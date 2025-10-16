Gobierno CDMX rehabilitará bajo puentes de la Calzada de Tlalpan para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció un programa para rehabilitar los pasos peatonales a desnivel ubicados sobre la Calzada Tlalpan, una de las principales vías de la capital; estas acciones forman parte de las obras de infraestructura rumbo a la Copa Mundial 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), la primera etapa de intervención abarcará 12 de los 34 pasos existentes, ubicados entre Plaza Tlaxcoaque y la estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, inició una serie de proyectos para mejorar la movilidad al sur de la capital, cabe recordar que además de la intervención a los bajo puentes se construirá una ciclovía “La Gran Tenochtitlán”, así como la construcción de la Calzada Flotante.

¿Cuándo inicia la rehabilitación de bajo puentes en Tlalpan?

Gobierno CDMX intervendrá bajo puentes en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

En octubre comenzará la rehabilitación de los pasos peatonales a desnivel sobre la Calzada de Tlalpan. Según compartieron las autoridades en un recorrido a la zona, tienen como objetivo mejorar la movilidad y la seguridad peatonal en una zona estratégica de la ciudad. El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, encabezó la visita a varios de estos espacios junto a representantes de Servicios Metropolitanos (Servimet), con el fin de avanzar en el reordenamiento del comercio y en los trabajos de acondicionamiento y modernización.

En estas visitas participaron también Adolfo Llubere Sevilla, subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, y Carlos Mackinlay, director general de Servimet.

Uno de los ejes del proceso ha sido el diálogo con los comerciantes que ocupaban los pasos a desnivel. De acuerdo con la Sobse, las autoridades capitalinas sostuvieron reuniones para atender las inquietudes de los locatarios, quienes, tras aclarar sus dudas, entregaron voluntariamente los espacios.

Gobierno CDMX intervendrá bajo puentes en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

El acuerdo establece que, una vez concluidas las obras, los comerciantes podrán regresar a lugares dignos, limpios y seguros para desarrollar sus actividades. Además, Sobse subraya que, como parte del reordenamiento, los locatarios ya no estarán obligados a entregar cuotas a líderes o representantes de agrupaciones para operar sus negocios.

La intervención responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los transeúntes y ordenar el uso del espacio público. Iván Fonseca, representante de Sobse, explicó que despejar estos espacios resulta fundamental para proteger a quienes circulan por la zona. Los trabajos de rehabilitación, acondicionamiento y modernización forman parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura urbana en el contexto del Mundial 2026.

En el proceso de entrega de locales y seguimiento de los acuerdos participó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, representada por Alejandra Laura Mancera Hidalgo, tercera visitadora adjunta de investigación. Su presencia, según el boletín de prensa SOBSE CDMX, garantiza que el proceso se realice con apego a los derechos de los comerciantes y en un marco de respeto institucional.