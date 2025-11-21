México

“El ducto no fue afectado”: Pemex descartó toma clandestina en la colonia Observatorio

A pesar de los reportes de una presunta toma, la institución confirmó que no hay tal conexión del ducto al domicilio

Guardar
Pemex aclaró que no existe
Pemex aclaró que no existe una toma clandestina. Crédito: @mauriciotabe

El pasado 19 de noviembre, autoridades capitalinas anunciaron el hallazgo de dos túneles con una profundidad aproximada de 6 metros y una presunta toma clandestina en la zona, sobre estos hechos, Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró que no existe tal toma.

El lugar de los hechos está ubicado en la calle Gobernador M. González Calderón, número 74, colonia Observatorio, de la alcaldía Miguel Hidalgo, aproximadamente a 5 minutos de la estación del metro Tacubaya.

El predio presuntamente era una estancia infantil, pero según reportes de medios en la zona, había dejado de dar servicios desde hace tiempo.

Aclaración de Pemex sobre la presunta toma clandestina

Interior del uno de los
Interior del uno de los túneles localizados el 19 de noviembre en la CDMX. Crédito: @SGIRPC_CDMX

El reporte de un intenso olor a combustible en la colonia Observatorio de la Ciudad de México movilizó a equipos especializados de Pemex quienes concluyeron que no existe una toma clandestina que afecte al ducto Azcapotzalco-Barranca del Muerto.

De acuerdo con información proporcionada por la institución mediante un comunicado publicado en la red social X, la intervención ocurrió en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México tras recibir una denuncia ciudadana.

Técnicos de Pemex inspeccionaron un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo al identificar que se realizaban obras subterráneas en dirección a un ducto que transporta hidrocarburos.

Autoridades capitalinas asegurando el área. Crédito:
Autoridades capitalinas asegurando el área. Crédito: @SGIRPC_CDMX

“En trabajo coordinado con la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México se realizó un barrido con equipo especial para diagnosticar la integridad de la instalación y se determinó que el ducto no fue afectado, por lo que no se encontró evidencia física de una toma clandestina”, señaló Pemex mediante un comunicado.

Sobre los túneles localizados, autoridades informaron que una de ellos fue inhabilitado de inmediato como medida de prevención.

Pemex comunicó que mantendrá brigadas técnicas y preventivas en la zona para garantizar la seguridad de pobladores y del medio ambiente.

De igual forma, autoridades recalcaron la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa a su línea de denuncia anónima, habilitada las 24 horas del día, durante todo el año.

En su posicionamiento, la empresa subrayó que la vigilancia y protección de los sistemas de transporte de combustible siguen siendo actividades prioritarias.

Autoridades capitalinas ya habían declarado fuera de riesgo la zona

interior del uno de los
interior del uno de los túneles localizados el 19 de noviembre en la CDMX Crédito: @SGIRPC_CDMX

Desde el pasado 19 de noviembre, autoridades capitalinas ya habían informado que no existía riesgo en la zona.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México subrayó desde ayer la ausencia de peligro para la población tras los recientes hallazgos, limitando su intervención a resguardar el área como precaución, además, las autoridades de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo coincidieron en la evaluación de seguridad, aunque precisaron que, siguiendo órdenes del alcalde, mantendrían la vigilancia coordinada con instancias federales y del gobierno capitalino.

Temas Relacionados

PemexDuctosCDMXMiguel HidalgoHuachicolmexico-noticias

Más Noticias

Miss Universo 2025: Fátima Bosch en el escenario, es una de las 30 preferidas

Sigue minuto a minuto la participación de la modelo mexicana en el certamen de belleza

Miss Universo 2025: Fátima Bosch

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de noviembre: detienen servicio en la Línea 2 para rescatar a una persona

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Sheinbaum reúne a legisladores en Palacio: agradece aprobación del Paquete Económico 2026

El encuentro responde a su interés de reconocer el respaldo legislativo al paquete presupuestal aprobado esta semana

Sheinbaum reúne a legisladores en

Ejército Mexicano localiza más de 140 artefactos explosivos y destruye dos laboratorios clandestinos en Sinaloa

Las acciones se llevaron a cabo en tres municipios e incluyeron el aseguramiento de áreas de concentración de químicos para la elaboración de drogas

Ejército Mexicano localiza más de

Cazzu revela si existirá colaboración con Belinda tras su primer encuentro en México

La ex pareja de Christian Nodal reconoció el talento de la intérprete de “Cactus” antes de encontrarse en importante evento

Cazzu revela si existirá colaboración
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano localiza más de

Ejército Mexicano localiza más de 140 artefactos explosivos y destruye dos laboratorios clandestinos en Sinaloa

Vinculan a proceso a presunto líder de locatarios en Yucatán por amenazas contra dos periodistas

Delitos de alto impacto dejan 16 detenidos en las últimas dos semanas en Morelos

Condenan a ex Comisario de Seguridad Pública en Edomex detenido durante Operación Enjambre, por el delito de extorsión

Procesan a dos presuntos vendedores ilegales de suelo de conservación en Xochimilco, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025: Fátima Bosch

Miss Universo 2025: Fátima Bosch en el escenario, es una de las 30 preferidas

Cazzu revela si existirá colaboración con Belinda tras su primer encuentro en México

“Cuando no era cantante”: el éxito de El Bogueto que arrasa en Spotify México esta semana

Tras ser vinculado por violencia familiar, Cruz Martínez contrademanda a Alicia Villarreal por difamación

Cuánto cuesta el boleto más barato para la nueva fecha de Megadeth en la Arena CDMX

DEPORTES

James Rodríguez buscaría quedarse en

James Rodríguez buscaría quedarse en la Liga MX tras salir de León: ¿Qué equipo está interesado en ficharlo?

El ‘Cubo’ Torres brilla en la liga de Costa Rica y sueña con volver a México

Pachuca vs Pumas EN VIVO minuto a minuto: al medio tiempo, los Tuzos lo ganan con 2 golazos

Gobernadora de Morelos celebra el regreso del Atlante a Primera División

¿Quién es Brian Gutiérrez, futbolista mexicano que juega en la MLS y que es buscado por América y Monterrey?