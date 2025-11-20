Detienen a policía auxiliar de Oaxaca por la desaparición y asesinato de la menor Noelia Daylen, en Juchitán

El sujeto fue identificado como probable autor del triple homicidio y la desaparición de Noelia Daylen el pasado 10 de noviembre (@/FISCALIA_GobOax)

La Fiscalía General de Juistica del estado de Oaxaca (FGJEO) dio a conocer la detención de un miembro de la Policía Auxiliar Bancaria Indistrial y Comercial del municipio de Juchitán, identificado como el presunto responsable del asesinato de tres adultos y la desaparición y muerte de la menor de edad Noelia Dailet Santiago García, de apenas cuatro años.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que la captura de Lamberto Sánchez Valdivieso se realizó el once de noviembre, como resultado de un operativo de inteligencia criminal, y subrayó que este caso representa un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes cometan delitos, incluso si forman parte de las fuerzas de seguridad.

El fiscal Rodríguez Alamilla detalló que la investigación se activó tras el hallazgo, el pasado 10 de noviembre, de los cuerpos de dos mujeres y un hombre en la avenida Vicente Guerrero, a la entrada de Guiguyita, en Juchitán de Zaragoza.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Eduardo, de diecinueve años; Adelina, de veintiún años, y Karla, de veinticinco años. La desaparición de la menor Noelia Dailet, hija de Adelina, fue reportada por familiares esa misma mañana, después de que madre e hija salieran juntas y se perdiera contacto con ambas.

Ante la desaparición de la niña, la Fiscalía de Oaxaca puso en marcha una investigación integral y multidisciplinaria, en la que participaron la Vicefiscalía Regional del Istmo, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Municipal. Como resultado de este despliegue, la menor fue localizada sin vida en el interior de un domicilio particular en la colonia La Planta, en Juchitán de Zaragoza.

En el mismo operativo, las autoridades detuvieron a tres mujeres: R.E.B.N., originaria del Estado de México; M.G.S.P. y R.I.P.G., ambas de Chiapas, quienes están vinculadas con la desaparición y muerte de Noelia Dailet. Además, se investiga su posible implicación en los homicidios de las otras tres víctimas, incluida la madre de la menor.

Esllas fueron las mujeres detenidas por elementos de la Fiscaliá del estado de Oaxaca (@/FISCALIA_GobOax)

Por otra parte, el fiscal reconoció que durante años no se implementaron controles de confianza ni se cuidaron los perfiles dentro de las corporaciones policiales, lo que ha derivado en consecuencias como la presencia de elementos involucrados en delitos graves.

“Desafortunadamente durante mucho tiempo no se trabajó en temas de control y confianza, ni en cuidar los diferentes perfiles y ahí están todas consecuencias de contar con elementos de este tipo”, aseguro.

Además, el funcionario insistió en que no se permitirá que la conducta de un individuo afecte la imagen de la corporación policial y anunció un proceso de recomposición en las instituciones de seguridad. “No vamos a permitir que por una persona se manche una corporación policial, hay un proceso de recomposición de las propias corporaciones de seguridad”, declaró.

Finalmemte, el funcionario reiteró el compromiso de la Fiscalía de Oaxaca de realizar investigaciones exhaustivas y aplicar todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables. “No habrá impunidad en este caso”, aseguró Rodríguez Alamilla.

La detención de Lamberto Sánchez Valdivieso, elemento activo de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial, se suma a la de las tres mujeres implicadas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la participación de otros posibles responsables en el múltiple homicidio y la desaparición de la menor.