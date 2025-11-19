México

Hermana del alcalde suplente de Pisaflores estuvo involucrada en asesinato de Miguel Bahena, confirma titular de Segobh

Familiares del alcalde asesinado creen que la mujer está vinculada directamente en el crimen

Guardar
Miguel Bahena asumió el cargo
Miguel Bahena asumió el cargo el pasado mes de septiembre. (Facebook: Miguel Bahena)

Durante su comparecencia en el congreso del estado de Hidalgo, el secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna, dio a conocer que la hermana del alcalde suplente Silvestre García Márquez, Hanna “N”, fue identificada como una de las personas involucradas en el asesinato del edil Miguel Bahena Solórzano.

En respuesta a la negativa de la asamblea para permitirle asumir el cargo, García Márquez presentó un Juicio para la Protección de Derechos Político Electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, argumentando que se le impide acceder a la presidencia municipal.

El homicidio de Bahena Solórzano ocurrió el pasado 20 de octubre, y de el se ha derivado la aprehensión y vinculación a proceso de Johny René V. R, director del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Pisaflores, señalado como presunto autor intelectual, y César Rubiel “N”, auxiliar de sonido adscrito al área de Comunicación Social del ayuntamiento, como posible autor material.

La familia del exalcalde sostiene que Hannia García Márquez, hermana del suplente, podría estar implicada en la planeación del ataque debido a su relación con Johny René V. R.

Esto dijo el secretario de Gobierno de Hidalgo durante su comparecencia

Guillermo Olivares Reyna durante su
Guillermo Olivares Reyna durante su comparecencia ante el Congreso del estado de Hidalgo (Captura de pantalla)

Durante su comparecencia en el Congreso local, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, confirmó que las investigaciones han vinculado a Hannia García con el crimen, lo que ha incrementado la desconfianza hacia la familia que podría asumir el poder en Pisaflores. Olivares Reyna explicó ante los legisladores:

“En el caso del presidente municipal suplente, enfrenta la desconfianza que tiene su Cabildo, que tiene la población en cuanto a que, por un lado, él no es residente del municipio, él vive en Jacala; por otro lado, actualmente su hermana está relacionada con el tema del propio homicidio del exalcalde, y eso, desde luego, ha provocado en la ciudadanía el rechazo hacia su persona”, aseguró.

Además, el secretario de Gobierno reveló que el propio García Márquez enfrenta un proceso penal por lesiones graves, derivado de una denuncia presentada en mayo de 2025 por una persona identificada con las iniciales L.G.M, quien lo acusó de haberle causado una herida en la ceja izquierda con una navaja durante una riña en Jacala.

Según Olivares Reyna, el suplente se ha beneficiado de una suspensión condicional del proceso gracias a un procedimiento abreviado.

Ante la negativa del Cabildo de tomarle protesta en dos ocasiones recientes, y mientras se resuelve la situación legal y administrativa, se designó provisionalmente a Antonio Robles Ramírez como encargado del despacho municipal. Olivares Reyna puntualizó:

“No es un tema de querer o no querer, institucionalmente hablando; es un tema que le corresponde a él, al presidente municipal suplente, saber si cuenta con el respaldo popular, además de cubrir con los requisitos de ley, para aspirar al cargo”. El funcionario aseguró que el gobierno estatal respaldará a cualquier persona que ocupe la presidencia municipal en sustitución de Bahena Solórzano.

Esta es la situación judicial del director de DIF en el municipio

Johny René V. R fue
Johny René V. R fue detenido en el estado de Querétaro (Fiscalía de Querétaro)

En cuanto a la situación judicial de Johny René V. R, el pasado 24 de octubre fue requerido por las autoridades de Hidalgo a la Fiscalía General de Querétaro mediante una orden de aprehensión por delitos contra la salud. Había sido detenido junto con una mujer un día después del ataque contra Bahena Solórzano en Lada de Matamoros, por portar un arma de fuego calibre 22 con cargador y siete cartuchos útiles sin documentación, aunque ambos continuaron su proceso en libertad por el tipo de arma. Posteriormente, Hidalgo solicitó su reaprehensión y entrega inmediata, por lo que el director del DIF fue puesto a disposición de las autoridades.

Temas Relacionados

Miguel BahenaPisafloresHidalgoSilvestre García MárquezNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Rutina de pierna en solo 30 minutos para ganar masa muscular con ejercicios que puedes realizar en casa

Desarrollar los principales grupos musculares de las extremidades inferiores ayuda a mantener el equilibrio postural, optimizar el gasto calórico y potenciar la capacidad funcional en la vida diaria, según expertos en medicina deportiva

Rutina de pierna en solo

México vs Paraguay en vivo: Malagón impide el tercero de los guaraníes

El marcador se mantiene 1 - 2 a favor del conjunto guaraní, el Tricolor no ha logrado encontrar oportunidad de empate

México vs Paraguay en vivo:

Hijo de Paulina Rubio cumple 15 años junto a Colate y lejos de “La Chica Dorada”

Andrea Nicolás compartió su día especial solo con su padre, Colate, mientras las redes sociales y los medios especulan sobre el distanciamiento con la famosa cantante mexicana

Hijo de Paulina Rubio cumple

Tres años de cárcel para quien cometa “stealthing”, la propuesta en el Congreso de Edomex

Este tipo de violencia se basa en el engaño y la vulneración del consentimiento de una de las personas que sostienen una relación íntima

Tres años de cárcel para

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer a los responsables de impartir justicia en ambos duelos

Play -In del Apertura 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Zhenli Ye

Niegan amparo a Zhenli Ye Gon, permanecerá recluido en el Altiplano

De El Jerry a El Alucín: ellos son los influencers asesinados por presuntos vínculos con células del narcotráfico

Catean narcobodega en Morelos: había más de 100 kg de cristal y precursores químicos

Reportan que audiencia en EEUU de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” fue aplazada de nueva cuenta

Detienen a cuatro policías municipales de Jalisco vinculados con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Paulina Rubio cumple

Hijo de Paulina Rubio cumple 15 años junto a Colate y lejos de “La Chica Dorada”

Así luce hoy la escuela de Guadalajara donde estudió Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

El Oscar tan preciado que Iñárritu le dio a Tom Cruise: ¿Por qué la estrella de Hollywood no había ganado ese premio en 45 años?

William Levy ya sabe que fue el amor platónico de Ángela Aguilar y le manda un mensaje

DEPORTES

México vs Paraguay en vivo:

México vs Paraguay en vivo: Malagón impide el tercero de los guaraníes

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas

David Benavidez revela el nombre de los rivales que debería enfrentar Canelo Álvarez: “No hay peleas para él ahí”

Víctima asegura que Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, no acudió a la audiencia por presunta violencia familiar

Dónde juegan los portugueses que golearon a la Selección Mexicana Sub-17