Quién era Miguel Bahena, el alcalde de Pisaflores que fue asesinado a balazos

Miguel Bahena asumió el cargo el pasado mes de septiembre. (Facebook: Miguel Bahena)

Miguel Bahena Solorzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, fue asesinado la noche del lunes en la comunidad de La Estancia.

El ataque ocurrió cuando dos hombres dispararon contra el funcionario y huyeron del sitio a bordo de una motocicleta, según los primeros reportes. Bahena recibió al menos cinco impactos de bala y falleció antes de recibir atención médica tras ser trasladado a una clínica particular.

Bahena Solorzano ejercía el cargo de presidente municipal desde septiembre de 2024 y había sido electo bajo las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

¿Quién fue Miguel Bahena?

Nacido en 1977 en Pisaflores, era licenciado en Derecho por el Centro Hidalguense de Estudios Superiores y padre de siete hijas e hijos: Mishelle Margarita (2005), Paola Giselle (2010), Abril Guadalupe (2013), Miguel Ángel (2014), Gael Antonio (2016), Fernanda (2018) y Bruno (2022). Su esposa era Fernanda Martínez Hernández.

Según su declaración patrimonial, su ingreso correspondía únicamente a su salario como alcalde, reportando una remuneración neta mensual de 56 mil pesos; no poseía propiedades, vehículos, inversiones, cuentas bancarias ni deudas a su nombre, ni figuraba como socio o representante en empresas privadas o fideicomisos.

El perfil institucional y el mensaje público de Bahena se apoyaban en la comunicación directa y la transparencia. Así se reflejaba en el portal oficial de la alcaldía, donde dejó este mensaje:

Tras el homicidio del alcalde de Pisaflores en la comunidad de La Estancia, corporaciones policiales desplegaron patrullajes. (Facebook: Miguel Bahena)

“En Pisaflores, nuestro compromiso es claro: mantener una comunicación abierta con nuestros ciudadanos, brindando información accesible, fomentando la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Queremos que este espacio sea una herramienta útil e innovadora, cercana a la gente y diseñada para fortalecer la confianza y el desarrollo de nuestro municipio”.

Durante su administración, el discurso de Bahena priorizaba la rendición de cuentas y la participación social, con informes semanales.

Sin embargo, su administración fue incluida por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) en el listado de municipios que no entregaron a tiempo el informe trimestral del último cuatrimestre 2024, junto con Acaxochitlán, Actopan, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Pacula, San Felipe Orizatlán y Tepetitlán, así como algunos organismos de agua y tres sistemas DIF.

En mayo de 2025, Bahena fue el único alcalde que no asistió ni se adhirió a la Asociación de Alcaldes de Hidalgo durante la toma de protesta realizada por el gobernador Julio Menchaca Salazar.

Emergencia por lluvias y su último video

Horas antes del ataque, el alcalde difundió un video donde rindió cuentas detalladas sobre la situación de emergencias en el municipio debido a las inundaciones.

En ese mensaje, notificó la existencia de 30 viviendas afectadas en distintas comunidades, la presencia de al menos 145 deslaves, caída de 300 árboles, decenas de postes eléctricos dañados y caminos inhabilitados en un 90% en las 52 comunidades de la demarcación.

Detalló el trabajo conjunto con autoridades estatales y federales para la distribución de apoyos, la reparación de servicios y el uso de maquinaria para rehabilitar caminos.

Por otro lado, también hizo una invitación a toda la comunidad para el festejo de Día de Muertos en la explanada municipal, señalando la elaboración de un zacahuil gigante, altares comunitarios y actividades tradicionales.

PVEM exige justicia

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), partido por el que Bahena fue electo, exigió una investigación exhaustiva. Su dirigente estatal, Avelino Tovar Iglesias, comunicó sus condolencias a la familia y al pueblo de Pisaflores, y reconoció el reclamo de justicia de la comunidad.

“Nos solidarizamos con su familia, amigos, colaboradores y con todo el pueblo de Pisaflores en este doloroso momento, y elevamos nuestras voces para exigir justicia. Desde el Comité Ejecutivo Nacional, hacemos un llamado firme y urgente a las autoridades correspondientes para que se realice una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la detención y castigo de los responsables de este lamentable crimen”, se lee en el comunicado.

Hasta ahora la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) no ha concluido ni comunicado de manera oficial los posibles móviles del crimen.