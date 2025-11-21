Baby’O de Acapulco: desde Luis Miguel hasta Michael Jackson, estos fueron sus visitantes más legendarios

Baby’O de Acapulco: desde Luis Miguel hasta Michael Jackson. (Infobae México)

Un aura de misterio y glamour rodea al Baby’O, la legendaria discoteca de Acapulco cuya historia llega a la pantallas con el estreno del documental La noche eterna del Baby’O en ViX.

Más que un centro nocturno, el Baby’O fue un sinónimo de lujo, excesos y noches únicas donde se borraban las líneas entre la farándula, el poder económico y la política en México.

Si bien, gran parte de la audiencia conoce este lugar sobre todo por las historias relacionadas con Luis Miguel y otros cantantes famosos de aquella época, existe un gran número de celebridades que pisaron este lugar y que quizás mucha gente no lo sepa.

El Baby’O: donde todos querían estar

El documental La Noche Eterna del Baby’O explora la historia y el legado del icónico club nocturno de Acapulco (Vix)

Como bien recuerda Mijares: “Todo el mundo quería estar ahí”. El Baby’O se convirtió en el epicentro de la vida nocturna mexicana, al grado que se acuñó la frase: “Si no has ido al Baby’O, no conoces Acapulco”.

Inspirado por la canción de Dean Martin, el proyecto nació de la visión de Eduardo Césarman, quien junto a su socio Rafael Villafañe (fundador del Bulldog Café), imaginó transformar la vida de fiesta del puerto en algo nunca antes visto.

Desde 1976 y durante décadas, el Baby’O fue punto de encuentro obligado para mexicanos y extranjeros que buscaban más que diversión: querían formar parte del mito. Figuras del espectáculo, la música y el deporte se codeaban con empresarios, políticos y socialités de alto perfil, todos atrapados en el vórtice de las noches interminables del club.

¿Por qué el Baby’O fue tan importante?

El documental hace especial énfasis en la transformación del puerto gracias a Baby’O y en su relevancia histórica, más allá de la vida nocturna convencional. El fundador Eduardo Césarman recuerda el reto de convencer a su familia para apostar por el concepto y cómo lograron armar el espacio ideal para los excesos, la música y la desconexión absoluta.

En las entrevistas y testimonios, queda claro que Baby’O no sólo era una pista de baile, sino un símbolo de la modernidad del Acapulco dorado y una referencia permanente en la cultura pop mexicana y global.

Su influencia queda patente en las decenas de personalidades que lo hicieron suyo y en las frases icónicas que dejó para la posteridad.

Hoy, a través del documental La noche eterna del Baby’O, nuevas generaciones podrán conocer las historias ocultas, las anécdotas de celebridades y los detalles de la magia desbordante que definió a un club donde las noches realmente no tenían fin.

¿Qué famosos que visitaron el Baby’O?

Luis Miguel fue un cliente frecuente de la discoteca. (@babyoacapulco)

El documental de ViX explica que ya sea que fueran estrellas mundiales del pop como las Spice Girls o personajes cruciales del poder político mexicano, el Baby’O intersectó mundos, culturas y generaciones. “Era el lugar donde todos querían ser vistos”, explican quienes lo frecuentaron.

Si hay alguien que convirtió al Baby’O en su segunda casa fue Luis Miguel. Sin embargo, la lista de famosos es impresionante. Incluso existe una anécdota en la que se hable sobre una noche en la que coincidieron Luis Miguel y Bono de U2, quien fue llevado al lugar por Jaime Camil.

En el ámbito deportivo Michael Jordan, quien habría asistido con la condición de que le entregaran los videos de seguridad para evitar escándalos en su divorcio, fue uno de los visitantes más famosos; al igual que Giovani Dos Santos.

A continuación una lista de personalidades que vivieron la fiesta acapulqueña del Baby‘O:

Luis Miguel

Bono

Michael Jordan

Rod Stewart

Michael Jackson

Elizabeth Taylor

Pierce Brosnan

Sylvester Stallone

Brooke Shields

Las Spice Girls

Tony Curtis

Estefanía de Mónaco

Juan Gabriel

Giovani Dos Santos

Carlos Slim Domit

Jorge Emilio González

Jaime Camil

La noche eterna del Baby’O tuvo su estreno y primera proyección en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en donde arraigó el gusto del público. Desde entonces, el boca en boca lo convirtió en uno de los audiovisuales más esperados. El documental se encuentra disponible en ViX, desde el jueves 20 de noviembre.