próxima película de Guillermo del Toro tras conquistar al mundo con “Frankenstein”

Guillermo del Toro. (Cortesía)

Frankenstein de Guillermo del Toro, que debutó en noviembre de 2025 en la plataforma de streaming Netflix, alcanzó rápidamente el primer puesto en visualizaciones dentro del catálogo global, consolidándose como la película más vista a pocos días de su lanzamiento. Este éxito inmediato ha sido acompañado por una avalancha de reseñas positivas y ha reforzado la posición de Del Toro, quien ya ostenta varios premios Oscar, como una figura central en el panorama cinematográfico contemporáneo.

En esta adaptación, Oscar Isaac encarna a Victor Frankenstein, mientras que Jacob Elordi da vida a la criatura. Del Toro cuenta una nueva versión del clásico de Mary Shelley, enfocándose en las dimensiones humanas y emocionales del mito. La narrativa explora la historia de un Víctor Frankenstein marcado por una infancia traumática, cuya herida emocional lo lleva a desafiar los límites entre la vida y la muerte, impulsado por un ego desbordado.

El impacto de la película se refleja también en la crítica especializada. En el sitio Rotten Tomatoes, la obra ostenta un 86% de aceptación, situándose entre las producciones mejor valoradas del año. Por su parte, en Metacritic, la puntuación alcanza 78, lo que refuerza la percepción de que Frankenstein se ha convertido en un referente cultural y cinematográfico en 2025.

La siguiente película de Guillermo del Toro

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Guillermo del Toro dirigirá una nueva película para cerrar la trilogía que inició con “El espinazo del diablo” y continuó con “El laberinto del fauno”. El cineasta mexicano anunció en el Festival Internacional de Cine de Toronto que el guion de este esperado proyecto, titulado “3993”, ya está concluido y que planea rodar la cinta en España.

Durante su paso por la alfombra roja de los premios Tribute en Toronto, Del Toro fue consultado sobre la posibilidad de volver a filmar en territorio español, algo que no hacía desde hace dos décadas. El director de “Frankenstein” respondió afirmativamente y detalló a la prensa reunida en el festival: “Tengo una tercera película en la trilogía de ‘El laberinto (del fauno)’, ‘El espinazo (del diablo)’, y hay una más, ‘3993’, que me interesaría hacerla en el futuro”. Además, subrayó que el guion ya está listo.

Al ser interrogado sobre el argumento o el enfoque de “3993”, el realizador optó por mantener el misterio.

En ocasiones previas, Del Toro ya había manifestado su deseo de completar esta trilogía con una nueva película que se podría situar su acción tanto en el contexto de la Guerra Civil de España.

De qué trata Frankenstein

Frankenstein de Guillermo del Toro

La novela original de Mary Shelley narra la historia de Victor Frankenstein, un joven científico suizo obsesionado con desentrañar los secretos de la vida. Tras crear un ser humano a partir de partes de cadáveres, Victor se enfrenta al rechazo y al horror que provoca su criatura, a la que nunca otorga un nombre. Dotada de razón y sentimientos, la criatura sufre el abandono de su creador y la hostilidad de la sociedad, lo que la lleva a desarrollar un profundo resentimiento hacia Victor y desencadena una serie de tragedias que afectan a la familia y los amigos del científico.

A lo largo de la obra, Shelley aborda cuestiones como la responsabilidad moral de la ciencia, los límites del conocimiento humano y las consecuencias de desafiar las leyes naturales. Frankenstein examina la figura del héroe romántico, el aislamiento, la soledad y la búsqueda de identidad, y es considerada una de las primeras novelas de ciencia ficción, reflexionando sobre el poder y los riesgos inherentes a la creación de vida.