México

Poncho de Nigris manda mensaje a Angélica Vale tras su divorcio de Otto Padrón: “Que encuentre otro hombre”

El exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ y la conductora tuvieron un encuentro romántico cuando eran jóvenes

(IG: @ponchodenigris // @angelicavaleoriginal)
Poncho de Nigris reaccionó al divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón.

El exparticipante de La Casa de los Famosos México evitó compartir su opinión al respecto, pero terminó hablando sobre las separaciones y le mandó un contundente mensaje a la comediante, con quien tuvo un encuentro romántico hace muchos años.

“Mucha gente se divorcia, no le veo nada como que fuera algo extraordinario, pues se divorció y ya (...) Si se divorció, que le vaya bien, que Dios la bendiga, que encuentre otro hombre y tenga más hijos”, comentó en un encuentro con medios recuperado por el canal de YouTube ¡Qué buen chisme!.

La conductora se separó de
La conductora se separó de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio. (Hoy Día, YouTUbe)

Eso no fue todo, el conductor también lanzó un comentario con su característico sentido del humor.

“A lo mejor por haberme dicho lo de ‘Solo para mujeres’, a lo mejor por eso se enojó el esposo”, dijo en referencia las intenciones románticas que tuvieron cuando eran jóvenes y el motivo por el cual no habría prosperado.

¿Cómo fue el ‘romance’ de Angélica Vale y Poncho de Nigris?

Cabe recordar que a principios de este 2025, los presentadores encabezaron titulares luego de que Poncho de Nigris reveló que besó a Angélica Vale cuando eran jóvenes.

(ViX)
(ViX)

“Yo siempre fui fan de Angélica Vale; una vez nos encontramos en un lugar, nos dimos muchos besos”, contó en el programa Secretos de parejas.

Según De Nigris, la conductora la correspondió, pero no tuvieron la oportunidad de salir porque supuestamente Angélica María -madre de la comediante- se opuso a su relación.

“De repente ya la mamá no la dejó seguir saliendo conmigo, porque dijo que yo era un desmadre. Y la verdad es que eso no es cierto“, añadió.

Angélica María es vecina de
Angélica María es vecina de su hija en EEUU. (Angélica Vale, YouTube)

Las declaraciones de Poncho de Nigris desataron controversia en redes sociales, pues se desconocía su fugaz romance.

Tras el escándalo que se desató, Angélica Vale contó su versión de los hechos.

“Nada qué ver, mi mamá ni se enteró. Poncho anduvo un tiempecito atrás de mí, pero que diga la verdad, a mí sí me dio cosita andar con un güey de ‘Solo para mujeres’”, comentó en entrevista con Javier Ceriani.

La actriz se enteró de
La actriz se enteró de la demanda de divorcio a través de redes sociales, aunque ya llevaba varios meses separada del padre de sus dos hijos. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Durante la conversación, el periodista recordó que Poncho de Nigris trabajó como bailarín y Angélica Vale comentó:

“Pues sí, pero lo quiero mucho a Poncho, me cae súper bien, pero que no me ande metiendo en rollos con su mujer, qué vergüenza, cómo ahorita, si ya pasaron 25 años de ese estúpido coqueteo que llegamos a tener”.

