¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

La pieza creada por la firma Jewelmer representa a la cultura filipina

(Instagram)
(Instagram)

La edición 74 de Miss Universo, que se celebrará en los próximos días en Tailandia, presentará una corona creada por la casa de alta joyería Jewelmer, de Filipinas. El diseño, titulado Lumière de l’Infini, integra materiales exclusivos y representa un hito en la historia del certamen.

Cómo es la corona Lumière de l’Infini y qué significa

La corona Lumière de l’Infini destaca como la primera pieza diseñada y elaborada totalmente en Filipinas para Miss Universo.

Jewelmer, la casa responsable, especifica en su sitio oficial que la inspiración surge tanto del océano como de los elementos esenciales de la naturaleza.

En el diseño sobresalen rayos recubiertos de diamantes, que simbolizan la luz y el fuego del sol, mientras que las formas en oro evocan el encuentro de la espuma del mar con las costas y el viento sobre las olas.

(Instagram)
(Instagram)

Entre los materiales centrales figuran las perlas doradas del Mar del Sur, cultivadas por la empresa desde 1979, junto con el trabajo de artesanos y joyeros filipinos.

La marca puntualiza: “La corona es el orgullo de Filipinas, llevando consigo el espíritu extraordinario de quienes participaron en su creación —desde los dedicados cultivadores de perlas de Jewelmer hasta los maestros artesanos filipinos”.

La pieza exalta la relación entre naturaleza y arte humano, utilizando elementos representativos de la tradición local filipina.

¿Cuánto cuesta la corona de Miss Universo 2025?

De acuerdo con un reporte de Imagen Televisión, el valor estimado de la corona Lumière de l’Infini alcanza los cinco millones de dólares, lo cual serían alrededor de 91 millones 983 mil 650 pesos mexicanos.

Hasta el momento, dicha cifra no ha sido confirmada de manera oficial por la organización del certamen ni por Jewelmer.

ARCHIVO - Miss Dinamarca, Victoria
ARCHIVO - Miss Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig, recibe la banda número 73 de Miss Universo después de que fuera anunciada como ganadora del concurso de belleza, en la Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

La televisora destacó este monto como una estimación basada en el valor de los materiales y la exclusividad de la producción artesanal: “El costo estimado de la corona es de 5 millones de dólares”.

Dónde y cuándo ver la final de Miss Universo 2025

La final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre en Tailandia a las 08:00 horas, horario local.

En México, la ceremonia podrá verse el jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas a través del canal de YouTube oficial de Miss Universe. L

a dinámica del certamen permite al público participar de forma activa. La votación para la categoría “People’s Choice” se realiza mediante la aplicación oficial, disponible en dispositivos Android y en la App Store para iOS.

ARCHIVO - Miss Dinamarca Victoria
ARCHIVO - Miss Dinamarca Victoria Kjær Theilvig saluda después de ganar el 73º concurso de belleza Miss Universo en la Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

Para emitir votos es necesario registrarse en la app e ingresar datos básicos, y la adquisición de votos puede hacerse visualizando anuncios o mediante compra directa, con paquetes que van desde tres votos por 18 pesos mexicanos hasta mil votos por 663.39 pesos mexicanos.

El acceso y mecanismos de votación buscan ampliar la participación global y permitir una mayor interacción entre los seguidores de las candidatas y el certamen.

