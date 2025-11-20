México

Prepara este delicioso atole de chocomenta y lleva el sabor de tus bebidas favoritas a otro nivel

Esta preparación casera es ideal para acompañar la temporada de frío con un sabor exótico

Atole de chocomenta.
Atole de chocomenta.

El atole es una de las bebidas más representativas de la gastronomía mexicana y un acompañante infaltable en mañanas frías, celebraciones escolares, reuniones familiares y temporadas festivas. Aunque sus versiones clásicas —como el atole de vainilla, chocolate o guayaba— siguen siendo las favoritas, en los últimos años han surgido combinaciones creativas que buscan renovar esta tradición.

Una de ellas es el atole de chocomenta, una bebida que combina el sabor cálido del chocolate con el toque refrescante de la menta, logrando un equilibrio aromático y delicioso que ha ganado popularidad en hogares y cafeterías.

El atractivo de este atole radica en su dualidad: por un lado, conserva la esencia del chocolate tradicional mexicano; por otro, añade el frescor de la menta, lo que da como resultado una bebida suave, dulce y ligeramente aromática.

La fusión de chocolate tradicional
La fusión de chocolate tradicional y menta ha impulsado una nueva tendencia en bebidas calientes.

Su preparación es sencilla, no requiere ingredientes difíciles de conseguir y puede adaptarse fácilmente según el gusto de cada persona.

Receta de atole de chocomenta

Ingredientes (4–5 tazas)

  • 1 litro de leche (puede ser entera, deslactosada o vegetal)
  • ½ taza de masa de maíz para atole o 3 cucharadas de fécula de maíz
  • 100 g de chocolate de mesa (tipo tradicional)
  • 2 cucharadas de cocoa sin azúcar
  • ½ taza de azúcar (ajústala al gusto)
  • 1 cucharadita de extracto de menta o 3 caramelos de menta triturados
  • 1 taza de agua fría (para disolver la masa o fécula)
  • Opcional: hojas de hierbabuena, chocolate rallado o crema batida para decorar
Un sabor sofisticado y con
Un sabor sofisticado y con un toque especial.

Preparación

  1. Calienta la leche: En una olla grande, vierte el litro de leche y colócala a fuego medio hasta que comience a humear, sin dejar que hierva.
  2. Disuelve la masa o fécula: En un recipiente aparte, mezcla la masa de maíz o la fécula de maíz con la taza de agua fría hasta que no haya grumos. Este paso es clave para obtener un atole suave y con buena textura.
  3. Agrega el chocolate: Incorpora el chocolate de mesa a la leche caliente junto con la cocoa. Remueve constantemente para ayudar a que el chocolate se derrita por completo.
  4. Integra la mezcla espesante: Vierte lentamente la masa o fécula disuelta en la olla. Continúa moviendo para evitar que se pegue o forme grumos.
  5. Endulza y da el toque de menta: Añade el azúcar y mezcla hasta que se disuelva. Luego incorpora el extracto de menta o los caramelos triturados. Prueba y ajusta la intensidad del sabor mentolado.
  6. Cocina hasta espesar: Mantén la mezcla a fuego medio-bajo durante 10–15 minutos, moviendo constantemente hasta que alcance la consistencia típica del atole.
  7. Sirve y disfruta: Sirve caliente. Puedes decorar con una hoja de menta, chocolate rallado o una cucharada de crema batida.

El atole de chocomenta se ha convertido en una alternativa moderna que conserva la esencia del atole tradicional, pero añade un giro refrescante perfecto para quienes gustan de combinaciones novedosas. Su sencillez, aroma y sabor lo hacen ideal para acompañar panes dulces, tamales o disfrutarlo por sí solo en una tarde fría.

