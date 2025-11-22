México

Cómo hacer masa de canela para adornos aromáticos de Navidad con solo 3 ingredientes de cocina

Con esta preparación puedes hacer figuras increíbles, decorar y aromatizar tu hogar

Durante las fiestas decembrinas, los aromas adquieren protagonismo en los hogares. Es común que los espacios se impregnen de canela, jengibre, cardamomo, cedro, pino, nuez moscada y naranja, entre otros.

Estos aromas suelen emanar tanto de preparaciones tradicionales, como el ponche y las galletas, como de productos aromatizantes artificiales.

Una alternativa poco conocida consiste en crear figuras aromáticas utilizando masa de canela.

A continuación, te compartimos una receta sencilla y fácil para hacer masa de canela con tan solo tres ingredientes de cocina.

Masa de canela para hacer adornos aromáticos | Receta

Ingredientes

  • 1 taza de harina
  • 1/2 taza de sal
  • 3/4 de taza de canela en polvo
  • 3/4 de taza de agua

Utensilios

  • Recipiente hondo
  • Bandeja para hornear
  • Papel pergamino
  • Cortadores de galletas de Navidad (opcional)
  • Bolígrafos de pintura

Instrucciones

  1. En un recipiente, mezcla harina, sal y canela en polvo.
  2. Añade agua poco a poco y revuelva hasta obtener una masa homogénea.
  3. Coloca la masa sobre una superficie limpia y extiéndala con un rodillo hasta alcanzar el grosor deseado.
  4. Forma figuras; puedes ayudarte de cortadores de galletas de formas navideñas.
  5. Si deseas colgarlos, haz un objeto pequeño agujero en la parte superior de cada figura.
  6. Cubre una bandeja para hornear con papel pergamino.
  7. Coloca las figuras con espacio considerable.
  8. Precalienta el horno a 250 grados Fahrenheit.
  9. Hornea las piezas durante 30 a 60 minutos, hasta que la masa esté seca.
  10. Retira las figuras del horno y deja que se enfríen completamente.
  11. Decora las figuras con los bolígrafos de pintura, dejando secar la pintura antes de manipular los adornos.

Uso

Una vez que las figuras estén a temperatura ambiente, pasa una cinta por el agujero de cada adorno y haz un nudo. Cuélgalos en el árbol de Navidad o en el lugar de tu preferencia y disfruta del aroma.

Masa de sal para adornos navideños | Receta

Ingredientes

  • 1 taza de harina de trigo
  • 1/2 taza de sal fina
  • 1/2 taza de agua
  • Colorante vegetal (opcional)

Instrucciones

  1. En un recipiente grande, combina harina de trigo con sal fina.
  2. Incorpora agua poco a poco, mezclando primero con una cuchara y luego amasando con las manos.
  3. Si se desea obtener masa de colores, añade unas gotas de colorante vegetal y continúa amasando hasta lograr el tono deseado.
  4. Amasa hasta que la mezcla tenga una textura suave y homogénea, asegurándote de que no se adhiera a los dedos.

Uso

  • No es necesario hornear la masa, basta con amasarla correctamente.
  • Tampoco necesitas herramientas especiales para su uso.
  • Se recomienda que los niños utilicen la masa bajo la supervisión de un adulto.
  • Para conservar la masa, colóquela en un recipiente hermético para evitar que se seque.

