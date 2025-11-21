México

Baby’O de Acapulco: desde Luis Miguel hasta Michael Jackson, estos fueron sus visitantes más legendarios

El documental La noche eterna del Baby’O reveló los mitos y anécdotas de un espacio único en la vida nocturna del país

Guardar
Baby’O de Acapulco: desde Luis
Baby’O de Acapulco: desde Luis Miguel hasta Michael Jackson. (Infobae México)

Un aura de misterio y glamour rodea al Baby’O, la legendaria discoteca de Acapulco cuya historia llega a la pantallas con el estreno del documental La noche eterna del Baby’O en ViX.

Más que un centro nocturno, el Baby’O fue un sinónimo de lujo, excesos y noches únicas donde se borraban las líneas entre la farándula, el poder económico y la política en México.

Si bien, gran parte de la audiencia conoce este lugar sobre todo por las historias relacionadas con Luis Miguel y otros cantantes famosos de aquella época, existe un gran número de celebridades que pisaron este lugar y que quizás mucha gente no lo sepa.

El Baby’O: donde todos querían estar

El documental La Noche Eterna
El documental La Noche Eterna del Baby’O explora la historia y el legado del icónico club nocturno de Acapulco (Vix)

Como bien recuerda Mijares: “Todo el mundo quería estar ahí”. El Baby’O se convirtió en el epicentro de la vida nocturna mexicana, al grado que se acuñó la frase: “Si no has ido al Baby’O, no conoces Acapulco”.

Inspirado por la canción de Dean Martin, el proyecto nació de la visión de Eduardo Césarman, quien junto a su socio Rafael Villafañe (fundador del Bulldog Café), imaginó transformar la vida de fiesta del puerto en algo nunca antes visto.

Desde 1976 y durante décadas, el Baby’O fue punto de encuentro obligado para mexicanos y extranjeros que buscaban más que diversión: querían formar parte del mito. Figuras del espectáculo, la música y el deporte se codeaban con empresarios, políticos y socialités de alto perfil, todos atrapados en el vórtice de las noches interminables del club.

¿Por qué el Baby’O fue tan importante?

(Foto: Twitter @)
(Foto: Twitter @)

El documental hace especial énfasis en la transformación del puerto gracias a Baby’O y en su relevancia histórica, más allá de la vida nocturna convencional. El fundador Eduardo Césarman recuerda el reto de convencer a su familia para apostar por el concepto y cómo lograron armar el espacio ideal para los excesos, la música y la desconexión absoluta.

En las entrevistas y testimonios, queda claro que Baby’O no sólo era una pista de baile, sino un símbolo de la modernidad del Acapulco dorado y una referencia permanente en la cultura pop mexicana y global.

Su influencia queda patente en las decenas de personalidades que lo hicieron suyo y en las frases icónicas que dejó para la posteridad.

Hoy, a través del documental La noche eterna del Baby’O, nuevas generaciones podrán conocer las historias ocultas, las anécdotas de celebridades y los detalles de la magia desbordante que definió a un club donde las noches realmente no tenían fin.

¿Qué famosos que visitaron el Baby’O?

Luis Miguel fue un cliente
Luis Miguel fue un cliente frecuente de la discoteca. (@babyoacapulco)

El documental de ViX explica que ya sea que fueran estrellas mundiales del pop como las Spice Girls o personajes cruciales del poder político mexicano, el Baby’O intersectó mundos, culturas y generaciones. “Era el lugar donde todos querían ser vistos”, explican quienes lo frecuentaron.

Si hay alguien que convirtió al Baby’O en su segunda casa fue Luis Miguel. Sin embargo, la lista de famosos es impresionante. Incluso existe una anécdota en la que se hable sobre una noche en la que coincidieron Luis Miguel y Bono de U2, quien fue llevado al lugar por Jaime Camil.

En el ámbito deportivo Michael Jordan, quien habría asistido con la condición de que le entregaran los videos de seguridad para evitar escándalos en su divorcio, fue uno de los visitantes más famosos; al igual que Giovani Dos Santos.

