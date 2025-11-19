México

¿Se acabó la supuesta rivalidad? Christian Nodal expresa su deseo de colaborar con Carlos Rivera

Tras arrasar en los Latin Grammy, el sonorense confesó que sueña con una colaboración que podría poner de cabeza a la industria

Christian Nodal expresa su deseo
Christian Nodal expresa su deseo de colaborar con Carlos Rivera. (Infobae México)

El nombre de Christian Nodal sigue en boca de todos, y no sólo por sus polémicas relaciones sentimentales ni por su reciente boda con Ángela Aguilar. Esta vez, el cantante sonorense sorprendió al manifestar abiertamente su interés por realizar una colaboración musical con Carlos Rivera, quien hasta el momento no ha dado respuesta oficial sobre la propuesta.

Se trata sin duda de una declaración polémica, dado que durante años, se ha pensado que entre ambos cantantes de regional existe una “rivalidad”. Lo anterior, especialmente alimentado por sus fans en redes sociales, más que por declaraciones de los propios intérpretes.

El anuncio llega en un momento en que ambos artistas se consolidan como referentes indiscutibles del regional mexicano y la balada, generando muchas expectativas entre sus fans.

Un encuentro de figuras en los Latin Grammy

Christian Nodal ganó gracias a
Christian Nodal ganó gracias a su dico "Quien Y Como Yo?". . REUTERS/Mario Anzuoni

Fue en Las Vegas, durante la gala de los Latin Grammy 2025, donde Christian Nodal y Carlos Rivera coincidieron sobre el mismo escenario.

En esa noche, el sonorense se impuso con el premio a Mejor álbum de música ranchera y mariachi, venciendo a nombres de peso como su propio suegro, Pepe Aguilar.

Carlos Rivera, por su parte, asistió en compañía de Cynthia Rodríguez y fue uno de los encargados de rendir homenaje a Raphael como Persona del Año, confirmando su prestigio también como showman de talla internacional.

¿Con quién quiere colaborar Christian Nodal?

Carlos Rivera and Cynthia Rodriguez
Carlos Rivera and Cynthia Rodriguez pose on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

Durante el contexto de los Latin Grammy, en entrevista para Univisión Canadá, Nodal confesó con quiénes desearía compartir micrófonos y dejó claro que tiene la mira alta: “Colaborar con Carlos Rivera y Luis Miguel sería uno de mis sueños”.

El sonorense destacó la admiración que siente por ambos artistas y también mencionó a grandes íconos que ya no están, como Joan Sebastián y Juan Gabriel: “Me hubiera encantado tener una canción con Joan Sebastián o con Juan Gabriel”.

De momento, Carlos Rivera no se ha pronunciado públicamente sobre la invitación, pero entre los seguidores de ambos cantantes —acostumbrados a verlos en lo más alto de las listas— ya circulan rumores y campañas en redes para que el dueto se convierta en una realidad.

¿Por qué el discurso de Nodal en los Grammy fue polémico?

(Reuters / Captura de pantalla
(Reuters / Captura de pantalla @elytorres_91)

La gala de los Latin Grammy también estuvo marcada por un detalle que no pasó desapercibido. Cuando Nodal subió al escenario para recibir su premio, su discurso de agradecimiento careció de menciones a su actual esposa, Ángela Aguilar, algo que contrastó con los emotivos mensajes que solía dedicar a sus ex parejas, Belinda y Cazzu, a quienes llegó a describir como “el amor de su vida” en otros escenarios.

Sin embargo, en entrevistas posteriores, Nodal aclaró sus intenciones: “Se lo dedicaría a mi equipo, a mi esposa, a mi familia, a Dios, a mí, a mis amigos… lo que se ve siempre es la punta del iceberg, pero para un buen disco se requieren de muchas cosas”.

Así, el cantante suavizó el aparente desaire y reafirmó su cercanía familiar y profesional.

Christian NodalCarlos Riveraduetocolaboraciónregional mexicanorancheroLatin GrammyÁngela AguilarPepe Aguilarredes socialesmexico-viralesmexico-entretenimiento

