Cuándo abre el Tren Interurbano México - Toluca tras iniciar la fase final del proyecto

El Insurgente marcará un antes y un después en los trayectos diarios entre ambas ciudades gracias a su tecnología y velocidad

El Tren Interurbano México - Toluca está por inaugurarse tras 11 años de obras (SICT)

El Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, se encuentra en la fase final, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Tras 11 años de obras, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo inaugurará el servicio completo desde el Estado de México hasta el poniente de la Ciudad de México.

De acuerdo con la SICT, el trayecto completo del Tren Interurbano México-Toluca ya concluyó la obra civil, ahora inició la fase de pruebas para garantizar el servicio en todas sus estaciones. Actualmente, se realizan simulaciones de operación entre las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga, mientras que en el tramo Vasco de Quiroga-Observatorio se efectúan las últimas evaluaciones.

La dependencia federal informó que actualmente las labores se concentran en la instalación y revisión de sistemas electromecánicos, así como en la urbanización de las vialidades de acceso a las estaciones. La SICT detalló que se están realizando pruebas integrales de comunicación, señalización y una evaluación exhaustiva de la seguridad operativa. En las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga se efectúan revisiones al equipamiento electromecánico y a la infraestructura urbana circundante. Además, el tramo final incluye un puente atirantado, destacado por la SICT como único en el mundo por su diseño en curva y su uso ferroviario.

El Tren 'El Insurgente' llegará a su terminal Observatorio, por lo que conectará con el Metro de la Ciudad de México. Crédito: Gobierno de México.

El Insurgente circulará sobre una doble vía electrificada, alcanzando velocidades de entre 90 y 160 kilómetros por hora. La SICT estima que el tren transportará diariamente a 140,000 pasajeros mediante 20 unidades, cada una con capacidad para 719 usuarios. El objetivo es ofrecer un servicio rápido, cómodo y seguro, que contribuya a mejorar la movilidad y reduzca los tiempos de traslado entre la Ciudad de México y Toluca.

¿Cuándo abre el Tren Interurbano hasta Observatorio?

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó en conferencia de prensa que el Tren Interurbano México-Toluca podría iniciar operaciones completas a partir de enero de 2026. No obstante, Sheinbaum subrayó que la apertura hasta Observatorio dependerá exclusivamente de la aprobación técnica final, por lo que la obra podría quedar lista dentro del primer trimestre de ese año si se cumplen todos los requisitos de seguridad y funcionamiento.

¿Cuándo abre el Tren Interurbano hasta Observatorio? (SICT)

La próxima inauguración de El Insurgente marca un paso importante en la modernización del transporte ferroviario en México y consolida a los trenes como una alternativa eficiente para la movilidad urbana y regional.

Para que el tren pueda operar en su totalidad, aún restan por finalizar los accesos peatonales, las adecuaciones viales y los ajustes en los sistemas electromecánicos.

El Tren Interurbano México-Toluca representa una de las obras de infraestructura más relevantes para el transporte público en la región centro del país. Su trayecto de 57.7 kilómetros enlazará zonas estratégicas del Estado de México y la capital, facilitando el acceso a servicios y oportunidades laborales para miles de personas. La SICT destacó que la culminación de este proyecto responde a la necesidad de modernizar el sistema ferroviario nacional y fortalecer la conectividad metropolitana.

El Tren Interurbano México - Toluca abrirá en enero de 2026 (X/ @delfinagomeza)

Estas son las estaciones del Tren Interurbano México - Toluca

Una vez que la presidenta Sheinbaum inaugure el servicio del Tren Toluca, estas serán las estaciones oficiales que componen el recorrido de CDMX al Edomex:

  • Observatorio
  • Vasco de Quiroga
  • Santa Fe
  • Lerma
  • Metepec
  • Toluca Centro
  • Zinacantepec