La experta en primates detalló
La experta en primates detalló que Bubbles es el macho dominante entre un grupo de chimpancés de tres machos y cuatro hembras (Foto: archivo)

A continuación una lista de personalidades que vivieron la fiesta acapulqueña del Baby‘O:

  • Luis Miguel
  • Bono
  • Michael Jordan
  • Rod Stewart 
  • Michael Jackson
  • Elizabeth Taylor
  • Pierce Brosnan
  • Sylvester Stallone
  • Brooke Shields
  • Las Spice Girls
  • Tony Curtis
  • Estefanía de Mónaco
  • Juan Gabriel 
  • Giovani Dos Santos
  • Carlos Slim Domit 
  • Jorge Emilio González
  • Jaime Camil

La noche eterna del Baby’O tuvo su estreno y primera proyección en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en donde arraigó el gusto del público. Desde entonces, el boca en boca lo convirtió en uno de los audiovisuales más esperados. El documental se encuentra disponible en ViX, desde el jueves 20 de noviembre.

Temas Relacionados

Baby’OAcapulcoLuis MiguelMichael JacksonMichael JordanBonoLa noche eterna del Baby’OdocumentalViXCine MéxicopelículasstreamingEduardo Césarmanmexico-entretenimiento

Más Noticias

México prepara cambios en cajetillas de cigarro para frenar consumo de tabaco ante exigencia internacional

Ramiro López Elizalde afirmó que el gobierno mexicano impulsa la homologación de sus estrategias antitabaco con países de la región

México prepara cambios en cajetillas

Fátima Bosch desconcierta: aparece tomada de la mano con Nawat Itsaragrisil tras polémica | VIDEO

Usuarios la alaban como “toda una dama” y ejemplo de reconciliación, pese al agravio público recibido en Tailandia

Fátima Bosch desconcierta: aparece tomada

México Femenil presenta su convocatoria para arrancar las eliminatorias hacia el Mundial Brasil 2027

El equipo dirigido por Pedro López comenzará concentración este 23 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento antes de viajar a San Vicente y las Granadinas

México Femenil presenta su convocatoria

Quién es la hija de Carlos Slim que lleva el nombre de un museo

Carlos Slim tiene, en total, seis hijos: tres de ellos son hombres y tres mujeres

Quién es la hija de

Jóvenes Construyendo el Futuro: así puedes solicitar tu vinculación y comenzar tu capacitación

Abrirá su registro el 1 de diciembre para jóvenes de 18 a 29 años que actualmente no estudian ni trabajan

Jóvenes Construyendo el Futuro: así
MÁS NOTICIAS

NARCO

Regidor de Chalco, Christian Jesús

Regidor de Chalco, Christian Jesús N fue detenido por la Fiscalía del Edomex

Detienen a siete escoltas de Carlos Manzo tras operativo en Uruapan, Michoacán

Trasladan al Altiplano a “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Sheinbaum afirma que Vector, CIBanco e Intercam no poseen vínculos en lavado de dinero

Capturan a regidor del PVEM por presunto linchamiento de una persona en Actopan, Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch desconcierta: aparece tomada

Fátima Bosch desconcierta: aparece tomada de la mano con Nawat Itsaragrisil tras polémica | VIDEO

Bernardo Bosch Fernández, el hermano morenista de Fátima, a quien su mamá perfila para postulante a la presidencia de México 2030

Lucerito Mijares participa en el doblaje de Wicked por siempre: éste es el personaje icónico al que da voz

Christian Nodal sorprende a Ángela Aguilar en pleno show en vivo, mientras Cazzu y Belinda eran nombradas ‘Mujer del Año’

De víctima de bullying a Miss Universo 2025: la historia de Fátima Bosch que inspiró al mundo: “Me decían que nunca iba a lograr nada”

DEPORTES

México Femenil presenta su convocatoria

México Femenil presenta su convocatoria para arrancar las eliminatorias hacia el Mundial Brasil 2027

Komander, estrella mexicana de AEW cumplirá su sueño de luchar junto a Místico: “Es mi ídolo y quiero ganarme su admiración”

Foto entre Annie Karich e Isaías Violante desata rumores de nuevo romance en América

Exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se convierte en auxiliar del Real Valladolid

Tigres vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de Vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil