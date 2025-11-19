México

Christopher Uckermann sorprende con su nuevo aspecto y fans señalan doble moral: “Sólo critican a Maite Perroni”

Tras la participación de los exintegrantes de RBD en El Salvador, la atención se desvió a la percepción sobre sus cambios físicos

Guardar
(TikTok)
(TikTok)

La presencia de Christopher Uckermann en la inauguración del Congreso Distrito Creativo en El Salvador, donde compartió escenario con Maite Perroni, acaparó la atención por los cambios visibles en ambos artistas.

El regreso de los exintegrantes de RBD desató una oleada de comentarios en redes sociales, tanto por su participación como por el aspecto físico que mostraron, situación que rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas como TikTok.

La reaparición de Christopher Uckermann y reacciones

Christopher Uckermann fue uno de los protagonistas del evento, pero el diálogo digital giró en torno a los cambios en su imagen.

Diversos usuarios compararon el aspecto del actor, incluso señalando parecidos con otros personajes públicos como Carlos Villagrán.

(TikTok)
(TikTok)

Al difundirse imágenes y videos del evento, surgieron comentarios como:

  • “Eso es lo bueno de no saltarse las etapas, fueron jóvenes y siguen siendo un amor”
  • “Bravo, así es, están llevando sus años con dignidad al no aparentar ser los eternos jovencitos con arreglos y un sinnúmero de cirugías”

No obstante, algunos internautas resaltaron que les parecía extraño que aunque Maite y Christopher se ven diferentes, las críticas más duras han sido para la actriz.

En este sentido, una usuaria escribió: “Se dan cuenta que ambos engordaron y envejecieron, pero solo critican a Maite”.

(TikTok)
(TikTok)

Maite Perroni y la conversación sobre la imagen corporal

El evento en El Salvador también marcó la reaparición de Maite Perroni, quien acaparó titulares por su nueva imagen.

La artista recibió mensajes positivos que resaltaron su autenticidad y naturalidad, aunque también enfrentó críticas sobre su peso.

(TikTok)
(TikTok)

La discusión en redes hizo evidente la diferencia en la forma en que se juzga a mujeres y hombres en la industria del espectáculo. Tanto Perroni como Uckermann recibieron muestras públicas de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron su trayectoria.

Temas Relacionados

Christopher UckermannMaite PerroniCambio de lookmexico-entretenimiento

Más Noticias

Marcelo Ebrard reporta alza en la inversión extranjera directa en México: creció 15% en el último trimestre

El secretario de Economía señaló que este incremento significa confianza al gobierno de Claudia Sheinbaum y expectativa positiva a favor de México

Marcelo Ebrard reporta alza en

Pensión Mujeres Bienestar: ellas son las beneficiarias que reciben 3 mil pesos, hoy 19 de noviembre

El Gobierno de México confirmó que la dispersión se realiza de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar: ellas son

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 19 de noviembre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del índice de referencia

Tarjeta Rosa 2025: ¿Cuántos pagos quedan pendientes?

Beneficiarias deberán mantenerse informadas y actualizar sus datos para evitar retrasos y fraudes

Tarjeta Rosa 2025: ¿Cuántos pagos

Pensión del Bienestar: ¿Qué beneficiarios reciben 6 mil 200 pesos, hoy 19 de noviembre?

La dispersión del bimestre noviembre-diciembre avanza en su recta final y continúan los depósitos de programas sociales

Pensión del Bienestar: ¿Qué beneficiarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG y la Camorra: qué

CJNG y la Camorra: qué se sabe de la alianza entre ‘El Mencho’ y la mafia italiana

Rumor sobre presunta muerte de “El Barbas”, líder del CJNG, desata pánico en Zitácuaro

Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

Extraditan a EEUU a hombre acusado de tráfico de metanfetamina y vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 19 de noviembre: en la Asamblea se definirá el futuro de Kike Mayagoitia

Preocupa deterioro físico de Yahir tras inesperado mensaje: “Está malito”

Christian Nodal libra vinculación a proceso por conflicto con Universal Music: “Siempre he creído en la justicia”

Quién es Fátima Bosch, la representante de México en Miss Universo 2025: edad, qué estudió, familia y más datos

Danna y Ceci de la Cueva revelan su último hechizo en ‘Wicked Para Siempre’: “El segundo adiós será menos duro”

DEPORTES

Jenni Hermoso revela que recibió

Jenni Hermoso revela que recibió amenazas de muerte previo a la semifinal de la Liga Femenil MX ante Cruz Azul

Armando “Hormiga” González debuta con la Selección Mexicana: así fue el estreno del joven canterano de Chivas

“Yo soy el responsable”: Piojo Herrera tras la eliminación de Costa Rica para el Mundial 2026

NBA del 19 de noviembre: todos los juegos de este día

Así fue el inesperado encuentro entre Christian Martinoli y Saúl Hernández