“El ducto no fue afectado”: Pemex descartó toma clandestina en la colonia Observatorio

Pemex aclaró que no existe una toma clandestina. Crédito: @mauriciotabe

El pasado 19 de noviembre, autoridades capitalinas anunciaron el hallazgo de dos túneles con una profundidad aproximada de 6 metros y una presunta toma clandestina en la zona, sobre estos hechos, Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró que no existe tal toma.

El lugar de los hechos está ubicado en la calle Gobernador M. González Calderón, número 74, colonia Observatorio, de la alcaldía Miguel Hidalgo, aproximadamente a 5 minutos de la estación del metro Tacubaya.

El predio presuntamente era una estancia infantil, pero según reportes de medios en la zona, había dejado de dar servicios desde hace tiempo.

Aclaración de Pemex sobre la presunta toma clandestina

Interior del uno de los túneles localizados el 19 de noviembre en la CDMX. Crédito: @SGIRPC_CDMX

El reporte de un intenso olor a combustible en la colonia Observatorio de la Ciudad de México movilizó a equipos especializados de Pemex quienes concluyeron que no existe una toma clandestina que afecte al ducto Azcapotzalco-Barranca del Muerto.

De acuerdo con información proporcionada por la institución mediante un comunicado publicado en la red social X, la intervención ocurrió en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México tras recibir una denuncia ciudadana.

Técnicos de Pemex inspeccionaron un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo al identificar que se realizaban obras subterráneas en dirección a un ducto que transporta hidrocarburos.

Autoridades capitalinas asegurando el área. Crédito: @SGIRPC_CDMX

“En trabajo coordinado con la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México se realizó un barrido con equipo especial para diagnosticar la integridad de la instalación y se determinó que el ducto no fue afectado, por lo que no se encontró evidencia física de una toma clandestina”, señaló Pemex mediante un comunicado.

Sobre los túneles localizados, autoridades informaron que una de ellos fue inhabilitado de inmediato como medida de prevención.

Pemex comunicó que mantendrá brigadas técnicas y preventivas en la zona para garantizar la seguridad de pobladores y del medio ambiente.

De igual forma, autoridades recalcaron la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa a su línea de denuncia anónima, habilitada las 24 horas del día, durante todo el año.

En su posicionamiento, la empresa subrayó que la vigilancia y protección de los sistemas de transporte de combustible siguen siendo actividades prioritarias.

Autoridades capitalinas ya habían declarado fuera de riesgo la zona

interior del uno de los túneles localizados el 19 de noviembre en la CDMX Crédito: @SGIRPC_CDMX

Desde el pasado 19 de noviembre, autoridades capitalinas ya habían informado que no existía riesgo en la zona.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México subrayó desde ayer la ausencia de peligro para la población tras los recientes hallazgos, limitando su intervención a resguardar el área como precaución, además, las autoridades de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo coincidieron en la evaluación de seguridad, aunque precisaron que, siguiendo órdenes del alcalde, mantendrían la vigilancia coordinada con instancias federales y del gobierno capitalino.