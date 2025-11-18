México

App México 2026: así podrás conocer los partidos, eventos y recorridos culturales en las tres sedes del Mundial 2026

El gobierno presentó una nueva herramienta digital que permitirá a los turistas acceder a información sobre sedes, rutas, actividades, servicios y atractivos de México durante el torneo

Guardar
Josefina Rodríguez Zamora, titular de
Josefina Rodríguez Zamora, titular de Turismo informó que se tendrá una app para guiar al turista durante el Mundial 2026 que se desarrollará en el país (Gob. México)

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, presentó la aplicación oficial del gobierno para disfrutar la Copa Mundial de la FIFA 2026, una herramienta digital diseñada para ofrecer a los visitantes una experiencia integral y personalizada que les permita vivir cada partido, cada sabor y cada rincón de México.

La plataforma contará con tres apartados principales: Explorar la ciudad y sus alrededores, Información sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Servicios útiles, donde los visitantes podrán acceder a más de 250 rutas turísticas que incluyen desde destinos de playa hasta experiencias culturales, gastronómicas y ecoturísticas, pensadas para mostrar la diversidad y riqueza del país.

El lanzamiento de esta herramienta digital es resultado de la colaboración con la Agencia de Transformación Digital y estará disponible para los aproximadamente 5.5 millones de visitantes que se esperan en México durante el evento deportivo.

La secretaria comentó en la conferencia matutina que el objetivo de esta iniciativa es llevar la emoción del Mundial a todos los rincones del país, no solo a las sedes principales. “La fiesta del Mundial no solamente se va a vivir en los Fan Fest, sino también en las 32 capitales de los estados, en los 167 pueblos mágicos donde los turistas podrán conocer la gastronomía y la cultura del país y junto con la Secretaría de Cultura vamos a colocar puntos de venta de artesanías”.

Explora México a través de la app

La nueva aplicación permitirá a
La nueva aplicación permitirá a los visitantes explorar México durante el Mundial 2026, con información sobre sedes, rutas turísticas, cultura y servicios en tiempo real.(Presidencia)

En la sección “Explora la ciudad y sus alrededores” podrás encontrar información turística sobre las sedes mundialistas, rutas culturales, actividades futboleras en los pueblos mágicos y las imperdibles rutas del aficionado. También estarán disponibles la cartelera cultural, recomendaciones gastronómicas y la sección “Hecho en México”, que mostrará al mundo los productos y empresas 100% nacionales.

El apartado “Información sobre la Copa Mundial 2026” ofrece acceso a todos los detalles del torneo, incluidos estadios, horarios, resultados y posiciones en tiempo real.

La sección “Servicios útiles” ofrecerá guías para moverse mejor por el país, con información sobre transporte, conectividad, comida local y recorridos especiales a través del Tren Maya. Además, podrás conocer los servicios de PROFECO y ubicar puntos de venta de estampillas y boletos conmemorativos de la Lotería Nacional.

Por último, podrás descubrir México a través del Atlas Turístico incluido en la aplicación, una herramienta interactiva que reúne más de 260 rutas del aficionado, puntos de atención y carreteras turísticas.

La aplicación estará disponible muy pronto en inglés y español, con el objetivo de llegar tanto a los aficionados nacionales como a los visitantes internacionales que asistirán al Mundial. Su interfaz será intuitiva y accesible, permitiendo consultar información en tiempo real sobre sedes, rutas, servicios y actividades culturales.

Temas Relacionados

Mundial 2026Secretaría de TurismoCulturuaApp México 2026Politicamexico-deportes

Más Noticias

Vacaciones de invierno 2025: SEP señala el inicio y fin para estudiantes de educación básica

La dependencia federal informó sobre el regreso a las aulas por el receso escolar de fin de año

Vacaciones de invierno 2025: SEP

Popocatépetl hoy: volcán registró 9 exhalaciones este 18 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 9

Conductor de Trolebús Elevado de Santa Martha se queda dormido y choca contra otra unidad; hay 26 heridos | Video

Por medio de redes sociales se compartieron videos de testigos del choque, quienes acusaron que el conductor se había quedado dormido

Conductor de Trolebús Elevado de

Ataque armado en Culiacán deja una persona muerta y dos heridas

Los hechos ocurrieron sobre la calzada Aeropuerto, a la altura de una gasolinería ubicada en Nuevo Bachigualato

Ataque armado en Culiacán deja

Cae en Hermosillo sujeto vinculado a ataque armado contra Policía Municipal

Las autoridades activaron un Código Rojo en la zona tras la agresión

Cae en Hermosillo sujeto vinculado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en Culiacán deja

Ataque armado en Culiacán deja una persona muerta y dos heridas

Cae en Hermosillo sujeto vinculado a ataque armado contra Policía Municipal

Layda Sansores calificó de “cobarde” el asesinato de Karina Díaz, regidora del municipio de Palizada, Campeche

Sheinbaum insiste en no pedir apoyo de EEUU tras nuevos dichos de Trump: “No aceptamos tropas militares”

Asesinan a regidora de Morena en Palizada, Campeche

ENTRETENIMIENTO

Así fue el momento en

Así fue el momento en el que Teo se rapó en La Granja VIP para cumplir su apuesta con el público

Omar Fierro reaparece estoico tras ser operado de emergencia: “Si me muero mañana, tuve la mejor vida”

Película protagonizada por Cazzu recibe importante premio y fans mexicanos celebran: “Todo lo que toca es un éxito”

Cuánto tiempo podría pasar en prisión Luis R. Conríquez por cantar narcocorridos en Jalisco: esto dice la ley

Poncho de Nigris manda mensaje a Angélica Vale tras su divorcio de Otto Padrón: “Que encuentre otro hombre”

DEPORTES

Leyenda Azul 2025: prepara edición

Leyenda Azul 2025: prepara edición histórica con tres eliminatorias en la Arena México y Coliseo

Perro Bermúdez asegura que Guillermo Ochoa estará en el Mundial 2026: “Irá aunque juegue en la liga de Xochimilco”

Ellos son los dos árbitros designados para los partidos del Play-In de la Liga MX en el Apertura 2025

América vs Tigres: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de ida de la Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Julio César Chávez Jr. regresa al ring tras ser arrestado, cuándo y dónde será la pelea