10 muertos y al menos 20 heridos tras volcar autobús turístico en Michoacán

Accidente de autobús en Michoacán, deja saldo de 10 personas fallecidas (especial)

La mañana de este sábado se registró un fuerte accidente en la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de Tiripetío, donde un autobús de pasajeros volcó dejando un saldo preliminar de al menos 10 personas fallecidas y alrededor de 20 heridos, según informaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de viajes turísticos provenía del municipio de Uruapán con destino a Tlalpujahua. El autobús terminó severamente dañado tras perder el control y volcar sobre la cinta asfáltica. Varios pasajeros quedaron atrapados entre los fierros retorcidos, lo que complicó las maniobras de rescate.

Equipos de emergencia, entre ellos paramédicos, bomberos, elementos de la Guardia Civil y Protección Civil, se trasladaron de inmediato al lugar para auxiliar a los lesionados. Algunas víctimas fueron trasladadas a hospitales en Morelia, mientras que otras recibieron atención médica en la zona.

Fiscalía abre investigación para determinar responsabilidades

La volcadura de autobús mantiene cerrada la carretera carretera Morelia–Pátzcuaro (@EsferaNoticiasA/X)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) desplegó personal especializado para iniciar las investigaciones. Entre las diligencias se encuentran:

El levantamiento de los cuerpos.

La recolección de pruebas mecánicas.

La revisión de la bitácora de viaje del conductor.

La verificación de posibles fallas del vehículo.

Hasta el momento, no se ha informado si el accidente fue provocado por exceso de velocidad, fallas mecánicas o condiciones del camino, por lo que será la Fiscalía la que determine si existe responsabilidad penal.

La carretera permanece totalmente cerrada

La carretera Morelia–Pátzcuaro se encuentra cerrada a la circulación por este accidente (@vozmichoacan/X)

Debido a la magnitud del siniestro, la carretera Morelia–Pátzcuaro permanece totalmente cerrada, tanto para permitir el trabajo de los rescatistas como para agilizar la retirada de la unidad siniestrada. Las autoridades han solicitado a los conductores tomar rutas alternas y evitar la zona para no entorpecer las labores de emergencia.

La identidad de las víctimas, incluido el conductor, aún no ha sido revelada, a la espera de que se notifique de manera oficial a las familias.

Asimismo, se espera que en las próximas horas la empresa responsable del autobús emita un posicionamiento y detalle si habrá algún tipo de apoyo o compensación para los afectados y sus familiares.

Llamado a la calma y respeto a protocolos de seguridad

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, no difundir información no verificada y respetar los protocolos de seguridad, con el fin de garantizar que el rescate y las investigaciones se realicen de manera eficiente y sin interferencias.

Se prevé que en las próximas horas se actualice la cifra de fallecidos y heridos.