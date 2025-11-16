México

Marina detiene a dos presuntos operadores del CJNG con armas largas, droga y distintivos en Quintana Roo | Video

La SSC del estado destacó que uno de los detenidos es un principal operador logístico que operaba en Cancún, Isla Mujeres y otros centro turísticos importantes

Los detenidos se encontraban traficando
Los detenidos se encontraban traficando droga y armas al momento del aseguramiento. (FOTO: Especial)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), realizó un aseguramiento histórico de armamento y equipo táctico en la Zona Norte de la entidad, además de detener a dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los detenidos fueron identificados como Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias El Flaco, señalados por las autoridades como presuntos responsables de delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la SSC, Marcos Josué “N” fungía como principal operador logístico del grupo delictivo, encargado de distribuir armamento y equipo táctico en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres.

La detención

Los hechos ocurrieron durante recorridos de prevención y vigilancia realizados por el Grupo de Investigación de la SSC y personal de Marina.

Los presuntos operadores del CJNG
Los presuntos operadores del CJNG contaban con armas largas, droga y distintivos del CJNG. (FOTO: Especial)

En la vía pública, los agentes detectaron un vehículo gris y otro blanco estacionados; junto a la cajuela del primero, dos hombres intercambiaban una bolsa transparente con aparente marihuana.

Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron huir, pero fueron interceptados sobre la avenida Sin Nombre, a unos 60 metros de la asesoría comercial Kukulcana, en el municipio de Benito Juárez.

El arsenal asegurado

Durante la intervención, las autoridades decomisaron una cantidad inusual de armas, granadas, narcóticos y equipo táctico, entre lo que destaca:

Drogas

  • 2 bolsas grandes con marihuana
  • 13 dosis de marihuana
  • 52 bolsitas con fragmentos cristalinos tipo cristal
  • 50 bolsitas triangulares con polvo blanco similar a cocaína
Los detenidos contaban con armas largas, explosivos y drogas Crédito: SSC Quintana Roo

Armamento y equipo táctico

  • 32 armas largas, todas con cargador (dos de ellas abastecidas con 56 y 30 cartuchos)
  • 12 armas cortas con cargadores
  • 125 cargadores de arma larga
  • 2 silenciadores
  • 4 granadas antimotín y 4 químicas
  • 26 cajas con 50 cartuchos cada una y 17 cajas con 20 cartuchos
  • 9 chalecos antibalas
  • Playeras, gorras y parches con insignias del CJNG: “Deltas Q. Roo CJNG” y “Operativas Jaguar
Vehículos utilizados para traficar con
Vehículos utilizados para traficar con el equipo armamentístico. (FOTO: Especial)

Otros objetos

  • 3 drones (uno con controlador y baterías)
  • 5 libretas con anotaciones
  • 4 teléfonos celulares
  • Mochilas, cajas de plástico, una maleta y una nevera
  • Placas de circulación del estado de Jalisco
  • 2 vehículos: una Volkswagen T-Cross gris y una Nissan Frontier blanca

Todo lo asegurado, así como los detenidos, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

Finalmente, la SSC destacó que estos resultados forman parte de los trabajos de la mesa de seguridad estatal, integrada por: la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado.

Por su parte, las autoridades reiteraron que mantienen el compromiso de combatir frontalmente al crimen organizado y garantizar la seguridad de los habitantes de Quintana Roo.

