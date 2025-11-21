Pensión Mujeres Bienestar 2025: cómo van los pagos y quiénes faltan de cobrar

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar terminarán el próximo 27 de noviembre (Secretaría del Bienestar)

Desde el lunes 3 de noviembre, todas las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar empezaron a recibir el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Esta iniciativa, implementada desde principios de 2025 por Claudia Sheinbaum, tiene como destinatarias a mujeres de 60 a 64 años, quienes reciben un apoyo bimestral de 3,000 pesos a través de la tarjeta Bienestar.

El propósito de la pensión es valorar la trayectoria laboral de las mujeres, quienes han asumido históricamente y de manera desigual las tareas domésticas y el cuidado familiar, responsabilidades que en numerosas ocasiones quedan sin reconocimiento.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan a formar parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa que otorga de manera bimestral 6,200 pesos.

Ariadna Montiel detalla el proceso del pago. Crédito: Gobierno de México

¿Cómo van los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar y quiénes faltan de cobrar?

De acuerdo con el calendario oficial de depósitos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de la Pensión Mujeres Bienestar, las beneficiarias que faltan de cobrar el pago son aquellas cuya primera letra de la CURP comienza con R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Estas adultas mayores podrán retirar su dinero en los próximos días del mes en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco Bienestar.

Letra R | viernes 21 de noviembre

Letra R | lunes 24 de noviembre

Letra S | martes 25 de noviembre

Letra T, U, V | miércoles 26 de noviembre

Letra W, X, Y, Z | jueves 27 de noviembre

¿Cómo puedo saber si ya me llegó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

La aplicación gratuita del Banco del Bienestar, disponible para Android y iOS en Google Play Store y App Store, facilita consultar el saldo y los movimientos recientes de la cuenta, lo que permite una forma rápida y segura de comprobar si el pago fue depositado.

Como alternativa, las beneficiarias pueden acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar y revisar el saldo insertando su tarjeta en los cajeros automáticos. Consultar el calendario oficial es otra vía para saber la fecha exacta en que se realiza el depósito.

Además, la Línea Bienestar (800 639 42 64) y los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes están disponibles para resolver dudas o pedir aclaraciones relacionadas con la Pensión Mujeres Bienestar.

¿Cuántos pagos de la Pensión Mujeres Bienestar quedan en el año?

El pago de este bimestre (noviembre-diciembre) corresponderá al último del año, pues las derechohabientes de la pensión ya recibieron cinco depósitos anteriormente.

Enero-febrero (entregado)

Marzo-abril (entregado)

Mayo-junio (entregado)

Julio-agosto (entregado)

Septiembre-octubre (entregado)

Noviembre-diciembre (se continúa entregado)

Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.