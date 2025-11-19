FBI desmantela red criminal ligada al Cártel de Sinaloa y grupos colombianos que operaban en México, EEUU y Canadá

La fiscal Pamela Bondi informó que la operación del tráfico de droga tiene relación con el Cártel de Sinaloa.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) encabezó un operativo contra una red de tráfico de cocaína considerada la más grande en Canadá, la cual tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa y narcotraficantes colombianos.

De acuerdo con declaraciones de la fiscal Pamela Bondi, al frente del contrabando estaría el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.

Wedding, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002, es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro del mismo país, de dirigir una organización criminal dedicada al narcotráfico, así como de estar implicado en varios asesinatos vinculados a sus operaciones.

“Wedding colabora de cerca con el Cártel de Sinaloa, organización terrorista extranjera para inundar Norteamérica con cocaína que viene de Colombia. Su organización es responsable de traficar aproximadamente 60 toneladas de cocaína anuales a Los Ángeles a través de camiones que vienen de México.

“Wedding también es acusado de asesinar a un testigo federal después de una acusación en el 2024, utilizo una pagina web de Canadá para publicar fotografías de los testigos y familiares para ubicarles lo que llevo a un ataque”, señaló la fiscal estadounidense en conferencia de prensa.

Más de 35 personas bajo investigación, una página criminal caída y 7 personas arrestadas

La fiscal Pamela Bondi también detalló que Wedding podría estar bajo protección del Cártel de Sinaloa dentro de territorio mexicano. Además de que el FBI señaló que el exatleta creó una página web donde publicó fotos de testigos protegidos para ubicarlos y asesinarlos, acción que pudo lograr con uno de ellos.

“Hoy presentamos una nueva acusación, lo acusamos de dos cargos adicionales, manipulación de testigos, intimidación, asesinato, lavado de dinero y tráfico de drogas”, señaló la funcionaria.

Las autoridades norteamericanas también apuntaron que durante las investigaciones se descubrió que:

Más de 35 personas han sido acusadas de tener nexos con el Cártel de Sinaloa

Se han incautado 200 kilogramos de droga

Se aseguraron armas de fuego

3.2 millones de dólares en criptomonedas se han recuperado

Más de 13 millones de activos físicos han sido confiscados

La página web usada por Ryan Wedding ya fue desactivada

Información en desarrollo...