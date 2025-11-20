Cazzu envía fuerte mensaje en medio de su disputa con Nodal: “Aguanto mucho”

Cazzu habla de lo que vivió en 2024. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Tras un año marcado por la turbulencia emocional y mediática, Cazzu se ha consolidado como una de las voces más potentes y complejas de la música urbana latinoamericana y ha sabido convertir el quiebre con Christian Nodal y la polémica en una nueva etapa creativa que le ha traído su libro Perreo, una Revolución y el disco Latinaje.

Ambas obras, publicadas en 2025, exploran las fronteras entre la madre y la artista, el dolor y la fortaleza, la Julieta del norte argentino y la Cazzu que desafía al género.

En este contexto de reconstrucción personal, Cazzu dio una entrevista a la revista GQ, en donde habla de cómo se hizo resiliente tras ese duro año y cómo ahora la maternidad, su hija Inti y su trabajo ocupan el centro de su vida y sus batallas.

(IG: @cazzu)

La cantante argentina sostiene, con una sinceridad que se vuelve eco entre sus seguidoras: “Aguanto mucho, ¿sabes? Pero porque para mí no hay nada más importante que mi hija y mi carrera”, menciona sin ahondar a detalle qué tipo de situaciones ha tenido que soportar.

A partir del quiebre sentimental y las nuevas tensiones públicas, su objetivo ha sido mantener el equilibrio emocional y familiar: “Para que mi familia esté bien, para que mi hija esté bien, para estar feliz y armar una vida y un hogar feliz”, subraya.

Disputa, permisos y ecos mediáticos

La disputa entre Cazzu y Christian Nodal ha tenido como principales puntos de fricción los permisos de viaje para Inti, la manutención y el cruce de acusaciones por las gestiones cotidianas en torno a la niña.

Desde la separación, cada movimiento de ambos se volvió titular: Cazzu ha señalado que Nodal ha puesto trabas para firmar permisos necesarios cuando la cantante debe cumplir compromisos en el extranjero, obligándola a acudir a instancias judiciales para poder viajar legalmente con su hija.

El tema de la manutención también ha encendido el debate. Nodal y su equipo afirman públicamente que el cantante cumple cabalmente con sus responsabilidades económicas, mientras que Cazzu sostiene que la ayuda es insuficiente y no acorde a las necesidades reales de Inti.

(IG: @nodal // TikTok: @carolinaaa.cr)

El factor Ángela Aguilar no ha sido ajeno al conflicto. Desde que Nodal oficializó su romance con la joven cantante, surgieron especulaciones y comentarios sobre que esta relación enfrió los vínculos paternales, pues se ha mencionado que el intérprete no ve a su hija.

Las indirectas de Cazzu en su música, donde menciona traiciones, han intensificado la conversación mediática, sumado a las actitudes de la pareja Nodal-Aguilar que siempre dan de qué hablar.

Qué más dijo Cazzu en la entrevista

A lo largo de su charla con GQ, Cazzu también profundizó sobre cómo ha aprendido a resistir la presión social, los prejuicios y las críticas tras convertirse en madre y fenómeno mediático.

La maternidad intensificó la exigencia moral hacia su imagen y su carrera, pero aseguró que hoy está decidida a no dejarse intimidar ni por los comentarios externos ni por las reglas no escritas del género urbano.

Detalló que, a pesar de los señalamientos sobre cómo debe comportarse una mujer en su posición, se mantiene firme: “Estoy bien con lo que soy y con lo que vendo. Entonces, me pongo como premisa no permitir que las pretensiones de la gente tradicional me hagan perder o me hagan sentir insegura sobre mi esencia”.

Cazzu vuelve a los escenarios en 2025, luego de casi dos años de alejamiento de las giras en vivo, ahora presentando su álbum 'Latinaje' - crédito @cazzu/Instagram

La artista cuestionó la doble vara con la que la industria y el público juzgan el comportamiento femenino, especialmente en el género urbano. Denunció que a las mujeres no solo se les exige talento y presencia escénica, sino también una conducta moral y estética intachable, mientras que a los hombres se les aplaude hasta el exceso.

Recordó que desde muy joven tomó la decisión de no perder nunca la conciencia, ni con alcohol ni con drogas, tanto por su seguridad como por la de las demás.

Cazzu abordó también el tema de la independencia financiera y la presión por mostrar lujos en la escena urbana: aunque reconoce la importancia de tener estabilidad, asegura que su prioridad es cuidar lo que ha ganado y que el “fronteo” nunca reemplazará la tranquilidad que busca para Inti y para ella misma.

Por último, recalcó que su música, sus libros y su imagen pública no buscan encajar ni complacer a nadie, sino ser testimonio de una voz femenina auténtica y combativa que quiere allanar el camino para las mujeres que vienen atrás.

Cabe apuntar que este año la revista GQ México designó a Cazzu y a Belinda como dos de las “personalidades del año”. Este reconocimiento no solo resalta sus logros profesionales, sino también la fuerza con la que ambas han marcado el pulso de la industria del entretenimiento latinoamericano durante 2025.

La coincidencia no ha pasado desapercibida: ambas artistas comparten un pasado sentimental con Nodal, hecho que ha detonado múltiples reacciones en redes.