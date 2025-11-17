Revista nombra a Belinda y Cazzu como ´Figuras del Año’ y en redes recuerdan la polémica de Ángela Aguilar

Belinda y Cazzu son reconocidas por una revista como ‘personalidades del año’ y fans se burlan de Angela Aguilar (Infobae México/ Jesús Aviles)

La revista GQ México ha designado a Belinda y Cazzu como algunas de las “personalidades del año”, un reconocimiento que resalta los logros de ambas figuras en la industria del entretenimiento durante 2025.

Destaca que, además de sus respectivas trayectorias, ambas artistas comparten un pasado sentimental con Christian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar, lo que detonó reacciones inmediatas y comparaciones en el entorno digital.

El nombramiento resalta la influencia de Belinda y Cazzu y expone a Ángela Aguilar a una nueva ola de burlas y comentarios, ligados a reconocimientos previos.

Belinda es una de las personalidades del año, de acuerdo a la revista (Instagram)

Reconocimientos de GQ México y la nueva etapa de Belinda

GQ México subrayó que Belinda protagoniza por primera vez la portada de la revista, posicionándola en “el punto más luminoso de su carrera”. la cantante ha vivido una transformación significativa, marcada por “su regreso musical con Indómita, su paso por Mentiras y colaboraciones con mujeres dentro y fuera del escenario”.

La publicación enfatizó: “Su regreso musical con Indómita, su paso por Mentiras y sus colaboraciones con mujeres dentro y fuera del escenario sellaron una era en la que la unión se convirtió en la declaración más poderosa”.

En sus redes sociales, la revista señaló que “Belinda ha entendido que la vulnerabilidad puede ser herramienta, que la autenticidad es trinchera y que compartir espacio con otras creadoras no resta, multiplica”. Según la declaración publicada: “Ya no busca aprobación, busca verdad. Y justo ahí reside su revolución”. El texto completo de la entrevista está disponible en las plataformas digitales de la publicación.

Junto a Belinda, la cantante argentina Cazzu también forma parte de las figuras reconocidas por GQ México este año. Ambas artistas han sido elogiadas por su autenticidad y aporte al panorama musical latinoamericano.

CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2025.- La cantante, rapera y compositora argentina Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Latinaje”. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El antecedente de la revista Glamour y la controversia en torno a Ángela Aguilar

Durante 2024, la revista Glamour Latinoamérica otorgó a Ángela Aguilar el título de “Mujer del Año”, una decisión que generó amplio debate en redes sociales.

Una parte de la audiencia consideró que la carrera de Aguilar era demasiado breve para un reconocimiento de ese nivel. Entre los comentarios más difundidos figuraron frases como “Ella no nos representa” y “Se equivocaron”, en tanto otro sector defendió su contribución a la música de raíces mexicanas.

En una declaración recogida durante la entrevista con Glamour, Ángela Aguilar expresó: “No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer”. Asimismo, abordó temas como la violencia de género y el feminismo, y compartió: “Eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino”.

Angela Aguilar and Christian Nodal pose on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY

En el acto oficial, la directora editorial de Glamour México explicó que la premiación busca “reconocer y celebrar el trabajo de mujeres que destacan en diversas industrias”. Entre las ganadoras de ese año también se encontraban figuras como Dulce María, Mabel Cadena y Galilea Montijo, en categorías orientadas al empoderamiento, cambio social y activismo.