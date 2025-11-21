Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja un agresor abatido en Chiapas

Los elementos de seguridad repelieron el ataque armado. (Foto: SSPC Chiapas)

Un enfrentamiento armado entre civiles y fuerzas de seguridad en Chiapas dejó como saldo un presunto agresor abatido en la Frontera Comalapa.

La agresión armada se registró durante la madrugada de este jueves 20 de noviembre en el punto denominado Rancho El Nance del Ejido Santa Teresa Llano Grande.

En la acción participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).

Al arribar al sitio, las fuerzas de seguridad fueron agredidas con disparos de arma de fuego por civiles armados, por lo que repelieron el ataque para proteger su integridad y riesgos a la población.

Balacera deja un agresor abatido

Luego del intercambio de balas, los uniformados localizaron a un agresor abatido del sexo masculino, además de lograr el aseguramiento de un arma larga tipo Ak-47. El sitio quedó bajo resguardo y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para realizar las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Foto: SSP Chiapas

Luego de los hechos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo llevó a cabo un despliegue en la zona para reforzar las rutas, accesos y puntos de control y evitar nuevos incidentes violentos.

“La Institución reitera que los resultados obtenidos son el reflejo de una coordinación sólida entre fuerzas estatales, federales y aliados internacionales, lo que fortalece la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza que busque alterar la paz y la seguridad de Chiapas”, detalló la SSP en un comunicado.

Estos hechos ocurren luego de diversas detenciones de presuntos integrantes tanto del Cártel de Sinaloa como del Cártel de Chiapas y Guatemala, quienes tienen presencia en el estado.

Capturan a 5 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa tras enfrentamiento armado

Un hecho similar ocurrió el pasado 27 de octubre con la captura de cinco personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa, quienes fueron ubicados tras un enfrentamiento armado en el municipio de Amatenango de la Frontera en Chiapas.

(FOTO: FB: Fiscalía General del Estado de Chiapas)

Los capturados fueron identificados como Ángel “N”, Rolando “N”, Ervin “N”, Mario R. “N” y Mario “N”, de los cuales cuatro son originarios de Guatemala.

Las autoridades informaron que los cinco hombres fueron detenidos por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, asociación delictuosa, atentados contra la paz e integridad corporal del Estado, así como violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

Así fue el enfrentamiento

De acuerdo con reportes, el enfrentamiento se desencadenó cuando el grupo de seguridad realizaba investigaciones relacionadas con hechos delictivos cometidos contra dos personas.

Durante estas labores, los agentes localizaron a un sujeto armado que portaba calzado táctico. Al intentar detenerlo, el individuo disparó contra los elementos, lo que provocó un intercambio de disparos.

El agresor se refugió en una propiedad donde se encontraban otras personas, quienes también abrieron fuego desde la azotea contra los agentes.

La situación se intensificó cuando, tras varios minutos de tiroteo, los presuntos delincuentes intentaron huir saltando hacia una vivienda contigua. Dos de ellos resultaron heridos al caer sobre un techo de lámina, lo que facilitó su captura.

Vivienda asegurada donde se encontraban los presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa. (FOTO: FB: Fiscalía General del Estado de Chiapas)

Finalmente, los cinco sospechosos fueron detenidos y se aseguraron diversos objetos relacionados con la actividad criminal.

La Fiscalía General del Estado informó que Rolando “N” y Ervin “N” fueron trasladados a un hospital bajo custodia policial para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas durante la fuga.

Durante su detención, los sospechosos declararon pertenecer al Cártel de Sinaloa, lo que llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que estén involucrados en otras actividades ilícitas en la zona fronteriza.

Vehículos asegurados a los detenidos. (FOTO: FB: Fiscalía General del Estado de Chiapas)

A los sujetos también les fueron asegurados lo siguientes objetos:

7 armas largas , entre ellas rifles calibre 7.62 x 39 mm

1 pistola calibre .45

Cargadores abastecidos

Más de 400 cartuchos útiles

2 vehículos, una Toyota RAV4 y una Chevrolet Colorado

2 motocicletas

1 inmueble asegurado

De manera posterior, los detenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.