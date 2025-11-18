App México 2026: así podrás conocer los partidos, eventos y recorridos culturales en las tres sedes del Mundial 2026

Josefina Rodríguez Zamora, titular de Turismo informó que se tendrá una app para guiar al turista durante el Mundial 2026 que se desarrollará en el país (Gob. México)

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, presentó la aplicación oficial del gobierno para disfrutar la Copa Mundial de la FIFA 2026, una herramienta digital diseñada para ofrecer a los visitantes una experiencia integral y personalizada que les permita vivir cada partido, cada sabor y cada rincón de México.

La plataforma contará con tres apartados principales: Explorar la ciudad y sus alrededores, Información sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Servicios útiles, donde los visitantes podrán acceder a más de 250 rutas turísticas que incluyen desde destinos de playa hasta experiencias culturales, gastronómicas y ecoturísticas, pensadas para mostrar la diversidad y riqueza del país.

El lanzamiento de esta herramienta digital es resultado de la colaboración con la Agencia de Transformación Digital y estará disponible para los aproximadamente 5.5 millones de visitantes que se esperan en México durante el evento deportivo.

La secretaria comentó en la conferencia matutina que el objetivo de esta iniciativa es llevar la emoción del Mundial a todos los rincones del país, no solo a las sedes principales. “La fiesta del Mundial no solamente se va a vivir en los Fan Fest, sino también en las 32 capitales de los estados, en los 167 pueblos mágicos donde los turistas podrán conocer la gastronomía y la cultura del país y junto con la Secretaría de Cultura vamos a colocar puntos de venta de artesanías”.

Explora México a través de la app

La nueva aplicación permitirá a los visitantes explorar México durante el Mundial 2026, con información sobre sedes, rutas turísticas, cultura y servicios en tiempo real.(Presidencia)

En la sección “Explora la ciudad y sus alrededores” podrás encontrar información turística sobre las sedes mundialistas, rutas culturales, actividades futboleras en los pueblos mágicos y las imperdibles rutas del aficionado. También estarán disponibles la cartelera cultural, recomendaciones gastronómicas y la sección “Hecho en México”, que mostrará al mundo los productos y empresas 100% nacionales.

El apartado “Información sobre la Copa Mundial 2026” ofrece acceso a todos los detalles del torneo, incluidos estadios, horarios, resultados y posiciones en tiempo real.

La sección “Servicios útiles” ofrecerá guías para moverse mejor por el país, con información sobre transporte, conectividad, comida local y recorridos especiales a través del Tren Maya. Además, podrás conocer los servicios de PROFECO y ubicar puntos de venta de estampillas y boletos conmemorativos de la Lotería Nacional.

Por último, podrás descubrir México a través del Atlas Turístico incluido en la aplicación, una herramienta interactiva que reúne más de 260 rutas del aficionado, puntos de atención y carreteras turísticas.

La aplicación estará disponible muy pronto en inglés y español, con el objetivo de llegar tanto a los aficionados nacionales como a los visitantes internacionales que asistirán al Mundial. Su interfaz será intuitiva y accesible, permitiendo consultar información en tiempo real sobre sedes, rutas, servicios y actividades culturales.