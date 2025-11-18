México

Sheinbaum y Jesús María Tarriba cumplieron dos años de casados: estos han sido sus mejores momentos públicos

El matrimonio se reencontró a través de Facebook tras sus respectivos divorcios

El 17 de noviembre del 2023, la mandataria se casó con el físico mexicano, Jesús Tarriba. | Crédito: Jesús Áviles, Infobae México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Jesús María Tarriba Unger, físico mexicano han cumplido dos años de matrimonio este mes de noviembre.

Lo que para muchos es un sueño o una narrativa ‘de película’, para Sheinbaum y Tarriba resultó ser una realidad, y es que, cuando la mandataria se encontraba cursando la carrera de Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conoció al que años más adelante sería su esposo.

En Claudia: el documental, pieza audiovisual donde la mandataria narra aspectos de su vida en el ámbito profesional y personal. Sheinbaum relata que cuando eran estudiantes fueron novios, “después dejamos de ser novios, cada quien hicimos nuestra vida y nos reencontramos”.

Cuando se volvieron a contactar, lo hicieron a través de la red social Facebook, en un momento importante para ambos, pues recién se habían divorciado.

La vida los mantuvo distanciados durante 32 años. Tras un primer matrimonio entre Claudia Sheinbaum con Carlos Ímaz, quien ocupó el cargo de jefe delegacional en Tlalpan, Ciudad de México, de 2003 a 2004, y con quien tuvo una hija, volvieron a encontrarse en 2016.

La presidenta comparte detalles de su relación de pareja.

La unión se llevó a cabo en el pasado 17 de noviembre del 2024, luego de durar un año comprometidos. En redes sociales, la jefa del Ejecutivo publicó:

“Les comparto que el día de hoy Jesús y yo nos casamos en una ceremonia íntima y familiar. Estamos muy felices”.

En diálogo con la empresaria Martha Debayle, Sheinbaum hablo de su esposo como una persona con que cuenta con múltiples cualidades y subrayó el apoyo que le brindó en el momento de su campaña presidencial.

“No hay una demanda de ‘a qué horas llegas, a qué hora te vas’, porque yo salgo muy temprano de la casa, regresó muy noche y los tiempos que tenemos juntos, pues nos divertimos mucho”, explicó.

Recopilación de momentos públicos juntos

Mexico's President Claudia Sheinbaum waves,
Mexico's President Claudia Sheinbaum waves, as she stands with her husband Jesus Maria Tarriba, after voting at a polling station to vote during the judicial and magistrate election, in Mexico City, Mexico June 1, 2025. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Desde que Sheinbaum asumió el cargo como presidenta de México, el matrimonio se ha vuelto más público, esto debido a la asistencia de eventos públicos a los que asisten juntos.

Con los reflectores siguiendo las actividades políticas de la mandataria, ha sido inevitable que internautas y medios de comunicación destaquen momentos icónicos del matrimonio.

A continuación te mencionaremos algunas de las situaciones que más han circulado en redes sociales:

Encuentro México-Canadá

Momento en el que le entregan a la presidenta el balón oficial para el Mundial 2026, Jesús Tarriba al ver el balón se mostró muy emocionado por tenerlo en las manos.

Crédito: redes sociales
Crédito: redes sociales

En páginas de fans de la presidenta circula un video donde recopilan algunos de los momentos donde la pareja comparten su amor.

Cuál es el porcentaje de

