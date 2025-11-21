Ejército Mexicano localiza más de 140 artefactos explosivos y destruye dos laboratorios clandestinos en Sinaloa

Los artefactos explosivos improvisados fueron destruidos en el sitio. Foto: SSP Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano localizaron más de 140 artefactos explosivos y destruyeron dos laboratorios clandestinos, así como siete áreas de concentración de sustancias químicas en tres municipios del estado de Sinaloa.

La primera acción se llevó a cabo en el poblado de San Ignacio cuando los militares realizaban recorridos terrestres y ubicaron un total de 146 artefactos explosivos improvisados en una zona terrestre.

Durante una inspección inicial, los especialistas en manejo de explosivos lograron identificar que algunos estaban armados con componentes de activación rudimentarios, por lo que procedieron con su aseguramiento y posterior destrucción.

Artefactos explosivos localizados. Foto: SSP Sinaloa

En la acción también participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

Destruyen dos laboratorios clandestinos y siete áreas de concentración de químicos

En un segundo hecho, encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y en coordinación con el Grupo Interinstitucional, fueron asegurados y posteriormente destruidos dos laboratorios clandestinos y siete áreas de almacenamiento de químicos para la elaboración de drogas en tres municipios del estado.

De acuerdo con la SSP, las acciones se llevaron a cabo en Culiacán, Cosalá y San Ignacio, donde los militares realizaban recorridos terrestres a pie y a bordo de unidades motorizadas.

En los laboratorios y áreas de concentración de químicos fueron aseguradas las siguientes sustancias:

2 reactores

2 tambos conteniendo 400 litros de tolueno

3 tambos conteniendo 600 litros de acetona

6 tambos conteniendo 600 litros de alcohol etílico

4 tambos conteniendo aproximadamente 20 litros de alcohol

Foto: SSP Sinaloa

2 bidones conteniendo 100 litros de tolueno

3 bidones conteniendo aproximadamente 49 litros de acetona

3 bidones conteniendo 18 litros de alcohol etílico

9 tambos conteniendo 540 litros de “AGUA POOL” tricloro desinfectante

Aproximadamente 15 kilos de sosa cáustica

7 bidones

1 cubeta, 1 nevera y 1 contenedor

5 garrafones

2 picos de color naranja

1 parrilla

Foto: SSP Sinaloa

2 botellas de refresc o conteniendo diésel y gasolina

1 bomba de agua color naranja

2 palas

Manguera de 30 metros de largo

1 neumático para almacenamiento de líquidos

1 tambo

Cae “EL L-12″, líder de una célula del CJNG en Tijuana, Baja California

Un hecho reciente ocurrido en Sinaloa fue la detención de José Socorro “N”, alias “L-12″, identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la SSPC, el sujeto contaba con tres órdenes de aprehensión por delitos como homicidio y estaba relacionado con hechos de violencia en esa ciudad.

Su captura se llevó a cabo en Culiacán, Sinaloa, por parte de elementos de SSPC, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Semar y Fiscalía General del Estado de Baja California.

L 12, relacionado con delitos de alto impacto en Tijuana y Sinaloa. (SSPC)

“El L-12″ es identificado como líder de una célula del CJNG en Tijuana, relacionada al narcomenudeo, sicariato, cobro de piso, extorsión y administración de máquinas tragamonedas.

Su arresto se efectuó de manera paralela a la de 14 hombres armados en Navolato, entre los que se encontraban tres extranjeros. Además, les fueron aseguradas 13 armas largas y una ametralladora.