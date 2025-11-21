México

Quién es la hija de Carlos Slim que lleva el nombre de un museo

Carlos Slim tiene, en total, seis hijos: tres de ellos son hombres y tres mujeres

Carlos Slim, hoy con 106
Carlos Slim, hoy con 106 mil millones de dólares en fortuna, dedicó el museo a su esposa fallecida, Soumaya Domit. REUTERS/Gustavo Graf

¿Quién es la hija de Carlos Slim que lleva el nombre de un museo? Aunque los seis hijos del magnate mexicano han tenido un papel relevante dentro de las empresas y fundaciones familiares, una de ellas destaca por su discreción y por el legado cultural que representa: Soumaya Slim Domit, cuarta hija del empresario y vicepresidenta del Museo Soumaya.

Con una fortuna actual estimada en 106 mil millones de dólares y ocupando el lugar número 18 entre las personas más ricas del mundo, Carlos Slim ha construido un imperio empresarial que abarca telecomunicaciones, infraestructura, comercio y filantropía. Sin embargo, más allá de los números, uno de los proyectos más simbólicos para el empresario es el Museo Soumaya, fundado hace más de 25 años en honor a su esposa, Soumaya Domit, madre de sus seis hijos.

La heredera cultural de la familia Slim

Soumaya Slim Domit, conocida como Sumi en su círculo cercano, es la hija más reservada del clan. Actualmente funge como vicepresidenta del Museo Soumaya, uno de los recintos culturales más importantes de México y hogar de la mayor colección de obras de Rodin fuera de Francia. Su bajo perfil contrasta con el impacto que ha tenido en el impulso del arte, la filantropía y el diseño en el país.

Estudió Historia del Arte en la Universidad Anáhuac, siguiendo una vocación que desde niña mostró interés por la moda, el diseño y la preservación cultural. Aunque forma parte de una de las familias más mediáticas de México, Soumaya rara vez concede entrevistas y su presencia pública suele limitarse a eventos culturales o familiares.

El museo que lleva su nombre

El Museo Soumaya honra la memoria de su madre, fallecida en 1999 a causa de una enfermedad renal. Soumaya Domit fue una filántropa destacada que impulsó proyectos de educación, salud y arte en México, además de fomentar la cultura de la donación de órganos.

Soumaya Slim Domit, vicepresidenta del
Soumaya Slim Domit, vicepresidenta del Museo Soumaya y una de las figuras más discretas de la familia Slim. Foto: Twitter @Revista_Clase

A través del museo, la familia Slim rinde tributo a su vida, su pasión por el arte y su legado humanitario. Hoy, Soumaya Slim Domit continúa esta misión como responsable de su visión artística y de la supervisión de exposiciones que posicionan al recinto como un referente cultural internacional.

Una vida dedicada al arte y la familia

Soumaya se casó en el año 2000 con el arquitecto Fernando Romero, diseñador del icónico edificio del Museo Soumaya en Plaza Carso. La pareja tuvo cinco hijos y, aunque se divorció en 2017, mantienen una relación cordial enfocada en la crianza y educación de sus hijos.

Además de su labor en el museo, Soumaya es fundadora de la galería Archivo Diseño y Arquitectura, donde impulsa proyectos ligados al diseño contemporáneo.

La discreta fuerza cultural del imperio Slim

Aunque sus hermanos ocupan puestos estratégicos en las empresas del Grupo Carso, Soumaya representa la pieza clave en el legado artístico y filantrópico de la familia. Su trabajo mantiene vivo el recuerdo de su madre y convierte al Museo Soumaya en uno de los recintos más visitados y admirados de México.

