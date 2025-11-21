México

Fátima Bosch desconcierta: aparece tomada de la mano con Nawat Itsaragrisil tras polémica | VIDEO

Usuarios la alaban como “toda una dama” y ejemplo de reconciliación, pese al agravio público recibido en Tailandia

Fátima Bosch sorprende al aparecer
Fátima Bosch sorprende al aparecer de la mano con Nawat Itsaragrisil tras polémica de Miss Universo 2025

El desenlace del Miss Universo 2025 ha dado un nuevo giro a la polémica protagonizada por la mexicana Fátima Bosch Fernández y el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil.

Tras el polémico episodio donde la actual reina de belleza fue llamada “cabeza hueca” por el empresario asiático durante un evento privado, la nueva Miss Universo ha sorprendido a propios y extraños mostrando elegancia y templanza al interactuar cordialmente con él en una reciente conferencia de prensa.

La polémica que marcó la coronación de Fátima Bosch

La edición 74 de Miss
La edición 74 de Miss Universo dejó declaraciones contenidas de Nawat Itsaragrisil en medios y redes sociales. (REUTERS)

La trayectoria de Fátima Bosch en Miss Universo estuvo rodeada de controversia desde el inicio. Durante una convivencia no oficial, Nawat Itsaragrisil —ejecutivo clave del certamen— lanzó el ya célebre insulto hacia la representante mexicana.

La agresión verbal desató indignación nacional, impulsando a millones a exigir sanciones contra el directivo tailandés. Sin embargo, él mantuvo su cargo, mientras Fátima se siguió abriendo paso, ganando apoyo y admiración dentro y fuera de México.

Pese al peso mediático del conflicto, la tabasqueña nunca dejó que el incidente la definiera. Su temple y perseverancia la llevaron a la gala de Bangkok, donde el 20 de noviembre se convirtió en la ganadora número uno del certamen, sumándose a la selecta lista de mexicanas que han alcanzado este logro.

El reencuentro inesperado

Acusan a Miss Universo Tailandia
Acusan a Miss Universo Tailandia de tratar de ‘sabotear’ a Fátima Bosch tras altercado con Nawat Itsaragrisil (Foto: Miss Universe Thailand)

La mañana siguiente a su coronación, Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil coincidieron en un evento oficial. Un video, difundido en redes por el usuario Luis Fernando F., muestra el momento en que la nueva Miss Universo se pone de pie, se dirige al directivo tailandés y éste, en un gesto público, la toma de la mano para escoltarla hasta el escenario.

Bosch, por su parte, se mostró cordial en todo momento, actuando con una templanza que ha sido elogiada ampliamente por sus seguidores.

La escena rápidamente se viralizó y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: “Fátima, sin rencores con Nawat. Una reina en toda la extensión de la palabra”, comentó el usuario que subió el video. Otras opiniones resaltaron la nobleza y educación de la mexicana: “Toda una dama, bien merecida esa corona”, “¿Ahora sí la respeta y toma de la mano? Ella, muy educada y hermosa”, “Que quieren que se agarre a madrazos con el, obviamente ella es una reina y tiene que comportarse y ser política, ni que fuera su gran amigo”.

Las redes sociales debaten si se trata de cordialidad o de una muestra de doble moral Crédito: TikTok (missnewst)

Sin embargo, muchos otros aseguran que en realidad Fátima se ve incómoda durante ese momento. Varios comentarios y reacciones en redes hacen notar varios factores, como la forma en que se toman de la mano, o el rostro de la ahora ganadora del certamen.

“Cuando te toca juntarte con la que te cae mal porque la profesora armó los grupos”, “Se le ve bien incómoda”, “Está súper incómoda, sólo basta con ver su cara y su mano que ni lo quiere agarrar”, “Se ve bien incómoda, no vengan a decir que fue show y mil cosas, claramente al señor ya no le queda de otra más que tratarla bien”, “Se llama educación, pero ella se ve incómoda”, dicen las opiniones en redes.

Para muchos internautas, el gesto de Bosch representa una lección de madurez y liderazgo. Lejos de dar pie a la confrontación, la Miss Universo 2025 optó por la cordialidad y el perdón público.

Fosas y crisis forense en

Exatlón México: quién gana La

México prepara cambios en cajetillas

Baby'O de Acapulco: desde Luis

Fosas y crisis forense en

Exatlón México: quién gana La

