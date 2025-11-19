México

Testamento de Fernando del Solar se abre tras 4 años de su muerte, Anna Ferro revela si Ingrid Coronado es heredera

El documento leído en un juzgado incluyó a herederos de distintos ámbitos familiares y aclaró la posición patrimonial de los hijos, padres y su última esposa

La apertura del testamento del conductor argentino Fernando del Solar ha revelado nuevos detalles sobre la distribución de su patrimonio y el alcance de su última voluntad.

De acuerdo con el programa Sale el sol, la lectura del documento se realizó en un juzgado hace aproximadamente tres semanas, proceso en el que Anna Ferro, última esposa del presentador, fue confirmada como una de las herederas.

Por el momento, Ferro indicó al matutino de Imagen Televisión se espera que el albacea, amigo personal del conductor, acepte formalmente su papel, tal como dispuso Del Solar.

Quiénes son los beneficiarios de la herencia de Fernando del Solar

El presentador incluyó a sus hijos, padres, esposa y hermanas entre los beneficiarios. Según contó Anna Ferro a Sale el sol, asignó un departamento para ella y otro para sus padres, sumando otros bienes para varios miembros de la familia.

“En su última voluntad dejó a sus papás un departamento, a mí otro departamento, y otros bienes que no puedo comentar. También dejó bienes a sus hijos, pero hay otros documentos que avalan otras cosas. Yo solo quiero cumplir con la palabra de Fer, espero que la otra parte lo pueda entender y respetar lo que él quería”, compartió.

Asimismo, detalló que los hijos del conductor no quedaron desprotegidos, ya que recibieron departamentos a su nombre mediante transferencias realizadas en vida por el presentador: “Jamás los dejó desamparados ni desprotegidos, como se ha dicho”.

La salud del conductor y el impacto en su último año

Cabe recordar que Fernando del Solar falleció el 30 de junio de 2022 a los 49 años. Su muerte, anunciada por medios nacionales, generó reacciones en el ámbito del espectáculo y entre sus seguidores.

Aunque había logrado superar un linfoma de Hodgkin diagnosticado en 2012, la causa oficial de su deceso fue una neumonía grave, agravada por su debilitado estado de salud.

Anna Ferro explicó a la prensa que su esposo mantenía bajas defensas debido a las secuelas de los tratamientos oncológicos, a los que fue sometido: 59 quimioterapias y 20 rondas de radiación, que le causaron fibrosis pulmonar y un sistema inmunológico comprometido.

Distribución patrimonial y confirmación de su voluntad

La apertura del testamento confirmó la intención de Fernando del Solar de asegurar protección y recursos a su grupo familiar directo.

La mención de la designación de bienes para cada familiar y la transferencia de propiedades en vida evidencian su interés por organizar sus asuntos patrimoniales.

El programa Sale el sol subrayó que la voluntad del presentador coincide con los valores familiares que manifestó en vida, por lo que la aceptación formal del albacea representa el siguiente paso administrativo para que se concrete la distribución de la herencia.

