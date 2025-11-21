México

Metrobús hoy 21 de noviembre: estado del servicio en esta última hora

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Guardar
Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Actualmente cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Iztacalco

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

Máquina para recargar la tarjeta
Máquina para recargar la tarjeta de Movilidad del Metrobús. (Secretaría de Movilidad CDMX/ Twitter)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsServicio Metrobús hoyMetrobús CDMXMetrobús horariosMapa MetrobúsEstado Servicio Metrobúsmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Santoral: cuáles son los santos que se celebran este 21 de noviembre

Consulta la lista de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral: cuáles son los santos

Efemérides 21 de noviembre: cuáles son los eventos más importantes que se celebran hoy

El calendario marca las fechas más importantes en la historia de la humanidad, enseguida las de hoy

Efemérides 21 de noviembre: cuáles

Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de noviembre: la estación Zócalo/Tenochtitlan continúa cerrada

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 21 de noviembre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz:

Fátima Bosch gana Miss Universo 2025, así se vivió su coronación en imágenes

Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en obtener la corona de Miss Universo en la edición 2025

Fátima Bosch gana Miss Universo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mafioso de la Cosa Nostra

Mafioso de la Cosa Nostra pide que le dejen convivir con El Chapo en ADX Florence por salud mental

FGR sentencia a tres sujetos por tráfico de 16 migrantes de Guatemala, Nicaragua y Honduras en Chiapas

Plan Michoacán, estos fueron los resultados del 10 al 19 de noviembre

Ejército y Guardia Nacional aseguran 300 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora

Ejército Mexicano localiza más de 140 artefactos explosivos y destruye dos laboratorios clandestinos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch gana Miss Universo

Fátima Bosch gana Miss Universo 2025, así se vivió su coronación en imágenes

Nodal presume su amor por Ángela Aguilar tras encuentro entre Belinda y Cazzu

Omar Harfouch, jurado que renunció a Miss Universo 2025, llama “falsa ganadora” a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil reaccionó a triunfo de Fátima Bosch: “Millones de palabras que no se pueden decir”

Abuchean a Fátima Bosch en Tailandia tras ganar Miss Universo 2025

DEPORTES

Leyenda Azul: estos son los

Leyenda Azul: estos son los excampeones que podría enfrentar a Místico en la Final 2025

Estos son los mexicanos a los que Neymar sigue en redes

Juan Carlos Gabriel de Anda confiesa que llegó borracho a conducir un programa de Fox Sports

Abel Sánchez cuestiona una posible pelea entre el Zurdo Ramírez y David Benavidez

Estos son los equipos a los que podría dirigir Vicente Sánchez para el Apertura 2026