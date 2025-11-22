Cómo hacer masa de canela para adornos aromáticos de Navidad con solo 3 ingredientes de cocina

Durante las fiestas decembrinas, los aromas adquieren protagonismo en los hogares. Es común que los espacios se impregnen de canela, jengibre, cardamomo, cedro, pino, nuez moscada y naranja, entre otros.
Estos aromas suelen emanar tanto de preparaciones tradicionales, como el ponche y las galletas, como de productos aromatizantes artificiales.
Una alternativa poco conocida consiste en crear figuras aromáticas utilizando masa de canela.
A continuación, te compartimos una receta sencilla y fácil para hacer masa de canela con tan solo tres ingredientes de cocina.
Masa de canela para hacer adornos aromáticos | Receta
Ingredientes
- 1 taza de harina
- 1/2 taza de sal
- 3/4 de taza de canela en polvo
- 3/4 de taza de agua
Utensilios
- Recipiente hondo
- Bandeja para hornear
- Papel pergamino
- Cortadores de galletas de Navidad (opcional)
- Bolígrafos de pintura
Instrucciones
- En un recipiente, mezcla harina, sal y canela en polvo.
- Añade agua poco a poco y revuelva hasta obtener una masa homogénea.
- Coloca la masa sobre una superficie limpia y extiéndala con un rodillo hasta alcanzar el grosor deseado.
- Forma figuras; puedes ayudarte de cortadores de galletas de formas navideñas.
- Si deseas colgarlos, haz un objeto pequeño agujero en la parte superior de cada figura.
- Cubre una bandeja para hornear con papel pergamino.
- Coloca las figuras con espacio considerable.
- Precalienta el horno a 250 grados Fahrenheit.
- Hornea las piezas durante 30 a 60 minutos, hasta que la masa esté seca.
- Retira las figuras del horno y deja que se enfríen completamente.
- Decora las figuras con los bolígrafos de pintura, dejando secar la pintura antes de manipular los adornos.
Uso
Una vez que las figuras estén a temperatura ambiente, pasa una cinta por el agujero de cada adorno y haz un nudo. Cuélgalos en el árbol de Navidad o en el lugar de tu preferencia y disfruta del aroma.
Masa de sal para adornos navideños | Receta
Ingredientes
- 1 taza de harina de trigo
- 1/2 taza de sal fina
- 1/2 taza de agua
- Colorante vegetal (opcional)
Instrucciones
- En un recipiente grande, combina harina de trigo con sal fina.
- Incorpora agua poco a poco, mezclando primero con una cuchara y luego amasando con las manos.
- Si se desea obtener masa de colores, añade unas gotas de colorante vegetal y continúa amasando hasta lograr el tono deseado.
- Amasa hasta que la mezcla tenga una textura suave y homogénea, asegurándote de que no se adhiera a los dedos.
Uso
- No es necesario hornear la masa, basta con amasarla correctamente.
- Tampoco necesitas herramientas especiales para su uso.
- Se recomienda que los niños utilicen la masa bajo la supervisión de un adulto.
- Para conservar la masa, colóquela en un recipiente hermético para evitar que se seque.