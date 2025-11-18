Sergio Mayer Mori afirma que su papá, Sergio Mayer, no tiene talento: “Actúa muy mal, no canta, no baila”

Sergio Mayer Mori revela detalles inéditos sobre su relación con su padre Sergio Mayer en La Granja VIP (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

La dinámica entre Sergio Mayer Mori y su padre, Sergio Mayer, volvió a quedar expuesta en La Granja VIP, donde el joven cantante y actor compartió detalles inéditos sobre su relación familiar y su visión del éxito en el mundo del espectáculo.

En una conversación con Alberto del Río, Mayer Mori abordó sin reservas el tema del talento y la disciplina, generando comentarios en redes sociales por sus declaraciones.

Durante el diálogo, Alberto del Río sugirió que la participación de Mayer Mori en el reality podría impulsar su carrera artística. “La verdad la estamos pasando ching*n, wey… esta madre va a potencializar tu carrera”, expresó el ex luchador, a lo que Mayer Mori asintió, reconociendo que a veces se pregunta por qué está en el programa, pero luego recuerda sus motivaciones.

“Sí, es lo que a veces me digo: ‘¿por qué estoy aquí?’ y ya luego digo ‘ah, claro, por eso’”, comentó el cantante.

El joven cantante y actor destaca la importancia de la disciplina y la profesionalidad en el éxito artístico (La Granja VIP // Crédito: Cuartoscuro)

La conversación giró hacia el papel del talento en el éxito profesional. Del Río afirmó que en el espectáculo “todo va de la mano del talento y estar en el lugar correcto”, aunque advirtió que “si no tienes talento, pues pelas”.

Fue entonces cuando Mayer Mori sorprendió con una confesión directa sobre su padre: “Por ejemplo, y lo voy a decir aquí: mi jefe no tiene talento. O sea, mi jefe actúa muy mal, no canta, no baila, pero ha vivido de actuar, de cantar y de bailar toda su vida el cabrón y bien”.

El joven actor profundizó en su análisis, señalando que el éxito de su padre no se debe a habilidades artísticas, sino a su ética de trabajo. “O sea, también hay gente como mi jefe que te digo: no es el talento, es que son chambeadores, son disciplinados, son profesionales y eso también te lleva lejos”, afirmó Mayer Mori, subrayando la importancia de la constancia y la profesionalidad en la industria.

Sergio Mayer Mori afirma que el éxito de su padre no se debe al talento, sino a su ética de trabajo (Foto: Instagram @sergiomayerb / @smayermori)

La charla se tornó aún más personal cuando Del Río mencionó el carisma como un factor clave. Mayer Mori no dudó en describir a su padre como alguien con una personalidad arrolladora:

“Mi papá… parece sociópata mi papá. Es un carismático de a madres. Y wey, juntar las dos… si eres disciplinado, profesional, carismático y aparte tienes talento, pendejo si te mueres de hambre, la verdad”.

El relato de Mayer Mori incluyó recuerdos de su adolescencia y la relación tensa que mantuvo con su padre durante esos años. “La neta yo tuve pedos con mi jefe años. Mi jefe y yo no nos hablamos. El wey llegaba a la casa y me veía viendo tele y se emputaba conmigo: ‘¿Por qué no estás ensayando?’”, relató el cantante, evocando la presión constante que sentía por parte de Sergio Mayer para practicar guitarra y perfeccionarse.