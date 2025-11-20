México

Detienen a policía auxiliar de Oaxaca por la desaparición y asesinato de la menor Noelia Daylen, en Juchitán

Elemento fue detenido por el asesinato de tres personas y la menor de edad, ocurriosel pasado 10 de noviembre

Guardar
El sujeto fue identificado como
El sujeto fue identificado como probable autor del triple homicidio y la desaparición de Noelia Daylen el pasado 10 de noviembre (@/FISCALIA_GobOax)

La Fiscalía General de Juistica del estado de Oaxaca (FGJEO) dio a conocer la detención de un miembro de la Policía Auxiliar Bancaria Indistrial y Comercial del municipio de Juchitán, identificado como el presunto responsable del asesinato de tres adultos y la desaparición y muerte de la menor de edad Noelia Dailet Santiago García, de apenas cuatro años.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que la captura de Lamberto Sánchez Valdivieso se realizó el once de noviembre, como resultado de un operativo de inteligencia criminal, y subrayó que este caso representa un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes cometan delitos, incluso si forman parte de las fuerzas de seguridad.

El fiscal Rodríguez Alamilla detalló que la investigación se activó tras el hallazgo, el pasado 10 de noviembre, de los cuerpos de dos mujeres y un hombre en la avenida Vicente Guerrero, a la entrada de Guiguyita, en Juchitán de Zaragoza.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Eduardo, de diecinueve años; Adelina, de veintiún años, y Karla, de veinticinco años. La desaparición de la menor Noelia Dailet, hija de Adelina, fue reportada por familiares esa misma mañana, después de que madre e hija salieran juntas y se perdiera contacto con ambas.

Ante la desaparición de la niña, la Fiscalía de Oaxaca puso en marcha una investigación integral y multidisciplinaria, en la que participaron la Vicefiscalía Regional del Istmo, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Municipal. Como resultado de este despliegue, la menor fue localizada sin vida en el interior de un domicilio particular en la colonia La Planta, en Juchitán de Zaragoza.

En el mismo operativo, las autoridades detuvieron a tres mujeres: R.E.B.N., originaria del Estado de México; M.G.S.P. y R.I.P.G., ambas de Chiapas, quienes están vinculadas con la desaparición y muerte de Noelia Dailet. Además, se investiga su posible implicación en los homicidios de las otras tres víctimas, incluida la madre de la menor.

Esllas fueron las mujeres detenidas
Esllas fueron las mujeres detenidas por elementos de la Fiscaliá del estado de Oaxaca (@/FISCALIA_GobOax)

Por otra parte, el fiscal reconoció que durante años no se implementaron controles de confianza ni se cuidaron los perfiles dentro de las corporaciones policiales, lo que ha derivado en consecuencias como la presencia de elementos involucrados en delitos graves.

“Desafortunadamente durante mucho tiempo no se trabajó en temas de control y confianza, ni en cuidar los diferentes perfiles y ahí están todas consecuencias de contar con elementos de este tipo”, aseguro.

Además, el funcionario insistió en que no se permitirá que la conducta de un individuo afecte la imagen de la corporación policial y anunció un proceso de recomposición en las instituciones de seguridad. “No vamos a permitir que por una persona se manche una corporación policial, hay un proceso de recomposición de las propias corporaciones de seguridad”, declaró.

Finalmemte, el funcionario reiteró el compromiso de la Fiscalía de Oaxaca de realizar investigaciones exhaustivas y aplicar todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables. “No habrá impunidad en este caso”, aseguró Rodríguez Alamilla.

La detención de Lamberto Sánchez Valdivieso, elemento activo de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial, se suma a la de las tres mujeres implicadas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la participación de otros posibles responsables en el múltiple homicidio y la desaparición de la menor.

Temas Relacionados

Noelia DaylenJuchitánOaxacaHomicidioDesapariciónmexico-noticias

Más Noticias

Alcaldía Xochimilco suspende actividades de natación en Centro Deportivo de manera indefinida por obras de remodelación

Circe Camacho, alcaldesa de esta demarcación de la Ciudad de México, notificó sobre las labores y obras en este espacio concurrido

Alcaldía Xochimilco suspende actividades de

Embajador de Canadá destaca la cooperación con México ante revisión del T-MEC

El flujo millonario entre México, Canadá y Estados Unidos exige respuestas innovadoras y acuerdos estratégicos para mantener el dinamismo económico regional

Embajador de Canadá destaca la

Cuál es la millonaria cantidad que pagarían los dueños del Atlante por comprar al Mazatlán

La transacción podría hacerse oficial el próximo año después de la Copa del Mundo

Cuál es la millonaria cantidad

“Aquí se van a quedar”: Pablo Lemus advierte castigo a los detenidos en Jalisco por marcha de la Gen Z

La Secretaría de Seguridad del estado informó que la movilización del 15 de noviembre dejó un saldo de 40 personas arrestadas

“Aquí se van a quedar”:

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 19 de noviembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zhi Dong Zhang, presunto operador

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

El asesinato de Carlos Manzo se planeó y coordinó en un grupo de mensajería móvil

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Qué es, cómo se hace

Qué es, cómo se hace y cuánto cuesta la “fractura de costillas”, el procedimiento estético que se hizo Briggitte Bozzo y que desea Yeri Mua

Con esta canción El Bogueto llegó al top 25 global

Las 10 películas más populares de Netflix México para disfrutar esta noche

¿El dueto de Christian Nodal y Ángela Aguilar aún corre peligro por la demanda de disquera?

Fiscalía aclara que la jueza no exoneró a Christian Nodal de ninguna acción penal por las acusaciones de disquera

DEPORTES

Cuál es la millonaria cantidad

Cuál es la millonaria cantidad que pagarían los dueños del Atlante por comprar al Mazatlán

Japón y México Sub-17 forjan amistad única en el Mundial y se despiden con emotivos regalos

Faitelson desmiente venta de Mazatlán al Atlante: “Completamente falso”

Filtran que Adalberto Carrasquilla no sería sancionado por la FMF tras fracturar a Kevin Mier

Aseguran que la carrera de Canelo Álvarez está acabada: “Su cuerpo ya no responde”