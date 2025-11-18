Pensión del Bienestar: ¿Qué beneficiarios reciben 6 mil 200 pesos, hoy 18 de noviembre?

La Pensión Mujeres Bienestar sigue con sus pagos de noviembre (Secretaría del Bienestar)

Después de la pausa ocasionada por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, las dependencias federales reanudaron oficialmente sus actividades, incluyendo la operación de los programas sociales administrados por la Secretaría del Bienestar.

La dependencia informó que los depósitos continuarán a partir de este martes 18 de noviembre, siguiendo el orden previamente establecido en el calendario oficial de pagos correspondiente al mes de noviembre.

De acuerdo con la información emitida, este día se realizará el depósito para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra M, grupo que tradicionalmente cuenta con dos fechas asignadas debido al alto número de beneficiarios que concentra.

Desde el inicio del año, la Secretaría del Bienestar ha implementado calendarios escalonados con el objetivo de agilizar la entrega de apoyos y evitar saturación en sucursales.

Cómo quedan las fechas restantes

El resto del calendario para noviembre quedó distribuido de la siguiente manera:

N, Ñ, O: Miércoles 19 P, Q: Jueves 20 R: Viernes 21 y lunes 24 S: Martes 25 T, U, V: Miércoles 26 W, X, Y, Z: Jueves 27

Las autoridades subrayaron que estas fechas aplican para todos los programas sociales que operan bajo el esquema de depósito directo, incluyendo pensiones, becas y apoyos dirigidos a sectores vulnerables.

La Secretaría del Bienestar reiteró que todos los recursos se depositan exclusivamente en las cuentas del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir el mismo día del depósito ni retirar el dinero de inmediato.

Los recursos se mantienen seguros y disponibles para cada beneficiario en cualquier momento, lo que permite evitar aglomeraciones y largas filas en los días de mayor demanda.

Asimismo, la dependencia exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y recordó que ningún servidor público está autorizado para solicitar datos bancarios, claves o tarjetas a los beneficiarios. Enfatizó también que la dispersión de recursos se realiza de forma automática y sin intermediarios, como parte del compromiso del Gobierno de México para garantizar una entrega transparente y directa.

Con la reactivación del calendario normal tras el fin de semana largo, el cierre de noviembre avanza con normalidad y se espera que todos los beneficiarios reciban sus depósitos conforme a las fechas establecidas.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para planificar con anticipación y acudir a realizar sus retiros únicamente cuando sea necesario, priorizando la seguridad y evitando cualquier contratiempo.