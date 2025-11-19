Fátima Bosch revela sus sentimientos antes de la final de Miss Universo 2025 y habla del pleito con Nawat Itsaragrisil

Fátima Bosch se prepara para ganar (YT: Miss Universe)

A pocas horas de celebrarse la final de Miss Universo 2025, el nombre de Fátima Bosch, representante de México, permanece vinculado a la controversia que surgió tras su interacción con el presidente de la organización local, Nawat Itsaragrisil.

En medio de las expectativas y el ambiente competitivo en Tailandia, la atención se centró en cómo este escándalo podría afectar tanto su ánimo como sus posibilidades en el certamen internacional.

Fátima Bosch es cuestionada sobre su polémica con Nawat Itsaragrisil

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

Durante una transmisión en directo para el programa Sale del Sol, Fátima abordó directamente el impacto personal y profesional que le generó la polémica. Aunque evitó ofrecer detalles concretos sobre el conflicto, enfatizó la complejidad de la situación:

“No puedo dar mucha información al respecto de eso. Puedo decirles que, bueno, ha sido ciertamente complicado en muchas maneras, pero bueno, como buena mexicana nunca me rindo. No van a poder conmigo, no van a poder con mi país porque no voy a dejar la chamba tirada. Aquí seguimos esforzándonos, dando lo mejor de nosotros”.

¿Qué siente Fátima Bosch antes de la final?

Esto siente Fátima Bosch antes de la final (IG: @fatimaboschfdz)

En el mismo enlace, la concursante compartió sus sensaciones a escasas horas de la gala decisiva.Según relató, la experiencia previa a la final se ha caracterizado por jornadas de poca calma y mucho esfuerzo:

“Estoy emocionada, con sentimientos encontrados. Fueron días sin dormir, mañana tenemos ensayo, solamente nosotras en backstage sabemos lo que cuesta (...) Me siento muy plena, orgullosa del trabajo que he hecho, de todo lo que me he esforzado, la disciplina y todo, ya quiero que sea la final. Siento un cariño por todas las personas, no sólo de mi familia, sino de todas las personas que vinieron”.

La incertidumbre en torno al desenlace de este episodio acompaña a Fátima en la última etapa del certamen, mientras la atención de seguidores y medios permanece fija en su desenvolvimiento y en el eventual impacto que el conflicto con la dirigencia organizativa pueda ejercer sobre sus aspiraciones.

¿Dónde ver Miss Universo?

(YT: Miss Universe)

La transmisión del certamen Miss Universo 74 promete facilitar el acceso del público al evento gracias a una alternativa digital gratuita. La organización Miss Universo confirmó que la gala podrá verse a través de su canal oficial en YouTube, lo que evita la necesidad de suscripciones a plataformas de pago y amplía la cobertura para espectadores que prefieren seguir la competencia en dispositivos conectados.

En lo que respecta a la emisión por televisión abierta, Imagen Televisión será la encargada de llevar la fiesta de coronación a las pantallas mexicanas. El evento se verá en México el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas, producto de la diferencia horaria con Tailandia, país anfitrión, donde la gala se desarrollará oficialmente el 21 de noviembre a las 20:00 horas locales.

Así, tanto quienes prefieren la televisión tradicional como aquellos que optan por internet tendrán distintos caminos para seguir el desarrollo de Miss Universo 74 en tiempo real o diferido, de acuerdo con la opción que les resulte más conveniente.