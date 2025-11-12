Caso Noelia Daylen: qué se sabe del asesinato de la niña de 4 años en Juchitán, Oaxaca

Noelia Daylen "N", una niña de 4 años, fue hallada sin vida en Juchitán, Oaxaca, tras reportarse su desaparición luego de un ataque armado en el que murieron su madre y otras dos personas. (Redes sociales)

Noelia Daylen “N”, una niña de cuatro años, fue localizada sin vida la tarde del 11 de noviembre en un domicilio de la Colonia La Planta, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, luego de haber sido reportada como desaparecida tras un ataque armado en el que perdió la vida su madre y dos personas más el día anterior.

La muerte de la menor ha generado indignación social en redes sociales y ha colocado en el centro de la agenda la violencia que afecta a la niñez en México.

Cronología de los hechos

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la mañana del 10 de noviembre Noelia Daylen “N” salió de su domicilio acompañada de su madre, Adilene “G.L.”, de 21 años. Ambas perdieron contacto con sus familiares.

Horas más tarde, se reportó un triple homicidio en la avenida Vicente Guerrero, a la altura de la agencia Guiguyita, donde fueron asesinadas la madre de Noelia, otra joven, identificada como K.V.S., y un hombre, C.E.A.M.

Hallan sin vida a Noeli Daylen, desaparecida en Juchitán luego de un enfrentamiento en el que también murió su mamá y otras dos personas. (FGEO)

Tras este ataque violento, familiares y vecinos comenzaron a pedir ayuda para localizar a la menor, que no fue hallada en la escena. La abuela de Noelia difundió en redes sociales en donde suplicó que le regresaran a su nieta.

“Que me ayuden a encontrar a mi nieta, Noelia Daylen, que desapareció... Ayer, pues, asesinaron a mi hija y desde entonces no sabemos nada de la niña. Requiero que tanto la ciudadanía como las autoridades hagan algo al respecto para que puedan encontrar a la niña”.

Entre lágrimas, agregó: “Quiero que se despida de su mamá, que le pueda dar un beso antes de que yo la entierre. Por favor, hago ese llamado con todo mi corazón”, dijo desconsolada.

La desaparición de la pequeña motivó la activación de la Alerta Amber en Oaxaca y una movilización por parte de distintos cuerpos de seguridad. La búsqueda incluyó operativos a pie en la zona del ataque, la revisión de automóviles particulares y de transporte público local y federal, así como el despliegue de drones y binomios caninos, esfuerzos en los que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Semar, Defensa Nacional, Guardia Nacional, AEI, Policía Estatal y Policía Municipal, además de voluntarios de la sociedad civil

El hallazgo

La tarde del martes 11 de noviembre, tras horas de trabajo coordinado, la FGEO notificó que la niña había sido encontrada sin vida dentro de un domicilio particular de la Colonia La Planta, donde se detuvo a tres personas identificadas como R.E.B.N., originaria del Estado de México, y M.G.S.P. y R.I.P.G., ambas de Chiapas.

Sin embargo, mientras las autoridades estatales informaban sobre el hallazgo y la detención de las presuntas responsables, familiares de Noelia Daylen “N” siguieron pidiendo ayuda en redes y medios, señalando públicamente que no habían identificado ningún cuerpo y exhortando a la ciudadanía a no difundir versiones no confirmadas.

Con el correr de la noche, la FGEO emitió un boletín oficial en el que precisó que ya había facilitado el proceso de identificación del cuerpo, dando acompañamiento especializado y atención psicoemocional a la familia de Noelia Daylen “N”.

La dependencia enfatizó que sus acciones siguieron los protocolos legales y estándares de derechos humanos, garantizando la privacidad y la dignidad durante el proceso.

“Por razones de seguridad y con el objetivo de garantizar el pleno respeto a los derechos de las víctimas y el adecuado desarrollo de la investigación, fue necesario realizar el traslado del cuerpo y de las tres personas detenidas por la Fiscalía -identificadas como R.E.B.N., M.G.S.P. y R.I.P.G., conforme al Boletín 1921- a una ubicación distinta, que permita llevar a cabo las actuaciones ministeriales en condiciones óptimas y de seguridad”, se lee.

(FGEO)

De acuerdo con la información de Nmás, las autoridades señalaron que las personas detenidas son investigadas por su participación directa en la desaparición y muerte de Noelia Daylen “N”, así como de las otras tres personas, y no se descarta su vínculo con una célula delictiva que opera en el Istmo.

Ola de indignación

La muerte de Noelia Daylen “N” ha generado una ola de indignación en redes sociales y pronunciamentos de relevancia nacional, pues el tema se convirtió en tendencia en la red social X.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, lamentó la falta de protección a la niñez mexicana y escribió: “Los mexicanos estamos indignados. Estamos escandalizados, no nos vamos a quedar callados”.

La activista Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, subrayó: “Encontraron en Oaxaca el cuerpecito sin vida de Noelia, solo tenía 4 años… Su único ‘error’ fue haber nacido en estos tiempos donde el crimen se siente dueño de nuestra vida”, sentenció.

Por su parte, el activista Adrián LeBarón destacó la vulnerabilidad de los menores en el país: “No entiende cómo alguien puede tener la sangre tan fría y cobarde como para quitarle la vida a una niña de 4 años… Que Dios bendiga a todos los niños que están tan vulnerables”, se lee.

Cabe apuntar que, desacuerdo con la colectiva feminista Ges Mujer “Rosario Castellanos”, hasta el 10 de noviembre de este año, 74 mujeres han sido asesinadas de manera violenta en Oaxaca, y la mayoría de los casos permanece impune.

Al respeto, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, manifestó: “Ella era una víctima inocente; su pérdida nos duele profundamente y refuerza nuestro compromiso de que este crimen no quede impune”. El mandatario indicó que instruyó a las instancias de seguridad a colaborar plenamente con la FGEO y reconoció el operativo que derivó en las detenciones.

Las personas detenidas permanecen bajo proceso ministerial y su situación jurídica será definida por la autoridad competente en las próximas horas.