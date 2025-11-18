Funcionaria de la 4T viaja a Tailandia para acompañar en Miss Universo a Fátima Bosch, su sobrina

Servidora morenista viaja a Tailandia para estar con su sobrina Fátima Bosch en Miss Universe. Crédito: IG: @monicaferbal

La directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, se encuentra en Tailandia para acompañar a su sobrina, Fátima Bosch, quien representará a México en la final de Miss Universe 2025, programada para el 21 de noviembre.

La presencia de la funcionaria en el país asiático fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde publicó fotografías y mensajes de apoyo hacia la participante tabasqueña.

El viaje generó comentarios y cuestionamientos en plataformas digitales debido al costo que implica viajar a ese destino.

De acuerdo con estimaciones comerciales, un vuelo redondo entre México y Tailandia puede rondar los 45 mil pesos, aunque existen opciones más económicas en determinadas fechas.

Mónica Fernández viaja a Tailandia para apoyar a su sobrina Fátima Bosch en Miss Universe. Crédito: IG: @monicaferbal

La funcionaria morenista no especificó si el traslado fue realizado con recursos personales, pero la discusión se centró en la expectativa de austeridad que se asocia al movimiento de la 4T.

La servidora pública ha expresado de manera constante su respaldo a su sobrina, Fátima Bosch, mediante diversas publicaciones en sus redes sociales, donde ha compartido mensajes de apoyo, fotografías y muestras de entusiasmo por su participación en el certamen.

Fernández Balboa, además de su labor actual en el servicio público, es conocida por su participación en el certamen estatal de belleza Flor Tabasco, donde fue coronada en 1984.

En distintas ocasiones ha señalado que esa experiencia marcó el inicio de su interés por la política, ya que le permitió recorrer municipios de la entidad y conocer de cerca diversas problemáticas sociales.

¿Quién es Mónica Fernández Balboa?

A lo largo de tres décadas de vida pública, Fernández Balboa ha desempeñado diversos cargos legislativos y administrativos.

Inició su trayectoria federal en 2006 como diputada por el VI Distrito de Tabasco.

Mónica Fernández y Claudia Sheinbaum durante una mañanera donde presentaron avances del INDEP. Instagram: @monicaferbal

Más tarde, en 2018, fue electa senadora de la República y ese mismo periodo se convirtió en la primera mujer del siglo XXI en presidir la Mesa Directiva del Senado.

Desde el 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum la nombró directora del INDEP, institución encargada de administrar y enajenar bienes asegurados al crimen o provenientes de procesos judiciales.

Polémicas sobre su declaración patrimonial incompleta

La funcionaria ha sido mencionada recientemente en diversas notas informativas por su patrimonio reportado ante la autoridad.

En su declaración patrimonial más reciente, presentada el 27 de mayo y disponible en su versión pública en Declaranet, Fernández Balboa registró dos propiedades a su nombre.

Mónica Fernández junto a Ricardo Monreal en el Senado de la República. Instagram: @monicaferbal

La primera es un departamento adquirido en noviembre de 2020 con un valor declarado de 11 millones 27 mil pesos, pagado de contado cuando aún era senadora.

La segunda corresponde a una vivienda comprada a crédito en 2007, cuando formaba parte de la Cámara de Diputados, con un valor de 3 millones 21 mil 600 pesos.

La atención mediática en torno a estos bienes deriva de comparativos con reportes anteriores, donde se ha señalado que algunas propiedades no habrían sido mencionadas en etapas previas de su carrera legislativa.

En el marco de la normativa vigente, la omisión de activos puede constituir una falta administrativa, sujeta a revisión por parte de las autoridades competentes.

Fernández Balboa permanece en Tailandia acompañando a su sobrina Fátima Bosch en la recta final del concurso internacional.