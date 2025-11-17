México

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy domingo 16 de noviembre

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Para participar en Melate solo
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Melate, Revancha y Revanchita, una de las loterías más famosas del país que entrega millones de pesos en premios, publicó los número ganadores del sorteo 4136 de este domingo 16 de noviembre.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4136.

Resultado: 13, 14, 23, 25, 36 y 55.

Melate Revancha:

Sorteo: 4136.

Resultado: 18, 22, 27, 29, 30, 50 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4136.

Resultado: 05, 07, 11, 35, 45, 54 y .

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se divulgan los resultados del sorteo de Melate.

Por qué no se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha

No se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha porque, según el reglamento y la estructura de estos sorteos, la participación en la Revanchita está condicionada a que el jugador haya activado previamente la opción de Revancha al comprar su boleto de Melate.

En otras palabras, la Revanchita es un sorteo adicional que solo está disponible para quienes ya participaron en la Revancha con la misma combinación de números. Esto garantiza que la Revanchita se juegue como la tercera etapa consecutiva después de Melate y Revancha, cada una con su propia urna y bolsa de premios.

Este orden protege la naturaleza de las apuestas y las reglas de acumulación y distribución de premios establecidas por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelatePronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Baja California registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Baja California registra sismo de

Asesinan a balazos al influencer “El Jerry” en Culiacán, Sinaloa

Gerardo “N” y un hombre que lo acompañaba, identificado como Gustavo “N”, fueron asesinados en el sector Tres Ríos

Asesinan a balazos al influencer

Reapertura Línea 1 Metro CDMX. este es el tiempo que tardarás en llegar de Pantitlán a Observatorio

Desde julio de 2022 esta ruta del transporte público de la Ciudad de México se encontraba en obras de renovación

Reapertura Línea 1 Metro CDMX.

Corona Capital 2025: Marina and the Diamonds se decepcionó por su escenario en el festival

La cantante se sumó a las quejas de sus fans por la falta de pantallas

Corona Capital 2025: Marina and
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a balazos al influencer

Asesinan a balazos al influencer “El Jerry” en Culiacán, Sinaloa

Secretaría de Marina detuvo a siete presuntos integrantes de La Mayiza en El Pozo, Sinaloa

Continúan las acciones del Plan Michoacán: autoridades reaprenden a Agustín “N”, presunto homicida

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Corona Capital 2025: Marina and

Corona Capital 2025: Marina and the Diamonds se decepcionó por su escenario en el festival

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: granjeros nerviosos previo a la expulsión

Este es el récord que rompió La Granja VIP en la quinta eliminación

“Golden” de HUNTR/X no para de conquistar los 10 hits más sonados del K-pop en iTunes México

Así compartió Fernando Delgadillo la celebración por su cumpleaños número 60

DEPORTES

Así reaccionó Javier Aguirre a

Así reaccionó Javier Aguirre a los abucheos que recibió en el México vs Uruguay

América vence 2 - 0 a Chivas y avanza a la final del Apertura 2025 Liga MX Femenil

Reportan detención de Marco Antonio “Chiquimarco” por violencia familiar

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri