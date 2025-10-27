México

Detienen a 5 presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa en Chiapas tras enfrentamiento armado

Más de 10 personas pertenecientes al grupo delictivo han sido detenidas en los últimos días

Por Carlos Salas

Sujetos detenidos y armamento asegurado.
Sujetos detenidos y armamento asegurado. (FOTO: FB: Fiscalía General del Estado de Chiapas)

Un operativo del Grupo Interinstitucional, integrado por la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad del Pueblo, permitió la detención de cinco personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa, tras un enfrentamiento ocurrido en el municipio de Amatenango de la Frontera.

De cuerdo con la información oficial, los detenidos fueron identificados como Ángel “N”, Rolando “N”, Ervin “N”, Mario R “N” y Mario “N”, de los cuales cuatro son originarios de Guatemala.

Asimismo, las autoridades mencionaron que se les imputan los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, asociación delictuosa, atentados contra la paz e integridad corporal del Estado, así como violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

Enfrentamiento y detenciones

Según el reporte de las autoridades, el grupo de seguridad realizaba actos de investigación relacionados con un registro de atención por hechos delictivos cometidos contra dos personas, cuando ubicaron a un sujeto armado con calzado táctico. Al intentar detenerlo, el individuo abrió fuego contra los elementos, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Vivienda asegurada donde se encontraban
Vivienda asegurada donde se encontraban los presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa. (FOTO: FB: Fiscalía General del Estado de Chiapas)

El agresor ingresó a una propiedad donde se encontraban otras personas que también dispararon contra los agentes desde la azotea.

Tras varios minutos de enfrentamiento, los presuntos delincuentes intentaron escapar saltando hacia una vivienda contigua, pero dos de ellos resultaron lesionados al caer sobre un techo de lámina.

Finalmente, los cinco sospechosos fueron detenidos y se aseguraron:

  • 7 armas largas, entre ellas rifles calibre 7.62 x 39 mm
  • 1 pistola calibre .45
  • Cargadores abastecidos
  • Más de 400 cartuchos útiles
  • 2 vehículos, una Toyota RAV4 y una Chevrolet Colorado
  • 2 motocicletas
  • 1 inmueble asegurado

Por su parte, la Fiscalía informó que Rolando “N” y Ervin “N” fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, donde se encuentran bajo custodia policial.

Vehículos asegurados dentro de la
Vehículos asegurados dentro de la propiedad. (FOTO: FB: Fiscalía General del Estado de Chiapas)

Durante su detención, los sospechosos manifestaron pertenecer al Cártel de Sinaloa, por lo que las autoridades no descartan que estén relacionados con otras actividades criminales en la región fronteriza.

Finalmente, las autoridades confirmaron que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Caen 6 más del Cártel de Sinaloa en el mismo estado

El pasado 24 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer el aseguramiento de armas largas, cargadores, chalecos tácticos y vehículos, así como la detención de seis personas en el tramo carretero Tapilula-Rayón, zona donde ya se habían detenido a más integrantes del cártel.

Durante el operativo, elementos federales aseguraron:

  • 48 cargadores
  • 9 chalecos tácticos
  • 2 vehículos
  • 12 armas de fuego

