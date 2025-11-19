Christian Nodal libra vinculación a proceso por conflicto con Universal Music: “Siempre he creído en la justicia”

Christian Nodal libra vinculación a proceso.

La tarde del 18 de noviembre, Christian Nodal y sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, acudieron a una audiencia de imputación en las oficinas del Ministerio Público ubicadas al oriente de la Ciudad de México.

Esto debido una contrademanda que la disquera Universal Music interpuso en su contra por presunta falsificación de firmas en contratos.

Después de aproximadamente 17 horas, el intérprete de regional mexicano y sus padres abandonaron las instalaciones.

Christian Nodal comparece en el Reclusorio Oriente. FOTO: FOTÓGRAFO ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

“Siempre he creído en la justicia. Quiero agradecerles justo por eso, por ser tan pacientes. Soy fiel creyente que los hechos hablan más de mil palabras”, declaró el cantante en un encuentro con medios recuperado por Imagen Televisión.

Y añadió: “Hoy estamos aquí mi señor padre, mi señor a madre, fue una jornada muy larga, llevamos aquí 17 horas y valió la pena, satisfactoriamente no fuimos vinculados, no hay ni siquiera un solo papel que justifique”.

El cantante reconoció que con dicha disquera logró hacer ‘cosas increíbles’ y pidió que de ahora en adelante “Si quieren un artista de mi calibre, hagan un contrato digno y con mucho respeto”.

Ángela Aguilar y Cristy Nodal acaban con rumores sobre una enemistad. (california_nodal_fan_account / Instagram)

Y añadió: “Quiero pedirles el espacio, con mucho respeto, con mucho cariño. Así como se le dio la oportunidad al abogado de decir que había 33 documentos falsos y que habíamos falsificado firmas, una jueza ya dictó que no hay vinculación”.

Christian Nodal manda mensaje a artistas

En ese mismo acercamiento con la prensa, el cantante compartió un consejo para los artistas independientes:

“Llegué a una compañía con mis padres y una guitarra por delante con una canción que se llama ‘Adiós Amor’ (...) Lo que le puedo decir a todos los chicos independientes es que cuiden qué firman, lo que hacen”, dijo.

Christian Nodal ganó gracias a su dico "Quien Y Como Yo?". . REUTERS/Mario Anzuoni

¿Universal Music buscará una apelación? Esto se sabe

El cantante aseguró que continuará con la demanda civil que desde hace varios meses sostiene contra la disquera por el derecho de sus tres primeros discos: Me dejé llevar, Ahora y Ayayay!.

Respecto a Universal Music, se desconoce si apelará la decisión de la jueza.

Infobae México consultó a la Fiscalía General de la República (FGR) al respecto, pero no recibió respuesta.

Christian Nodal performs at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Christian Nodal vs Universal Music: así comenzó su conflicto legal

En 2016, Christian Nodal firmó un contrato con Universal Music para una colaboración profesional que se extendió hasta 2020. Durante esos años, el cantante lanzó los discos Me dejé llevar, Ahora y Ayayay!, los cuales incluyeron canciones como Adiós amor, Probablemente, No te contaron mal y De los besos que te di.

Al finalizar el acuerdo, Nodal inició por la vía civil una demanda contra la disquera en busca de obtener los derechos de sus composiciones. Como respuesta, Universal Music presentó una contrademanda ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusando falsificación de firmas en los contratos que la defensa del artista habría entregado como pruebas.

En mayo de 2025, tuvo lugar en la Ciudad de México una audiencia para el desahogo de pruebas, a la cual supuestamente acudieron Jaime González y Cristy Nodal, padres y representantes del cantante durante su etapa con la empresa discográfica.

Meses más tarde, Universal Music solicitó la judicialización de la carpeta de investigación, lo que implica su revisión por parte de un juez. Como resultado, Christian Nodal y sus padres deberán presentarse a una audiencia programada para el 18 de noviembre.