Christopher Uckermann sorprende con su nuevo aspecto y fans señalan doble moral: “Sólo critican a Maite Perroni”

(TikTok)

La presencia de Christopher Uckermann en la inauguración del Congreso Distrito Creativo en El Salvador, donde compartió escenario con Maite Perroni, acaparó la atención por los cambios visibles en ambos artistas.

El regreso de los exintegrantes de RBD desató una oleada de comentarios en redes sociales, tanto por su participación como por el aspecto físico que mostraron, situación que rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas como TikTok.

La reaparición de Christopher Uckermann y reacciones

Christopher Uckermann fue uno de los protagonistas del evento, pero el diálogo digital giró en torno a los cambios en su imagen.

Diversos usuarios compararon el aspecto del actor, incluso señalando parecidos con otros personajes públicos como Carlos Villagrán.

(TikTok)

Al difundirse imágenes y videos del evento, surgieron comentarios como:

“Eso es lo bueno de no saltarse las etapas, fueron jóvenes y siguen siendo un amor”

“Bravo, así es, están llevando sus años con dignidad al no aparentar ser los eternos jovencitos con arreglos y un sinnúmero de cirugías”

No obstante, algunos internautas resaltaron que les parecía extraño que aunque Maite y Christopher se ven diferentes, las críticas más duras han sido para la actriz.

En este sentido, una usuaria escribió: “Se dan cuenta que ambos engordaron y envejecieron, pero solo critican a Maite”.

(TikTok)

Maite Perroni y la conversación sobre la imagen corporal

El evento en El Salvador también marcó la reaparición de Maite Perroni, quien acaparó titulares por su nueva imagen.

La artista recibió mensajes positivos que resaltaron su autenticidad y naturalidad, aunque también enfrentó críticas sobre su peso.

(TikTok)

La discusión en redes hizo evidente la diferencia en la forma en que se juzga a mujeres y hombres en la industria del espectáculo. Tanto Perroni como Uckermann recibieron muestras públicas de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron su trayectoria.