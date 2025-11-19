Hermana del alcalde suplente de Pisaflores estuvo involucrada en asesinato de Miguel Bahena, confirma titular de Segobh

Miguel Bahena asumió el cargo el pasado mes de septiembre. (Facebook: Miguel Bahena)

Durante su comparecencia en el congreso del estado de Hidalgo, el secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna, dio a conocer que la hermana del alcalde suplente Silvestre García Márquez, Hanna “N”, fue identificada como una de las personas involucradas en el asesinato del edil Miguel Bahena Solórzano.

En respuesta a la negativa de la asamblea para permitirle asumir el cargo, García Márquez presentó un Juicio para la Protección de Derechos Político Electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, argumentando que se le impide acceder a la presidencia municipal.

El homicidio de Bahena Solórzano ocurrió el pasado 20 de octubre, y de el se ha derivado la aprehensión y vinculación a proceso de Johny René V. R, director del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Pisaflores, señalado como presunto autor intelectual, y César Rubiel “N”, auxiliar de sonido adscrito al área de Comunicación Social del ayuntamiento, como posible autor material.

La familia del exalcalde sostiene que Hannia García Márquez, hermana del suplente, podría estar implicada en la planeación del ataque debido a su relación con Johny René V. R.

Esto dijo el secretario de Gobierno de Hidalgo durante su comparecencia

Guillermo Olivares Reyna durante su comparecencia ante el Congreso del estado de Hidalgo (Captura de pantalla)

Durante su comparecencia en el Congreso local, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, confirmó que las investigaciones han vinculado a Hannia García con el crimen, lo que ha incrementado la desconfianza hacia la familia que podría asumir el poder en Pisaflores. Olivares Reyna explicó ante los legisladores:

“En el caso del presidente municipal suplente, enfrenta la desconfianza que tiene su Cabildo, que tiene la población en cuanto a que, por un lado, él no es residente del municipio, él vive en Jacala; por otro lado, actualmente su hermana está relacionada con el tema del propio homicidio del exalcalde, y eso, desde luego, ha provocado en la ciudadanía el rechazo hacia su persona”, aseguró.

Además, el secretario de Gobierno reveló que el propio García Márquez enfrenta un proceso penal por lesiones graves, derivado de una denuncia presentada en mayo de 2025 por una persona identificada con las iniciales L.G.M, quien lo acusó de haberle causado una herida en la ceja izquierda con una navaja durante una riña en Jacala.

Según Olivares Reyna, el suplente se ha beneficiado de una suspensión condicional del proceso gracias a un procedimiento abreviado.

Ante la negativa del Cabildo de tomarle protesta en dos ocasiones recientes, y mientras se resuelve la situación legal y administrativa, se designó provisionalmente a Antonio Robles Ramírez como encargado del despacho municipal. Olivares Reyna puntualizó:

“No es un tema de querer o no querer, institucionalmente hablando; es un tema que le corresponde a él, al presidente municipal suplente, saber si cuenta con el respaldo popular, además de cubrir con los requisitos de ley, para aspirar al cargo”. El funcionario aseguró que el gobierno estatal respaldará a cualquier persona que ocupe la presidencia municipal en sustitución de Bahena Solórzano.

Esta es la situación judicial del director de DIF en el municipio

Johny René V. R fue detenido en el estado de Querétaro (Fiscalía de Querétaro)

En cuanto a la situación judicial de Johny René V. R, el pasado 24 de octubre fue requerido por las autoridades de Hidalgo a la Fiscalía General de Querétaro mediante una orden de aprehensión por delitos contra la salud. Había sido detenido junto con una mujer un día después del ataque contra Bahena Solórzano en Lada de Matamoros, por portar un arma de fuego calibre 22 con cargador y siete cartuchos útiles sin documentación, aunque ambos continuaron su proceso en libertad por el tipo de arma. Posteriormente, Hidalgo solicitó su reaprehensión y entrega inmediata, por lo que el director del DIF fue puesto a disposición de las autoridades.