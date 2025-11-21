Fátima Bosch lanza mensaje contra sus haters tras ganar Miss Universo 2025: “Ni la envidia lo para”

Fatima Bosch, de México, saluda junto a otras concursantes tras ser coronada Miss Universo 2025 durante la 74.ª edición del certamen Miss Universo en Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre de 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

La noche del 20 de noviembre (en el horario de México), Fátima Bosch se convirtió en la absoluta ganadora de la edición 74 de Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo que este año se celebró en Tailandia. La joven le dió a nuestro país la cuarta corona del concurso (luego del triunfo de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza) y es la primera tabasqueña en lograr tal hazaña.

Un traje de baño blanco y un vestido rojo que generó conversación en redes sociales, además de respuestas concisas a las preguntas y su seguridad al caminar, fueron las armas con las que la tabasqueña convenció a los jueces. En el top 5 de la noche también estaban las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas.

La euforia por Fátima Bosch en México y Tabasco

La comunidad de Tabasco y Teapa celebraron el triunfo de la mexicana en el certamen. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Por supuesto, su victoria generó gran euforia en México: tendencias en redes sociales, fanáticos que festejaron en el Ángel de la Independencia y hasta un estadio en Tabasco a reventar donde hubo fritos y fuegos artificiales.

Sin duda, el triunfo de la mexicana fue toda una sorpresa, especialmente por las polémicas que protagonizó a lo largo del certamen. Recordemos que Fátima fue despreciada por Nawat Itsaragrisil, directivo tailandés que la llamó “tonta” y que después tuvo que pedir disculpas.

“Haters” cuestionan a Fátima Bosch

Miss México Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit)

Pese a que miles de personas en el mundo festejaron la victoria de la tabasqueña, otros cuestionaron la decisión de los jueces, sobre todo internautas, quienes argumentaron que el triunfo de Fátima era “artificial”, que había ocurrido por “lástima” tras su controversia con Nawat, y que incluso el hecho de que el “dueño” de Telemundo fuera un mexicano había sido un fundamental para que ella ganara.

Lo cierto es que, pese a los cuestionamientos de los “haters”, el mundo de los certámenes de belleza ha apoyado a la joven originaria de Tabasco.

La elegante respuesta de Fátima Bosch a los mensajes de odio

Fátima Bosch gana en Miss Universo 2025. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Por supuesto, la joven no es ajena a las críticas, y a través de redes sociales lanzó un mensaje que bien podría estar dirigido a sus detractores. Recordemos que ella es fiel devota católica (de hecho, horas antes del inicio de la final se encomendó a la Virgen de Guadalupe, además de que ha sido muy vocal respecto a sus creencias cristianas. De hecho, en más de una ocasión, Bosch ha dicho la frase “Viva Cristo Rey”), y fue precisamente esa fe la que aderezó el mensaje.

En su cuenta de Instagram, Fátima escribió: “Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”. El mensaje lo acompañó con fotografías de su desempeño en Miss Universo y con imágenes de su coronación.

Vale la pena recordar el mensaje que la joven soltó durante el concurso, a minutos de ser anunciada ganadora: “Como Miss Universo les dirían que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas porque sus sueños importan, su corazón importa. Y nunca permitas que nadie te haga dudar de ti y de tu valor. Porque vales mucho. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”.