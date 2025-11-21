Ex Miss Universos mexicanas Lupita Jones y Ximena Navarrete felicitan a Fátima Bosch: “¡Tenemos cuarta!”

Fátima Bosch fue felicitada por las ex miss universos mexicanas. (CUARTOSCURO y AFP)

Fátima Bosch, modelo y diseñadora originaria de Teapa, Tabasco, se convirtió en la cuarta mexicana en obtener la corona de Miss Universo tras una noche histórica en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

El logro encendió las celebraciones en México y motivó mensajes de respaldo por parte de las ex Miss Universo mexicanas Lupita Jones y Ximena Navarrete, quienes utilizaron sus redes sociales para reconocer el resultado que posiciona nuevamente al país como referente en el certamen más importante del mundo de la belleza.

Cabe apuntar que Andrea Meza, Miss Universo 2017 no ha publicado en sus redes algún mensaje, pues estuvo como jueza en la gala celebrada en Tailandia, por lo que puso presenciar el triunfo de su compatriota en primera fila.

Ex Miss Universo mexicanas celebran la cuarta corona nacional

Apenas se anunció el nombre de Fátima Bosch como ganadora de la edición 74 de Miss Universo, las reacciones comenzaron a multiplicarse tanto en redes sociales como en ciertas regiones como Villahermosa, Tabasco, de donde es originaria Bosch.

Ximena Navarrete sobre el triunfo de Fátima Bosch. (Captura de pantalla)

Ximena Navarrete, quien obtuvo el título mundial en 2010, fue una de las primeras en enviar su felicitación: “Felicidades Fátima Bosch, ¡tenemos cuarta!” publicó en una historia de Instagram, junto a una imagen de la coronación.

Minutos después, Navarrete también compartió en sus historias de Instagram una imagen que reúne a las cuatro mexicanas que han obtenido la corona de Miss Universo: Lupita Jones, Andrea Meza, la propia Ximena y Fátima Bosch.

Fátima Bosch fue felicitada por Ximena Navarrete. (Captura de pantalla)

La propia Navarrete, horas antes de la final, también había manifestado su apoyo abiertamente con mensajes dirigidos a la tabasqueña: “Mucha suerte para ti, Fátima Bosch. Qué Dios siempre acomode todo en tu camino para que estés donde tienes que estar. Amor, alegría y energía bonita para ti el día de hoy”, expresó, y en otra publicación sumó: “Es una mujer elegante de inspiración y de sueños, de mujeres empoderadas y con voz como era hace muchos años. Ojalá pronto sea posible ese sueño”.

De igual forma, Lupita Jones, primera mexicana en obtener la corona en 1991, publicó un mensaje de felicitación en sus redes sociales. En sus historias compartió una foto de Fátima luciendo el vestido rojo que la acompañó durante la gala final, con el mensaje: “¡Felicidades México! ¡Felicidades @fatimaboschfdz”, acompañando el texto con cuatro emojis de coronas.

Lupita Jones reacciona al triunfo de Fátima Bosch, la cuarta mexicana en ser coronada como Miss Universo. (Captura de pantalla)

Una noche histórica

La coronación de Fátima Bosch fue el desenlace de un recorrido que despertó entusiasmo y expectación en todo el país. La joven de 25 años avanzó de manera firme en cada fase, desde la presentación inicial —cuando emocionó al público con un “¡Viva México!”— hasta la ronda de preguntas, donde subrayó el valor de la autenticidad y el empoderamiento de las mujeres.

En el desarrollo del certamen, la tabasqueña destacó en las pruebas de traje de baño, vestido de gala y oratoria, imponiéndose finalmente ante la representante anfitriona, Miss Tailandia, en el cierre de la competencia.

Durante la competencia, Fátima Bosch fue la primera candidata anunciada en el top 30, modeló en un traje de baño blanco con detalles dorados y después deslumbró ante el jurado cuando apareció en la pasarela con un vestido de gala rojo, con detalles dorados y una larga capa. Avanzó al top 12 y luego al top 5, enfrentando la ronda de preguntas y respuestas. La decisión final la dejó en mano a mano con la representante local de Tailandia, culminando en su coronación como Miss Universo.

Fatima Bosch of Mexico reacts next to Praveenar Singh of Thailand, after being announced as the winner of the 74th Miss Universe pageant, in Bangkok, Thailand, November 21, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

El desarrollo del concurso fue seguido con fervor en México: multitudes se reunieron en espacios públicos de Tabasco y de distintos puntos del país; la transmisión en vivo fue celebrada con aplausos, porras y banderas mexicanas, que rápidamente se viralizaron en redes.

Uno de los episodios que marcó el camino de Bosch fue el enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, director tailandés asociado al certamen, quien la llamó “tonta” e intentó intimidarla con el equipo de seguridad durante un evento previo a la final. Este incidente, lejos de restarle apoyo, detonó un debate internacional sobre la dignidad y la resistencia de las concursantes, consolidando a Fátima Bosch como referencia de empoderamiento femenino y voz frente a la violencia de género.

Durante su estancia en Tailandia, Bosch también enfrentó retos personales, como una lesión sufrida al clavarse un vidrio en el pie al llegar a su hotel, lo que no impidió que continuara compitiendo en todas las etapas del certamen.