Caen tres presuntos mandos de “Los Rodolfos” con drogas tras cateos en dos alcaldías de CDMX

Los sujetos fueron ubicados con dosis de droga, placas de circulación, chips telefónicos y documentación diversa. Foto: Fiscalía CDMX

Tres presuntos mandos del grupo delictivo de “Los Rodolfos” fueron detenidos con dosis de drogas y un arma de fuego tras varios cateos realizados por elementos de seguridad en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco de la Ciudad de México.

Las capturas se efectuaron por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), en coordinación con Fuerzas Armadas y elementos de seguridad federal, luego de trabajos de vigilancia y de investigación.

Los tres detenidos, identificados como Yair “N”; José “N” e Isair “N”, fueron ubicados con varias dosis de drogas, un arma de fuego, placas de circulación, documentación diversa y chips telefónicos.

De acuerdo con las autoridades, este grupo criminal es señalado por realizar actividades de narcomenudeo, tala ilegal, homicidio, extorsión y cobro de piso en las alcaldías Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

Así fue su captura

Foto: Fiscalía CDMX

Luego de obtener las órdenes de cateo correspondientes, la primera diligencia se llevó a cabo en una unidad habitacional de la calle Puente, colonia Ex hacienda San Juan de Dios de Tlalpan, donde fue localizado un hombre de 28 años de edad.

En el lugar le fueron aseguradas 136 dosis de aparente droga, un arma corta con cargador, seis cartuchos útiles y un teléfono celular.

Dosis de droga aseguradas. Foto.: Fiscalía CDMX

La segunda captura se efectuó en un inmueble de la misma alcaldía ubicado en la calle 3 de Mayo, colonia Cipreses, donde se localizó a un hombre de 49 años de edad al que le aseguraron 127 dosis de probable droga, un teléfono celular, placas de circulación, tarjetas de memoria, identificaciones y documentos.

El último cateo se llevó a cabo en la alcaldía Xochimilco, en un domicilio de la calle Cocoxóchitl de la colonia Xochipilli. En el lugar fue detenido un sujeto de 30 años, a quien le aseguraron 124 dosis de posible droga y dos celulares.

Tres arrestados eran posibles mandos de “Los Rodolfos”

Los tres sujetos fueron capturados con dosis de presunta droga. Foto: Policía de CDMX

De acuerdo con la Fiscalía de CDMX, se pudo determinar tras un cruce de información que los tres sujetos posiblemente desempeñaban funciones de mando o coordinación dentro del grupo criminal de “Los Rodolfos”.

Además, se determinó que cuentan con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México:

El sujeto de 49 años ingresó por secuestro en 2005.

El de 30 años cuenta con dos ingresos por robo calificado, portación de arma de fuego y robo a transeúnte.

El de 28 años ingresó por despojo en 2023.

Inmueble donde se ejecutó uno de los cateos. Foto: Fiscalía CDMX

Luego de ser aprehendidos, los tres hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica e inicie las investigaciones correspondientes. En tanto, los inmuebles fueron sellados y puestos bajo resguardo policial.

Cabe señalar que el pasado 23 de junio de 2024 fue detenido en la alcaldía Xochimilco Sergio “P”, alias “El Jetas”, identificado como presunto líder de este grupo criminal.