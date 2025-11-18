México

Funcionaria de la 4T viaja a Tailandia para acompañar en Miss Universo a Fátima Bosch, su sobrina

Mónica Fernández Balboa ha mostrado mediante redes sociales el apoyo a su familiar que participará en el certamen internacional

Guardar
Servidora morenista viaja a Tailandia
Servidora morenista viaja a Tailandia para estar con su sobrina Fátima Bosch en Miss Universe. Crédito: IG: @monicaferbal

La directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, se encuentra en Tailandia para acompañar a su sobrina, Fátima Bosch, quien representará a México en la final de Miss Universe 2025, programada para el 21 de noviembre.

La presencia de la funcionaria en el país asiático fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde publicó fotografías y mensajes de apoyo hacia la participante tabasqueña.

El viaje generó comentarios y cuestionamientos en plataformas digitales debido al costo que implica viajar a ese destino.

De acuerdo con estimaciones comerciales, un vuelo redondo entre México y Tailandia puede rondar los 45 mil pesos, aunque existen opciones más económicas en determinadas fechas.

Mónica Fernández viaja a Tailandia para apoyar a su sobrina Fátima Bosch en Miss Universe. Crédito: IG: @monicaferbal

La funcionaria morenista no especificó si el traslado fue realizado con recursos personales, pero la discusión se centró en la expectativa de austeridad que se asocia al movimiento de la 4T.

La servidora pública ha expresado de manera constante su respaldo a su sobrina, Fátima Bosch, mediante diversas publicaciones en sus redes sociales, donde ha compartido mensajes de apoyo, fotografías y muestras de entusiasmo por su participación en el certamen.

Fernández Balboa, además de su labor actual en el servicio público, es conocida por su participación en el certamen estatal de belleza Flor Tabasco, donde fue coronada en 1984.

En distintas ocasiones ha señalado que esa experiencia marcó el inicio de su interés por la política, ya que le permitió recorrer municipios de la entidad y conocer de cerca diversas problemáticas sociales.

¿Quién es Mónica Fernández Balboa?

A lo largo de tres décadas de vida pública, Fernández Balboa ha desempeñado diversos cargos legislativos y administrativos.

Inició su trayectoria federal en 2006 como diputada por el VI Distrito de Tabasco.

Mónica Fernández y Claudia Sheinbaum
Mónica Fernández y Claudia Sheinbaum durante una mañanera donde presentaron avances del INDEP. Instagram: @monicaferbal

Más tarde, en 2018, fue electa senadora de la República y ese mismo periodo se convirtió en la primera mujer del siglo XXI en presidir la Mesa Directiva del Senado.

Desde el 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum la nombró directora del INDEP, institución encargada de administrar y enajenar bienes asegurados al crimen o provenientes de procesos judiciales.

Polémicas sobre su declaración patrimonial incompleta

La funcionaria ha sido mencionada recientemente en diversas notas informativas por su patrimonio reportado ante la autoridad.

En su declaración patrimonial más reciente, presentada el 27 de mayo y disponible en su versión pública en Declaranet, Fernández Balboa registró dos propiedades a su nombre.

Mónica Fernández junto a Ricardo
Mónica Fernández junto a Ricardo Monreal en el Senado de la República. Instagram: @monicaferbal

La primera es un departamento adquirido en noviembre de 2020 con un valor declarado de 11 millones 27 mil pesos, pagado de contado cuando aún era senadora.

La segunda corresponde a una vivienda comprada a crédito en 2007, cuando formaba parte de la Cámara de Diputados, con un valor de 3 millones 21 mil 600 pesos.

La atención mediática en torno a estos bienes deriva de comparativos con reportes anteriores, donde se ha señalado que algunas propiedades no habrían sido mencionadas en etapas previas de su carrera legislativa.

En el marco de la normativa vigente, la omisión de activos puede constituir una falta administrativa, sujeta a revisión por parte de las autoridades competentes.

Fernández Balboa permanece en Tailandia acompañando a su sobrina Fátima Bosch en la recta final del concurso internacional.

Temas Relacionados

Instituto para Devolver al Pueblo lo RobadoINDEPMiss Universe 2025Mónica Fernández BalboaFátima BoschTailandiaMorenaClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Entre las entidades señaladas se encuentran Sinaloa, Michoacán y Jalisco, entre otros

Canadá emitió alerta de viaje

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 17 de noviembre

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Beca Rita Cetina 2025: lanzan importante aviso para la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios

El proceso para otorgar los plásticos de este programa social comenzará el martes 18 de noviembre

Beca Rita Cetina 2025: lanzan

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición

La reacción del público en el Estadio Corona expuso la tensión que enfrenta el equipo nacional antes de su próximo desafío

Esto exigió Javier Aguirre a

Cómo un shampoo casero anticaída usando jengibre natural

Este ingrediente es reconocido por sus muchos beneficios a la salud y también cosméticos

Cómo un shampoo casero anticaída
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades de Guanajuato blindan el

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Plan Michoacán: estos fueron los resultados en sólo tres días de la estrategia para pacificar la entidad

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

Cae “El Furcio”, presunto líder criminal de La Familia Michoacana que opera en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Huppenkothen volvió a Televisa

Vanessa Huppenkothen volvió a Televisa tras 9 años y asegura que no fue por dinero

¿Es México o IA? así puedes identificar un video real de uno creado con esta herramienta

Nodal debe presentarse en el Reclusorio Norte este 18 de noviembre, si falta podrían girar orden de aprehensión

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 17 de noviembre: arranca programa de este lunes para duelo del capataz

Érika Buenfil niega que su hijo sea ‘nepobaby’, aunque ya trabaja en Televisa: “No usó mis influencias”

DEPORTES

Esto exigió Javier Aguirre a

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro