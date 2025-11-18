México

Oscar Maydon enfrenta fuerte reclamo de una señora y responde: “No tengo por qué aguantar comentarios pende...”

El cantante de corridos tumbados fue increpado por negarse a una foto; en redes, divide opiniones sobre humildad y supuestos “no fans”

Oscar Maydon enfrenta fuerte reclamo
Oscar Maydon enfrenta fuerte reclamo de una señora y responde: “No tengo por qué aguantar comentarios p*ndejos”. (Instagram)

Un video viral volvió a poner a Oscar Maydon en el centro de la polémica. El cantante de corridos bélicos fue exhibido en redes luego de que ignorara a un grupo de personas que le pedían fotos a la salida de un evento; la situación escaló cuando una mujer lo interceptó y le reclamó: “Si te están pidiendo una foto, dáselas, porque después te van a dejar de seguir tus fans… Porque hay que agradecer: por ellos comes”.

La frase no pasó desapercibida: “Es la neta del planeta y la verdad duele, ¿verdad? Bendiciones, hijo, bendiciones, Dios te ama”, cerró la seguidora mientras Oscar, incómodo, accedía finalmente a la fotografía.

La medida impuesta a Maydon
La medida impuesta a Maydon forma parte de una estrategia para detener la popularidad los narcocorridos en el país del norte. (Foto: @oscar_maydonn, Instagram)

Las imágenes y el tono del reclamo dividieron a los usuarios: algunos consideraron el incidente un simple desaire del artista, mientras otros defendieron que figuras como Maydon no están obligadas a ceder en cualquier circunstancia y subrayaron el derecho al espacio personal.

El video desató un debate efervescente sobre el trato recíproco entre celebridades y público; las opiniones estaban divididas entre quienes criticaron la falta de humildad y quienes defendieron su derecho al tiempo privado.

Oscar Maydon se defiende de la críticas

Credito: YT-Rancho Humilde
Credito: YT-Rancho Humilde

Pocas horas después del estallido en redes, Oscar Maydon decidió responder y dar su versión. “Siempre hay dos tipos de gente en esta vida: la gente que realmente es fan, y los que piden fotos nomás por pedir fotos”, sentenció.

En un mensaje dirigido especialmente a quienes lo acusaron de “desagradecido”, el cantante fue directo: “Te llegan y: ‘¿Este quién es? ¿Y tú qué haces? ¿Y por qué te piden fotos?’ Y ahí están, pidiendo fotos, nomás chingando”. Añadió que esta clase de interacciones “hacen sentir mal al artista” y calificó estos encuentros como “comentarios pendejos”.

El cantante de corridos tumbados suma otra controversia. Crédito: TikTok/@nelssiecarrillo2

El cantante, famoso por “Madonna” y por ser cercano al público en redes, arrojó un dato más sobre la situación: la mujer que grabó el video no era una desconocida y, según él, ya había subido contenido intentando confrontarlo. “La neta yo me fui de paso con esta señorita, con todo respeto, porque ya sé qué tipo de comentarios hace, qué tipo de videos sube”, señaló.

Profundizando en el contexto, Maydon explicó que se encontraba en videollamada antes de ingresar a una sala de los Latin Grammy y que fue interrumpido justo en ese momento por quienes pedían la foto: “Me estaban esperando en la cena. Me interrumpen. Tampoco me dan el respeto”. Reafirmó que con sus verdaderos fans sí accede a convivir: “Yo los amo con todo mi corazón”, recalcó, descartando cualquier mala intención con quienes lo siguen genuinamente.

