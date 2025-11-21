México

Este es el cuadro de Frida Kahlo que rompió un récord en subasta con 54 millones de dólares

La pintora mexicana realizó esta obra en 1940

Este es el cuadro que
Este es el cuadro que se vendió en 54 millones de dólares CRÉDITO: AP

Uno de los autoretratos de la pintora mexicana Frida Kahlo fue subastado y la transacción por la pintura El sueño (La Cama) rompió un récord en el mercado del arte.

La obra fue vendida en la sede de Sotheby’s en Nueva York por 54 millones de dólares.

La pintura de Kahlo, realizada en 1940, es considerada por Sotheby’s como una de las “más conmovedoras” e “impactantes” de su producción.

(Crédito: Aschelle Morgan, Museo de
(Crédito: Aschelle Morgan, Museo de Arte de Dallas)

La venta se concretó cuando el martillo cayó en 47 millones de dólares, pero el monto final ascendió a 54,66 millones tras sumarse las comisiones de la casa de subastas. Hasta este momento, la pintura Jimson Weed/White Flower No. 1 de O’Keeffe mantenía la marca histórica, tras haber sido adquirida por 44,4 millones de dólares hace una década.

Con este resultado, Kahlo no solo establece un nuevo hito para las artistas mujeres, sino que también sitúa a El sueño (la cama) como la obra mejor valorada de su catálogo en una subasta pública.

Qué significa El sueño (la cama)

A painting by Frida Kahlo
A painting by Frida Kahlo called El sueño (La cama) is displayed at Sotheby's auction rooms, the painting estimated at 40-60 million US dollars is part of a collection of surrealist masterpieces unveiled in London ahead of their sale in New York, Friday, Sept. 19, 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Realizada en 1940, El sueño (la cama) es considerada una de las manifestaciones más evidentes de la estética surrealista en la producción de Kahlo. Sin embargo, la propia artista se distanció de esa etiqueta al afirmar: “No pinto sueños ni pesadillas, pinto mi propia realidad”. El contexto de creación del cuadro fue especialmente difícil para Kahlo, quien atravesaba el divorcio y los intentos de reconciliación con Diego Rivera, además de enfrentar graves problemas de salud y una profunda depresión.

La identidad del comprador de El sueño (la cama) no ha sido revelada por Sotheby’s, aunque se ha confirmado que la obra será exhibida en varias retrospectivas dedicadas a la artista mexicana durante 2026, 2027 y 2028.

Entre las instituciones que acogerán estas muestras figuran el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Nacional Británico de Arte Moderno y el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Riehen, en Basilea.

Quién fue Frida Kahlo

Frida Kahlo fue una pintora mexicana nacida el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. Es reconocida por su obra artística caracterizada por autorretratos de gran intensidad y simbolismo, en los que abordó temas como la identidad, el sufrimiento y la condición femenina. A lo largo de su vida enfrentó problemas de salud a raíz de un grave accidente de tráfico sufrido en su juventud, lo que influyó de manera significativa en su pintura.

El 17 de septiembre de 1925, a los 18 años, sufrió un grave accidente cuando el autobús en el que viajaba fue embestido por un tranvía en la Ciudad de México. Una barra de hierro atravesó su abdomen y pelvis, lo que le causó múltiples fracturas y lesiones internas. Debido a este accidente, Frida Kahlo se sometió a numerosas cirugías y pasó largos períodos en cama, circunstancia en la que comenzó a desarrollar su pintura.

