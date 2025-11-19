México

FBI desmantela red criminal ligada al Cártel de Sinaloa y grupos colombianos que operaban en México, EEUU y Canadá

La fiscal Pamela Bondi señaló que la estructura dedicada al contrabando de cocaína era dirigido por el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding

Guardar
La fiscal Pamela Bondi informó
La fiscal Pamela Bondi informó que la operación del tráfico de droga tiene relación con el Cártel de Sinaloa.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) encabezó un operativo contra una red de tráfico de cocaína considerada la más grande en Canadá, la cual tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa y narcotraficantes colombianos.

De acuerdo con declaraciones de la fiscal Pamela Bondi, al frente del contrabando estaría el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.

Wedding, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002, es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro del mismo país, de dirigir una organización criminal dedicada al narcotráfico, así como de estar implicado en varios asesinatos vinculados a sus operaciones.

Wedding colabora de cerca con el Cártel de Sinaloa, organización terrorista extranjera para inundar Norteamérica con cocaína que viene de Colombia. Su organización es responsable de traficar aproximadamente 60 toneladas de cocaína anuales a Los Ángeles a través de camiones que vienen de México.

Wedding también es acusado de asesinar a un testigo federal después de una acusación en el 2024, utilizo una pagina web de Canadá para publicar fotografías de los testigos y familiares para ubicarles lo que llevo a un ataque”, señaló la fiscal estadounidense en conferencia de prensa.

Más de 35 personas bajo investigación, una página criminal caída y 7 personas arrestadas

La fiscal Pamela Bondi también detalló que Wedding podría estar bajo protección del Cártel de Sinaloa dentro de territorio mexicano. Además de que el FBI señaló que el exatleta creó una página web donde publicó fotos de testigos protegidos para ubicarlos y asesinarlos, acción que pudo lograr con uno de ellos.

“Hoy presentamos una nueva acusación, lo acusamos de dos cargos adicionales, manipulación de testigos, intimidación, asesinato, lavado de dinero y tráfico de drogas”, señaló la funcionaria.

Las autoridades norteamericanas también apuntaron que durante las investigaciones se descubrió que:

  • Más de 35 personas han sido acusadas de tener nexos con el Cártel de Sinaloa
  • Se han incautado 200 kilogramos de droga
  • Se aseguraron armas de fuego
  • 3.2 millones de dólares en criptomonedas se han recuperado
  • Más de 13 millones de activos físicos han sido confiscados
  • La página web usada por Ryan Wedding ya fue desactivada

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaCanadáColombiaPamela BondiEEUUFBINarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Detienen en CDMX a tres integrantes de Los Negros, grupo criminal que extorsiona a operadores de transporte público

Las tres personas fueron detenidas en la alcaldía Gustavo A. Madero mientras intentaban extorsionar a los conductores

Detienen en CDMX a tres

Christian Nodal niega rechazo a su hermana trans: “Amo tal como es”

El cantante mexicano contestó con palabras de afecto frente a la polémica

Christian Nodal niega rechazo a

Vandalizan casa de participante de La Más Draga tras capítulo con Kenia Os: “No puedo vivir tranquila”

Leila Alanís, mejor conocida dentro del reality como ‘Deetox’ compartió un mensaje tras el momento

Vandalizan casa de participante de

Allison Mack revela que pensó en quitarse la vida en México mientras se escondía por el caso NXIVM

La actriz reveló detalles inéditos de su etapa en el país, previo a ser detenida por su participación en las actividades ilícitas de la secta liderada por Keith Raniere

Allison Mack revela que pensó

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de noviembre: al menos cuatro líneas del MB afectadas por movilizaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en CDMX a tres

Detienen en CDMX a tres integrantes de Los Negros, grupo criminal que extorsiona a operadores de transporte público

Marina detiene a 54 personas que responden a Los Mezcales, ex socios del CJNG que operan en Colima

CJNG y la Camorra: qué se sabe de la alianza entre ‘El Mencho’ y la mafia italiana

Rumor sobre presunta muerte de “El Barbas”, líder del CJNG, desata pánico en Zitácuaro

Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

ENTRETENIMIENTO

Vandalizan casa de participante de

Vandalizan casa de participante de La Más Draga tras capítulo con Kenia Os: “No puedo vivir tranquila”

Allison Mack revela que pensó en quitarse la vida en México mientras se escondía por el caso NXIVM

Quién es Fernando Ortiz, diseñador del vestido inspirado en Xochiquétzal que Fátima Bosch lució en Miss Universo 2025

Mamá de Christian Nodal rompe en llanto durante audiencia y el cantante la consuela con un tierno gesto

Conmueven Nodal y sus padres: así dejaron tomados de la mano el Reclusorio Oriente tras 14 horas de audiencia | FOTO

DEPORTES

Seis selecciones se disputarán los

Seis selecciones se disputarán los últimos dos boletos para el Mundial México 2026: así se jugará el repechaje

Místico avanza a la final de la Leyenda Azul y busca convertirse en bicampeón: “Sigo teniendo hambre de triunfo”

“Sería ilógico no llegar al Mundial”: declaraciones del ‘Piojo’ Herrera resurgen para sepultar su carrera

NBA en vivo hoy 19 de noviembre: cuáles son los partidos programadas para hoy

Mundial México 2026: estas son todas las selecciones que han clasificado hasta el momento