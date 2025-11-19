México

Fátima Bosch revela sus sentimientos antes de la final de Miss Universo 2025 y habla del pleito con Nawat Itsaragrisil

La mexicana está lista para la conclusión del famoso certamen de belleza

Guardar
Fátima Bosch se prepara para
Fátima Bosch se prepara para ganar (YT: Miss Universe)

A pocas horas de celebrarse la final de Miss Universo 2025, el nombre de Fátima Bosch, representante de México, permanece vinculado a la controversia que surgió tras su interacción con el presidente de la organización local, Nawat Itsaragrisil.

En medio de las expectativas y el ambiente competitivo en Tailandia, la atención se centró en cómo este escándalo podría afectar tanto su ánimo como sus posibilidades en el certamen internacional.

Fátima Bosch es cuestionada sobre su polémica con Nawat Itsaragrisil

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

Durante una transmisión en directo para el programa Sale del Sol, Fátima abordó directamente el impacto personal y profesional que le generó la polémica. Aunque evitó ofrecer detalles concretos sobre el conflicto, enfatizó la complejidad de la situación:

“No puedo dar mucha información al respecto de eso. Puedo decirles que, bueno, ha sido ciertamente complicado en muchas maneras, pero bueno, como buena mexicana nunca me rindo. No van a poder conmigo, no van a poder con mi país porque no voy a dejar la chamba tirada. Aquí seguimos esforzándonos, dando lo mejor de nosotros”.

¿Qué siente Fátima Bosch antes de la final?

Esto siente Fátima Bosch antes
Esto siente Fátima Bosch antes de la final (IG: @fatimaboschfdz)

En el mismo enlace, la concursante compartió sus sensaciones a escasas horas de la gala decisiva.Según relató, la experiencia previa a la final se ha caracterizado por jornadas de poca calma y mucho esfuerzo:

“Estoy emocionada, con sentimientos encontrados. Fueron días sin dormir, mañana tenemos ensayo, solamente nosotras en backstage sabemos lo que cuesta (...) Me siento muy plena, orgullosa del trabajo que he hecho, de todo lo que me he esforzado, la disciplina y todo, ya quiero que sea la final. Siento un cariño por todas las personas, no sólo de mi familia, sino de todas las personas que vinieron”.

La incertidumbre en torno al desenlace de este episodio acompaña a Fátima en la última etapa del certamen, mientras la atención de seguidores y medios permanece fija en su desenvolvimiento y en el eventual impacto que el conflicto con la dirigencia organizativa pueda ejercer sobre sus aspiraciones.

¿Dónde ver Miss Universo?

(YT: Miss Universe)
(YT: Miss Universe)

La transmisión del certamen Miss Universo 74 promete facilitar el acceso del público al evento gracias a una alternativa digital gratuita. La organización Miss Universo confirmó que la gala podrá verse a través de su canal oficial en YouTube, lo que evita la necesidad de suscripciones a plataformas de pago y amplía la cobertura para espectadores que prefieren seguir la competencia en dispositivos conectados.

En lo que respecta a la emisión por televisión abierta, Imagen Televisión será la encargada de llevar la fiesta de coronación a las pantallas mexicanas. El evento se verá en México el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas, producto de la diferencia horaria con Tailandia, país anfitrión, donde la gala se desarrollará oficialmente el 21 de noviembre a las 20:00 horas locales.

Así, tanto quienes prefieren la televisión tradicional como aquellos que optan por internet tendrán distintos caminos para seguir el desarrollo de Miss Universo 74 en tiempo real o diferido, de acuerdo con la opción que les resulte más conveniente.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universo 2025Miss Universomexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en México: se percibe sismo de 4.0 en Mapastepec, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: se

Nieto de Carlos Slim, Arturo Elías Slim, se compromete con Paula Albarrán

El hijo de Arturo Elías Ayub sorprendió a su novia con una propuesta de matrimonio en Nueva York

Nieto de Carlos Slim, Arturo

¿Quiénes son los únicos agentes que pueden hacer infracciones de tránsito en el Edomex?

La ley estatal distingue entre quienes supervisan el cumplimiento de normas y quienes tienen la capacidad legal de sancionar

¿Quiénes son los únicos agentes

La Granja VIP EN VIVO: El Patrón y Kike Mayagoitia podrían subir a la placa de nominados la tarde de hoy 19 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: Kim Shantal es la única nominada del reality show

La Granja VIP EN VIVO:

Aseguran que la carrera de Canelo Álvarez está acabada: “Su cuerpo ya no responde”

En su última pelea, el pugilista tapatío perdió su campeonato indiscutido de la división de los supermedianos

Aseguran que la carrera de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zhi Dong Zhang, presunto operador

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

El asesinato de Carlos Manzo se planeó y coordinó en un grupo de mensajería móvil

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Kevin James y Alan Ritchson

Kevin James y Alan Ritchson protagonizan la película más exitosa de Prime Video esta noche

Nieto de Carlos Slim, Arturo Elías Slim, se compromete con Paula Albarrán

La Granja VIP EN VIVO: El Patrón y Kike Mayagoitia podrían subir a la placa de nominados la tarde de hoy 19 de noviembre

Yeri Mua pide ayuda para quitarse las costillas y reducir su cintura: “Ya me harté de mi cuerpo de capibara”

Tras ganar juicio, Ana María Alvarado acudió a radiodifusora para ser reintegrada por Maxine Woodside: esto pasó

DEPORTES

Aseguran que la carrera de

Aseguran que la carrera de Canelo Álvarez está acabada: “Su cuerpo ya no responde”

Con México como cabeza de serie, así se acomodan los bombos rumbo al Mundial 2026

Vicente Sánchez se encuentra cerca de regresar a dirigir a la Liga MX, ¿a qué equipo?

Xolos vs Juárez, IA predice quién avanzará a la Liguilla

Julio César Chávez Jr. pide que no lo “den por acabado” en su regreso al boxeo en 2026