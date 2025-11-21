México

Pensión Mujeres del Bienestar: qué hacer si ya pasó tu letra y no cayó el depósito para quienes recibieron tarjeta en octubre

Aunque no suele ser común, sí existen casos donde no se recibe el pago y es importante realizar una aclaración

Los últimos pagos del año
Los últimos pagos del año para esta pensión se han realizado este mes de noviembre.

El acceso a la Pensión Mujeres Bienestar representa un alivio económico para miles de mujeres de sesenta a sesenta y cuatro años, quienes desde noviembre han comenzado a recibir el pago correspondiente al último periodo del año.

Este programa, impulsado por el Gobierno de México está dirigido a quienes carecen de pensión o ingresos suficientes, con el propósito de mejorar su calidad de vida y reducir su vulnerabilidad.

El apoyo consiste en un depósito bimestral de 3 mil pesos que se entrega a cada beneficiaria registrada y los fondos se distribuyen a través de una tarjeta bancaria especial, la cual permite tanto el retiro de efectivo como el uso directo para compras.

Este apoyo busca ayudar a
Qué hacer sino recibir el pago de mi Pensión Mujer del Bienestar

A pesar de no ser común sí llegan a existir casos en el que las afiliadas no reciben su depósito.

En estos casos, cuando se requeren todo tipo de aclaraciones las beneficiarias disponen de la Línea Bienestar (800 639 42 64), así como de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

En el caso de llamar a la línea del bienestar, es necesario proporcionar la información de tu INE y CURP para que te den asistencia. Esta línea opera los 365 días del año, de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

También puedes acudir a alguno de los módulos de atención del bienestar para realizar cualquier tipo de aclaración

Estas vías de contacto ofrecen orientación y respuestas a inquietudes relacionadas con el programa y sus procedimientos, garantizando un acompañamiento constante a las usuarias.

Por su parte, algunos usuarios en Tik Tok han señalado que otra solución es llamar al número de teléfono que viene al reverso de la tarjeta y reportar que no ha caído el pago.

En este sentido, la usuaria @lu_trendy señaló que el proceso puede ser muy difícil y tardado pero que sin embargo sí es importante realizar el reporte ya que las tarjetas que no reciben deposito en un plazo de 6 meses son dadas de baja de manera definitiva del programa.

Reportar la ausencia del pago
Cómo confirmar si ya recibí el depósito de mi Pensión Muijeres del Bienestar

Para confirmar si el depósito ya fue realizado, existen diversas alternativas que facilitan el proceso y garantizan la seguridad de la información.

Una de las opciones más prácticas es la aplicación gratuita del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos Android y iOS en Google Play Store y App Store.

Esta herramienta digital permite consultar el saldo y los movimientos recientes de la cuenta, lo que posibilita una verificación inmediata del estado de los depósitos.

Para quienes prefieren métodos tradicionales o no disponen de dispositivos móviles, es posible acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar y utilizar los cajeros automáticos.

Al insertar la tarjeta, se puede consultar el saldo de manera directa, lo que resulta especialmente útil para quienes buscan atención presencial o no tienen acceso a internet.

