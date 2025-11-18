México

Esto dijo la Marina sobre letreros hallados en Playa Bagdad, en Tamaulipas

La Secretaría de Relaciones Exteriores investiga la procedencia de los letreros hallados en Playa Bagdad

Guardar
La Secretaría de Marina informó
La Secretaría de Marina informó que retiró seis letreros de advertencia encontrados en la zona costera de Playa Bagdad, Matamoros. (Facebook: Conibio Global A.C.)

Este lunes, autoridades mexicanas localizaron y retiraron seis letreros con advertencias en Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros en el estado de Tamaulipas. Dichos carteles generaron preocupación entre habitantes, pescadores y organizaciones ambientales debido a que no se conoce quién los colocó ni con qué propósito.

Los letreros, redactados en inglés y español, declaraban la zona como “restringida”. Los avisos advertían que todas las personas y vehículos presentes podían ser registrados, prohibían tomar fotografías o hacer mapas sin autorización y señalaban que cualquier material gráfico no autorizado sería confiscado.

Los letreros citaban como respaldo a una autoridad militar extranjera y mencionaban una orden del Secretario de Defensa de Estados Unidos, así como la Ley de Seguridad Interna de 1950 de ese país.

La Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmaron el hallazgo de los letreros y la posterior remoción de estos señaléticos.

Uno de los letreros hallados
Uno de los letreros hallados en la playa. (Instagram: Alan Velázquez)

En respuesta al hallazgo, la SEMAR y la SRE informaron mediante un comunicado conjunto que la remoción de los letreros fue una acción preventiva, dada la incertidumbre respecto a su procedencia y su emplazamiento dentro del territorio nacional.

Precisó que, tras consultas preliminares a través del Consulado de México en Brownsville, Texas, no existe evidencia que relacione a alguna autoridad extranjera con la colocación de los señalamientos.

La SRE notificó que ha iniciado comunicación con la misión diplomática extranjera en México para recabar información sobre el incidente.

Por su parte, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) llevará a cabo consultas técnicas, además de revisar los tratados y documentos que establecen el límite territorial entre ambos países, con el objetivo de esclarecer los hechos y evitar interpretaciones erróneas acerca de la delimitación fronteriza. Las dependencias federales confirmaron que este proceso se enmarca dentro del marco de cooperación institucional.

Preocupa a ambientalistas y pescadores

Semar retiró los letreros. (Facebook:
Semar retiró los letreros. (Facebook: Conibio Global A.C.)

La organización Conibio Global, que monitorea la biodiversidad en la región costera, solicitó la intervención de las autoridades al detectar los postes en la desembocadura del Río Bravo.

Según testimonios recogidos por la prensa local, integrantes del colectivo advirtieron que la zona tiene relevancia ambiental, pues alberga especies en riesgo, como manatíes y aves migratorias.

Pescadores locales manifestaron inquietud ante la posibilidad de que los nuevos señalamientos limiten su acceso y actividad en áreas críticas para su trabajo.

Algunos testigos narraron también que los autores de la colocación de los letreros se transportaron por lancha, sin presencia de autoridades mexicanas en el momento.

Después del retiro de los letreros, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y fuerzas navales reforzaron la vigilancia en la franja costera para garantizar el cumplimiento de la normativa nacional.

La CILA llevará a cabo las consultas y revisiones técnicas que establecen los tratados vigentes, mientras continúan las comunicaciones diplomáticas para dilucidar responsabilidades y evitar nuevos incidentes en la frontera.

Temas Relacionados

Playa BagdadMatamorosTamaulipasSemarSREmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP: quién es el primer nominado de la sexta semana y el capataz

Fabiola Campomanes asumió la capitanía en la sexta semana de La Granja VIP tras imponerse a La Bea

La Granja VIP: quién es

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Chispazo: ganadores y

Cayeron tres extranjeros y una mexicana por presunto robo de cajeros automáticos en la CDMX

Dos venezolanos, un colombiano y una mexicana fueron los detenidos por elementos de la SSC CDMX

Cayeron tres extranjeros y una

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Entre las entidades señaladas se encuentran Sinaloa, Michoacán y Jalisco, entre otros

Canadá emitió alerta de viaje

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 17 de noviembre

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Canadá emitió alerta de viaje

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Plan Michoacán: estos fueron los resultados en sólo tres días de la estrategia para pacificar la entidad

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: quién es

La Granja VIP: quién es el primer nominado de la sexta semana y el capataz

Vanessa Huppenkothen volvió a Televisa tras 9 años y asegura que no fue por dinero

¿Es México o IA? así puedes identificar un video real de uno creado con esta herramienta

Nodal debe presentarse en el Reclusorio Norte este 18 de noviembre, si falta podrían girar orden de aprehensión

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 17 de noviembre: arranca programa de este lunes para duelo del capataz

DEPORTES

Esto exigió Javier Aguirre a

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro