México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cómo van los pagos y quiénes faltan de cobrar

La dispersión de los recursos del bimestre noviembre-diciembre terminará el próximo 27 de noviembre

Guardar
Los pagos de la Pensión
Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar terminarán el próximo 27 de noviembre (Secretaría del Bienestar)

Desde el lunes 3 de noviembre, todas las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar empezaron a recibir el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Esta iniciativa, implementada desde principios de 2025 por Claudia Sheinbaum, tiene como destinatarias a mujeres de 60 a 64 años, quienes reciben un apoyo bimestral de 3,000 pesos a través de la tarjeta Bienestar.

El propósito de la pensión es valorar la trayectoria laboral de las mujeres, quienes han asumido históricamente y de manera desigual las tareas domésticas y el cuidado familiar, responsabilidades que en numerosas ocasiones quedan sin reconocimiento.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan a formar parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa que otorga de manera bimestral 6,200 pesos.

Ariadna Montiel detalla el proceso del pago. Crédito: Gobierno de México

¿Cómo van los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar y quiénes faltan de cobrar?

De acuerdo con el calendario oficial de depósitos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de la Pensión Mujeres Bienestar, las beneficiarias que faltan de cobrar el pago son aquellas cuya primera letra de la CURP comienza con R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Estas adultas mayores podrán retirar su dinero en los próximos días del mes en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco Bienestar.

  • Letra R | viernes 21 de noviembre
  • Letra R | lunes 24 de noviembre
  • Letra S | martes 25 de noviembre
  • Letra T, U, V | miércoles 26 de noviembre
  • Letra W, X, Y, Z | jueves 27 de noviembre

¿Cómo puedo saber si ya me llegó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

La aplicación gratuita del Banco del Bienestar, disponible para Android y iOS en Google Play Store y App Store, facilita consultar el saldo y los movimientos recientes de la cuenta, lo que permite una forma rápida y segura de comprobar si el pago fue depositado.

Como alternativa, las beneficiarias pueden acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar y revisar el saldo insertando su tarjeta en los cajeros automáticos. Consultar el calendario oficial es otra vía para saber la fecha exacta en que se realiza el depósito.

Además, la Línea Bienestar (800 639 42 64) y los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes están disponibles para resolver dudas o pedir aclaraciones relacionadas con la Pensión Mujeres Bienestar.

¿Cuántos pagos de la Pensión Mujeres Bienestar quedan en el año?

El pago de este bimestre (noviembre-diciembre) corresponderá al último del año, pues las derechohabientes de la pensión ya recibieron cinco depósitos anteriormente.

  • Enero-febrero (entregado)
  • Marzo-abril (entregado)
  • Mayo-junio (entregado)
  • Julio-agosto (entregado)
  • Septiembre-octubre (entregado)
  • Noviembre-diciembre (se continúa entregado)

Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPensionesPensiones del BienestarPensión del BienestarProgramas socialesAdultos mayoresmexico-noticias

Más Noticias

El nuevo mensaje de David Benavidez a Canelo Álvarez ante una posible pelea contra Bivol: “Es más hombre de palabra”

El tapatío y el ruso fueron rivales mandatorios del “Monstruo Mexicano”, sin embargo, ninguno quiso enfrentarlo

El nuevo mensaje de David

Esto pensaba Fátima Bosch de Claudia Sheinbaum antes de ganar Miss Universo 2025

La tabasqueña tenía una opinión clara sobre la Presidenta de México

Esto pensaba Fátima Bosch de

David Faitelson felicita a Enrique Alfaro por su llegada al Real Valladolid

El periodista deportivo celebró la decisión del exgobernador de Jalisco de iniciar una nueva etapa como auxiliar técnico en España.

David Faitelson felicita a Enrique

Me late que sí: la serie inspirada en un fraude real arrasa en Netflix México este fin de semana

La serie mexicana se mantiene como la segunda producción más vista en la plataforma de streaming desde su estreno el pasado 14 de noviembre

Me late que sí: la

Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de noviembre: Modificaciones en el servicio de la línea 12 del STCM por revisión

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Toluca a Isidro

Detienen en Toluca a Isidro Pastor “N” exdirigente del PRI en el Edomex

Caen tres presuntos mandos de “Los Rodolfos” con drogas tras cateos en dos alcaldías de CDMX

Fiscalía de Quintana Roo detinene a Isidro Santamaría, líder de la CTM, por homicidio

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja un agresor abatido en Chiapas

Fosas y crisis forense en Jalisco: 456 bolsas con restos humanos a metros del Estadio Akron ante el Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Esto pensaba Fátima Bosch de

Esto pensaba Fátima Bosch de Claudia Sheinbaum antes de ganar Miss Universo 2025

Me late que sí: la serie inspirada en un fraude real arrasa en Netflix México este fin de semana

Ranking Netflix: estas son las películas más vistas por el público mexicano

Películas para ver esta noche en Prime Video México

Andrés Tovar aplaude el mensaje de Maite Perroni tras ataques por su aspecto físico

DEPORTES

El nuevo mensaje de David

El nuevo mensaje de David Benavidez a Canelo Álvarez ante una posible pelea contra Bivol: “Es más hombre de palabra”

David Faitelson felicita a Enrique Alfaro por su llegada al Real Valladolid

Juárez vs Pachuca, IA predice al ganador del Play-In

Guadalajara y Monterrey ya tienen asignados los partidos del Repechaje rumbo al Mundial 2026

Por primera vez, Canelo Álvarez revela pistas sobre su futuro, ¿habrá revancha contra Terence Crawford?